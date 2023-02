Der andere Ukraine-Krieg: Ein neues Buch dokumentiert Chaos, Interessen und einen schwachen Putin

Von: Foreign Policy

Teilen

Wladimir Putin bei seiner „Rede zur Lage der Nation“ im Februar. © IMAGO/Adrien Fillon

Ein neues Buch untersucht Russlands Einmarsch in die Ostukraine im Jahr 2014. Es offenbart einige unbequeme Wahrheiten.

Seit einem Jahr führt Russland in der Ukraine-Krieg - doch viele Hintergründe harren noch der Aufarbeitung.

Die Journalistin Anna Arutunyan hat basierend auf einer Zeit als Berichterstatterin Fragen aufgearbeitet.

Arutunyans Buch zeigt Chaos im Kreml und Zuckungen eines untergehenden „Imperiums“, aber auch Nährboden für den Konflikt in der Ukraine, schreibt Amy McKinnon.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 12. Februar 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, DC. - Vor dem 24. Februar 2022 bezog sich der Begriff „Krieg in der Ukraine“ auf den schwelenden Konflikt im Donbass zwischen den ukrainischen Streitkräften und den beiden von Russland unterstützten abtrünnigen Gebieten Donezk und Luhansk. Der Konflikt, der seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2014 mehr als 14.000 Menschenleben gefordert hat, läuft nun Gefahr, als Prolog zur Großoffensive des Kremls im vergangenen Jahr in die Geschichte einzugehen.

Anna Arutunyans Buch „Hybrid Warriors: Proxies, Freelancer and Moscow‘s Struggle For Ukraine“ bietet eine ausführliche Darstellung der ersten Tage von Russlands verdecktem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2014 - den, wie der Titel vermuten lässt, eine undurchsichtige Mischung aus staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren durchführte. Arutunyan untersucht die Beweggründe der bunt zusammengewürfelten Milizen, der Oligarchen, die sie finanzierten, und der Beamten in Moskau, die abwechselnd die Kämpfe anheizten und sich bemühten, Ordnung in das Chaos zu bringen. Es macht deutlich, dass der russische Präsident Wladimir Putin kein Meisterstratege ist. Es ergibt sich das Bild eines Kremls, der von Entscheidungsschwäche, Paranoia und mangelnder Intelligenz geplagt ist. Dies wiederum wirft ein neues Licht auf die Wurzeln des heutigen Krieges.

Ukraine: „Wie ein Grüppchen von Typen einen Krieg startete“

Als Journalistin, die zur Analystin wurde, schöpft Arutunyan aus ihrer Zeit, in der sie für USA Today über die Annexion der Krim und die Anfänge des Krieges im Donbass berichtete, sowie aus ihrer Arbeit für die International Crisis Group - eine Nichtregierungsorganisation, die sich um die Verhütung und Lösung von Konflikten bemüht. Das Buch wurde lange vor der russischen Invasion im Februar begonnen, aber erst danach veröffentlicht. Im Vorwort räumt Arutunyan ein, dass es „viele Menschen vor den Kopf stoßen würde“, wenn es die Beweggründe derjenigen detailliert untersucht, die 2014 den Krieg im Donbass angeheizt haben, während die ukrainische Zivilbevölkerung heute von russischen Bomben terrorisiert wird. Aber genau darin liegt der Wert des Buches.

Im treffend betitelten ersten Teil des Buches, „How a Bunch of Guys Started a War...“, stellt uns Arutunyan die Figuren vor - einige russische, einige ukrainische -, die 2014 versuchten, den Moment zu nutzen, als die Geister des Imperialismus, des Grolls und des Separatismus durch die russische Annexion der Krim und den breiteren politischen Umbruch in der Ukraine geweckt wurden. In diesem Land war zuvor der korrupte Präsidenten Viktor Janukowitsch durch einen Volksaufstand abgesetzt worden, was eine neue Ära ehrgeiziger Reformen einläutete.

Ein russischer Wagner-Söldner in der Stadt Soledar, nördlich von Donezk im Donbass. (Archivfoto) © Ivan Noyabrev/Imago

Zwei der wichtigsten Architekten der ersten Tage des Krieges im Donbass waren Konstantin Malofejew – ein frommer orthodoxer Oligarch, der die Geschichte des Russischen Reiches liebt und das Geld bereitstellte – und Igor Girkin, ein drahtiges ehemaliges Mitglied der russischen Sicherheitsdienste, der die „Muskeln“ zur Verfügung stellte. Die beiden Männer galten bisher als Empfänger von Ideen und Befehlen, die ihnen russische Beamten gaben. Damit sollte der Anschein erweckt werden, dass sie keine wirkliche Verantwortung trugen. Aber Arutunyan zeigt, dass sie sehr wohl auch aktiv daran beteiligt waren, ihre eigenen Ideen in der Befehlskette durchzusetzen.

Argwohn im Donbass: Kreml nutzte lokale Missstände

Im April 2014 führte Girkin 52 Männer über die russische Grenze in den Donbass, wo sie sich mit lokalen bewaffneten Gruppen zusammenschlossen. Anfang Mai, so schreibt Arutunyan, „hatten Bergleute, Lastwagenfahrer, eine Reihe lokaler Rentner und zwielichtiger Geschäftsleute sowie eine Armee lokaler und russischer Abenteurer ihre eigenen Scheinregierungen mit Flaggen, Parlamenten, Verteidigungsministerien, Milizen, Unabhängigkeitserklärungen und sogar Proto-Verfassungen gebildet“.

Wie in anderen abtrünnigen Regionen der ehemaligen Sowjetunion konnten auch hier russische geopolitische Unternehmer und später der Kreml selbst lokale Missstände im Donbas ausnutzen. Der Donbass war das industrielle Kernland der Ukraine, wo viele die demokratische Revolution, die Kiew anführte und das Land auf einen entschieden pro-europäischen Kurs brachte, mit Argwohn betrachteten. Die erste Phase des Konflikts „war ebenso zivil wie geopolitisch“ getrieben, schreibt Arutunyan, und wurde „durch lokale Spaltungen und durch Moskaus Einmischung angeheizt“.

Arutunyans Interviews mit lokalen Separatisten aus dem Jahr 2014 unterstreichen die Komplexität der Identität in den Grenzgebieten der ehemaligen Sowjetunion und sollten all jenen als Warnung dienen, die im Zuge des aktuellen Krieges leichtfertig über die Aussichten auf einen Zerfall Russlands sprechen. Im ersten Kapitel lernen wir Dima und Sascha kennen, den ukrainischen Staatsbürger und den Russen, die beide zu den Waffen griffen, um für Girkin an der Front gegen die ukrainische Armee zu kämpfen. „Sie bekamen das Gefühl, dass man ihnen, den Russen, sagte, sie seien irgendwie minderwertig, dass sie keinen Platz in der neuen ukrainischen Nation hätten“, schreibt sie.

Krieg im Donbass: Oligarchen, Geldgeber und Geheimdienste suchten ihre Chance

Girkin stellte eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Rebellenkämpfern zusammen, aber eigentlich fehlte den Separatisten in den ersten Monaten des Konflikts, so Arutunyan, vor allem „die formale Anerkennung und der Schutz durch Russland“.

Der Kreml entsandte schließlich im August 2014 reguläre russische Streitkräfte, was Journalisten und ausländische Regierungen trotz Moskaus wiederholter Dementis gut dokumentierten. Dennoch zeigt Arutunyans Analyse der Monate vor der verdeckten Invasion, wie die Ereignisse dem russischen Präsidenten vorauseilten, als Oligarchen, russische Gesetzgeber und sogar seine eigenen Sicherheitsdienste - beflügelt durch die Annexion der Krim zu Beginn des Jahres - versuchten, ihre Chance im Donbass zu nutzen.

Putin wird oft als allmächtig beschrieben, doch diejenigen, die das russische System genau studiert haben, beschreiben den Entscheidungsprozess innerhalb des Kremls als weitaus chaotischer. Der Punkt, an dem die Dinge unübersichtlich werden, ist das, was Arutunyan als Putins Modell der „Herrschaft durch Signale“ bezeichnet. Dabei können das Nicken und Winken des Chefs von den verschiedenen Akteuren im russischen System, die sich selbst bereichern und dabei ihre eigenen Lieblingsprojekte vorantreiben wollen, nach Belieben (falsch) interpretiert werden. Ein aktuelles Beispiel: Die Wagner-Söldnergruppe und ihr Gründer Jewgeni Prigoschin, der gleichzeitig unabhängig und eng mit dem russischen Staat verbunden ist, waren für die russischen Kriegsanstrengungen unverzichtbar und sind Berichten zufolge jetzt mit dem Verteidigungsministerium zerstritten.

Putin war wie gelähmt - abgehörte Telefonate zeigen Chaos

Verschiedene russische „Freiberufler“ machten sich 2014 daran, Noworossija, wie die südöstliche Region der Ukraine zu Zeiten des Russischen Reiches genannt wurde, wiederzugründen. Putin war derweil wie gelähmt und sich sehr wohl bewusst, dass die Risiken eines Eingreifens weitaus höher und die Unterstützung für ein solches Vorgehen gering waren. „Wenn [Putin] eine umfassende militärische Intervention starten würde, würde er eine härtere Reaktion des Westens auslösen und am Ende möglicherweise ein Regime stützen, das keine wirklichen Anhänger hat“, schreibt Aruntunyan. „Wenn er sich jedoch völlig zurückziehen würde, würde er gegenüber den Amerikanern und seinen eigenen Nationalisten Schwäche zeigen. Er konnte das Donbass-Projekt weder vorantreiben noch aufgeben.“

Abgehörte Telefongespräche zwischen den Rebellenführern und Beamten in Russland zeigen das Chaos, das herrschte, als Girkin um Verstärkung aus Russland bettelte. „Wir werden uns mit Sicherheit nicht halten können. Was wir jetzt haben, verhindert nur, dass wir nicht untergehen“, sagte er in einem Telefonat am 8. Juni mit dem Assistenten des neu eingesetzten Chefs der von Russland besetzten Krim, Sergej Aksjonow. Später im selben Monat beschuldigte er öffentlich Beamte in Moskau, die Separatisten „systematisch zu sabotieren“. Girkin ist inzwischen zu einem prominenten Kritiker der Art und Weise geworden, wie Moskau seine jüngste Invasion in der Ukraine durchgeführt hat. Seine Nachrichten auf Telegram werden in der westlichen Presse regelmäßig zitiert. Arutunyans Bericht über seine Enttäuschung über den Kreml nach 2014 ist eine rechtzeitige Erinnerung daran, dass er noch ein Hühnchen zu rupfen hat.

Hat Putin die Gefahr nicht gesehen? „Würfe eines sterbenden Imperiums“

Letztendlich stand Putin damals vor einem ähnlichen Schlamassel wie heute. Wenn er auch nur den Anschein erwecken würde, dass er die Rebellengruppen und die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine im Stich lassen würde, könnte das die russischen Nationalisten und Imperialisten auf den Plan rufen, die der Kreml zu beruhigen versucht hatte. „Für Putin war es von größter Bedeutung, dass diese Menschen weiterhin den Westen als ihren wahren Feind ansehen und nicht den Kreml selbst.“ Dies wirft die Frage auf, wie Putin die Büchse der Pandora des Nationalismus nicht einschätzen konnte, die die jüngste Invasion öffnete.

Mehr als sieben Jahre lang zögerte der Kreml, die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk anzuerkennen. Die vollständige Geschichte, warum Putin die Region nicht mehr auf Distanz hielt, sondern sie als Rechtfertigung für eine katastrophale Invasion in der Ukraine nutzte, muss erst noch geschrieben werden. Auch wenn sich nur wenige vorstellen können, wie der gegenwärtige Krieg enden wird, so stellt er doch „die letzten, gewaltsamen Aktionen Würfe eines sterbenden Imperiums dar, aus denen am Ende etwas Neues entstehen wird“, schreibt Arutunyan.

Von Amy Mackinnon

Amy Mackinnon bearbeitet als Reporterin bei Foreign Policy die Ressorts nationale Sicherheit und Geheimdienste. Twitter: @ak_mack

Dieser Artikel war zuerst am 12. Februar 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com