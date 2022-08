Scholz besucht „Freunde“ in Skandinavien: Ausgerechnet bei einer Russland-Frage knirscht es

Treffen mit Skandinaviern

+ © Kay Nietfeld/dpa Kanzler Olaf Scholz begrüßt Mette Fredriksen (re.) und Magdalena Andersson in Oslo. © Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Norwegen und Schweden für Gespräche mit Blick auf den Ukraine-Krieg und Energiethemen.

Update vom 15. August, 20.10 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag einem skandinavischen Gipfeltreffen in Oslo beigewohnt – dabei gab es trotz aller freundschaftlichen Verbundenheit offenbar auch Konfliktstoff. Ein umstrittener Punkt: Eine zuletzt diskutierte Visums-Sperre für russische Bürger in der EU. Die Regierungschefinnen von Finnland und Dänemark, Sanna Marin und Mette Fredriksen sprachen sich bei dem Treffen für den Schritt aus. Scholz widersprach.

„Russische Bürger haben den Krieg nicht gestartet, aber wir müssen uns gleichzeitig klar machen, dass sie den Krieg unterstützen“, sagte Marin. „Ich finde es nicht richtig, dass russische Bürger als Touristen in die EU, den Schengen-Raum einreisen und Sightseeing machen können, während Russland Menschen in der Ukraine tötet.“ Fredriksen forderte eine Diskussion über das Thema. Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson - eine gute Bekannte Scholz‘ - und Norwegens Amtskollege Regierungschef Jonas Gahr Støre positonierten sich nicht eindeutig.

Scholz blieb dagegen bei seiner Ablehnung einer generellen Einreisesperre und verwies dabei unter anderem auf russische Staatsbürger, die vor Putins Regime flüchten. „Alle Entscheidungen, die wir treffen, sollten es nicht komplizierter für sie machen, Freiheit zu suchen und das Land zu verlassen, um der Diktatur in Russland zu entkommen“, sagte er. „Es ist nicht der Krieg des russischen Volks, es ist Putins Krieg.“ Scholz sprach sich für eine deutliche Stärkung der Zusammenarbeit im Energiesektor aus. „Wir stehen alle vor denselben Herausforderungen“, sagte er. Deshalb müssten die Kräfte auch gebündelt werden. Gahr Støre betonte, Norwegen unterstütze Deutschlands „große und wichtige Arbeit“, sich von Russlands Gas unabhängig zu machen. Scholz sei „bei Freunden“, sagte er.

Am Abend wollte der Kanzler nach Schweden weiterreisen, wo er am Dienstagmorgen Andersson zu einem Gespräch unter vier Augen treffen wird. Anschließend ist ein Besuch beim Lastwagenhersteller Scania geplant, der gemeinsam mit Volkswagen an Konzepten zur Elektrifizierung des Lastverkehrs arbeitet. Beim Besuch in Stockholm wird es auch um die Erweiterung der Nato gehen. Finnland und Schweden wollen dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten. 23 von 30 Mitgliedstaaten haben schon zugestimmt, darunter auch Deutschland. Unter anderen fehlt aber noch die Türkei, die den Aufnahmeprozess lange blockiert und ihre Zustimmung an Bedingungen geknüpft hatte.

Scholz reist nach Norwegen und Schweden - es geht um den Ukraine-Krieg und Energie

+ Olaf Scholz besteigt auf dem BER einen Airbus A340 der Luftwaffe. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Vorbericht: München - Die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin setzen ihre Angriffe auf die Ukraine fort. Für Europa zieht der Ukraine-Krieg weitreichende politische und wirtschaftliche Konsequenzen mit sich. Daher befinden sich die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges bei Treffen zwischen europäischen Ländern immer wieder ganz oben auf der Tagesordnung.

So auch beim Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Skandinavien. Scholz bricht am Montag (15. August) zu einer zweitägigen Reise nach Norwegen und Schweden auf. Thematisch soll es unter anderem um die Sicherheit Nordeuropas nach dem russischen Überfall auf die Ukraine und um Energiefragen gehen.

In Norwegens Hauptstadt Oslo will der Kanzler am Montag am Treffen der Nordischen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten teilnehmen und bilaterale Gespräche mit Regierungschef Jonas Gahr Störe führen. Zu den nordischen Staaten zählen neben Norwegen und Schweden, Finnland, Dänemark sowie Island. Um 17.15 Uhr und 19.00 Uhr soll es Pressekonferenzen geben.

Scholz-Reise nach Norwegen und Schweden: Nato-Beitritt wohl auch Thema

Norwegen ist einer der wichtigsten Erdgas-Lieferanten für Deutschland. Die Bundesregierung will das Energiegeschäft ausbauen, um rascher von russischem Gas unabhängig zu werden. Nach seinem Besuch in Oslo reist Scholz in Schwedens Hauptstadt Stockholm weiter, wo er am Dienstag mit Ministerpräsidentin Magdalena Andersson zusammenkommt.

Hier soll es unter anderem um Schwedens Wunsch nach einem Beitritt zur Nato gehen. Auch Finnland will der Nato beitreten. Widerstand gegen den Nato-Beitritt der beiden Länder kam von der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ankara hat den Widerstand inzwischen zwar formal aufgegeben, doch droht weiterhin damit, den Beitrittsprozess womöglich zu blockieren. (bb/dpa)