Erstmals seit zehn Jahren: Putin sagt traditionelle Termin ab

Von: Markus Hofstetter

Der Kampfeinsatz in der Ukraine hat Spuren an den aus Deutschland gelieferten Waffen hinterlassen. Diese sollen in der Slowakei gewartet werden.

Update vom 12. Dezember, 13.56 Uhr: Keine Ansprache vom Kremlchef für den Rutsch in 2023: Wladimir Putin verzichtet auf seine traditionelle Pressekonferenz zum Jahresende. „Bis zum Beginn des neuen Jahres wird es keine Pressekonferenz des Präsidenten geben“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nun in einer telefonischen Unterrichtung.

Ukraine-News: Erstmals seit zehn Jahren – Putin sagt traditionellen Termin ab

Der seit 2000 amtierende Putin hatte sein großes Treffen mit der Presse seit 2001 Jahr für Jahr abgehalten - die einzige Unterbrechung war die Zeit zwischen 2008 und 2012, als er Ministerpräsident war und nicht Staatsoberhaupt.

Peskow wies darauf hin, dass Putin auch bei anderen Gelegenheiten mit der Presse spreche, insbesondere bei seinen Auslandsreisen. Für den Verzicht auf die traditionelle Jahresabschluss-Pressekonferenz nannte Peskow keine Gründe.

Putin-Pressekonferenz abgesagt: Termin dauerte oft Stunden

Die jährliche Pressekonferenz, an der Hunderte von russischen und ausländischen Journalisten teilnahmen, dauerte in der Regel stundenlang - im vergangenen Jahr über vier Stunden. In ihrem Verlauf beantwortete der russische Staatschef live Fragen zu unterschiedlichsten Themen - von der Außenpolitik bis zu Alltagsproblemen der Russen. Die Aussagen des Präsidenten vor den Journalisten glichen oftmals Befehlen an die Regierung oder regionale Behörden.

Aufnahme vom 12. Dezember: Wladimir Putin bei einer Besprechung im Kreml © Mikhail Metzel/Imago

Berichte über Personal-Wechsel unter Putin-Beratern: Kreml dementiert

Update vom 12. Dezember, 12.29 Uhr: Eine Personal-Rochade unter Putins außenpolitischen Beratern - angesichts des Drucks im Ukraine-Krieg? Der Kreml hat sich beeilt, entsprechende Berichte zu dementieren, wie das US-Institute für Kriegsforschung ISW in seiner jüngsten Lage-Analyse vermerkt. Konkret wurde dabei der Militärführer Waleri Gerassimow genannt. Unabhängig verifizieren ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Der US-Thinktank ISW wertet öffentlich zugängliche Informationen aus. Russland verstärkt unterdessen nach den Worten des ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew die Produktion von „Waffen der neuen Generation“.

Update vom 12. Dezember, 12.02 Uhr: Deutschland ist nach Angaben von Außenministerin Annalena Baerbock für das Einfrieren von EU-Milliardenzahlungen an Ungarn. Als Bundesrepublik unterstützte man „die sehr guten Vorschläge der EU-Kommission“, sagte die Grünen-Politikerin nun am Rande eines Treffens der EU-Mitgliedstaaten in Brüssel.

Die EU-Kommission hatte kurz zuvor eine entsprechende Empfehlung zur rechtsnationalem Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban erneuert. Über den Vorschlag sollen nun die anderen EU-Mitgliedstaaten abstimmen. Notwendig zur Annahme wäre eine qualifizierte Mehrheit.

Mit Spannung werden die weiteren Entwicklungen vor allem deswegen erwartet, weil Ungarn erhebliche Mittel in der Hand hält, um Druck auf die EU auszuüben. So könnte die Regierung in Budapest beispielsweise alle Entscheidungen blockieren, für die in der EU Einstimmigkeit erforderlich ist. Das gilt zum Beispiel für Sanktionen gegen Russland. Das gilt zum Beispiel für Sanktionen gegen Russland oder Beschlüsse zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen das Nachbarland.

Annalena Baerbock in Brüssel © Olivier Hoslet/John Thys/AFP

Macron telefoniert mit Selenskyj und unterstützt ukrainischen Friedensplan

Update vom 12. Dezember, 9.26 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Sonntag (11. Dezember) mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert und versichert, dass er dessen Friedensplan unterstützt. Der ukrainische Präsident hatte vorgeschlagen, dass dafür die russischen Truppen aus seinem Land abziehen, auch von der seit 2014 annektierten Krim. Hinzu kommen Reparationszahlungen, die juristische Aufarbeitung von Kriegsverbrechen sowie Sicherheitsgarantien des Westens.

Ukraine-News: Selenskyj stellt Bedingung für möglichen Friedensplan

Beim Treffen der EU-Außenminister an diesem Montag (12. Dezember, 13.00 Uhr) in Brüssel soll auch auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Video zugeschaltet werden.

Deutsche Waffenhilfe im Ukraine-Krieg

Erstmeldung vom 12. Dezember: Kiew/Washington/Kosice - Nahe der slowakischen Grenze zur Ukraine wurde ein neues Reparaturzentrum in Betrieb genommen. Darin werden bei Gefechten in der Ukraine verschlissene oder beschädigte Großwaffen, wie die Panzerhaubitze 2000, instandgesetzt. Federführend dabei ist der deutsche Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Der Stützpunkt habe den Betrieb aufgenommen, sagte Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, am Sonntag (11. Dezember) der Deutschen Presse-Agentur in der Stadt Kosice im Osten der Slowakei. Rechtliche Grundlage für den „Hub“, der innerhalb eines Kasernengeländes nahe der Stadt Michalovce liegt, ist ein Regierungsabkommen zwischen der Slowakei und der Bundesregierung. Zuletzt sind die Waffen in Litauen gewartet worden.

Die Panzerhaubitze 2000, hier ein Model der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster, wird von den ukrainischen Streitkräften intensiv genutzt. © Philipp Schulze/dpa

Instandhaltungszentrum für die Ukraine: Waffensysteme sollen dauerhaft einsatzbereit gehalten werden

Das Reparaturzentrum ist dringend notwendig, da der Verschleiß der Waffen beim Kampfeinsatz wegen der hohen Schussfolge erheblich ist, wie Experten am Beispiel der Panzerhaubitze 2000 festgestellt haben. Die Waffensysteme werden demnach an der Grenze der Belastungsfähigkeit eingesetzt „und darüber hinaus“. Ein technischer Wartungsdienst wie in Friedenszeiten könne unter der Intensität der Gefechte nicht eingehalten werden.

Deutschland hat der Ukraine bisher 14 Panzerhaubitzen 2000, fünf Mehrfachraketenwerfer Mars und 30 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard übergeben. Es sollen noch sieben weitere Gepard-Panzer geliefert werden. Zudem wurden 50 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Dingo überlassen. In einem ersten Schritt konzentrieren sich die Reparaturarbeiten auf dieses Militärgerät, wobei aus Deutschland auch Waffen anderer Hersteller an die Ukraine übergeben wurden.

Unterstützung für die Ukraine: US-Präsident Joe Biden sagt Kiew weitere Hilfe zu

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine unterdessen weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesichert. In einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj habe Biden versprochen, dass die USA dem angegriffenen Land bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor weiterhin Hilfe leisten würden. Das teilte das Weiße Haus am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit.

Biden habe seine Aussagen mit den jüngsten Zusagen der USA im Bereich der Militärhilfe und zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur untermauert. Gleichzeitig habe er betont, Russland für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen und den Kreml für seine Aggression zur Kasse bitten zu wollen. Biden habe in dem Gespräch auch Selenskyjs „Offenheit für einen gerechten Frieden auf Grundlage der in der UN-Charta verankerten Grundprinzipien“ begrüßt.