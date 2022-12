Deutsche Waffenhilfe für die Ukraine: Reparaturzentrum in der Slowakei nimmt Betrieb auf

Von: Markus Hofstetter

Der Kampfeinsatz in der Ukraine hat Spuren an den aus Deutschland gelieferten Waffen hinterlassen. Diese sollen in der Slowakei gewartet werden.

Kiew/Washington/Kosice - Nahe der slowakischen Grenze zur Ukraine wurde ein neues Reparaturzentrum in Betrieb genommen. Darin werden bei Gefechten in der Ukraine verschlissene oder beschädigte Großwaffen, wie die Panzerhaubitze 2000, instandgesetzt. Federführend dabei ist der deutsche Panzerbauer Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Der Stützpunkt habe den Betrieb aufgenommen, sagte Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, am Sonntag (11. Dezember) der Deutschen Presse-Agentur in der Stadt Kosice im Osten der Slowakei. Rechtliche Grundlage für den „Hub“, der innerhalb eines Kasernengeländes nahe der Stadt Michalovce liegt, ist ein Regierungsabkommen zwischen der Slowakei und der Bundesregierung. Zuletzt sind die Waffen in Litauen gewartet worden.

Die Panzerhaubitze 2000, hier ein Model der Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz im niedersächsischen Munster, wird von den ukrainischen Streitkräften intensiv genutzt. © Philipp Schulze/dpa

Instandhaltungszentrum für die Ukraine: Waffensysteme sollen dauerhaft einsatzbereit gehalten werden

Das Reparaturzentrum ist dringend notwendig, da der Verschleiß der Waffen beim Kampfeinsatz wegen der hohen Schussfolge erheblich ist, wie Experten am Beispiel der Panzerhaubitze 2000 festgestellt haben. Die Waffensysteme werden demnach an der Grenze der Belastungsfähigkeit eingesetzt „und darüber hinaus“. Ein technischer Wartungsdienst wie in Friedenszeiten könne unter der Intensität der Gefechte nicht eingehalten werden.

Deutschland hat der Ukraine bisher 14 Panzerhaubitzen 2000, fünf Mehrfachraketenwerfer Mars und 30 Flugabwehrkanonenpanzer Gepard übergeben. Es sollen noch sieben weitere Gepard-Panzer geliefert werden. Zudem wurden 50 gepanzerte Mannschaftstransporter vom Typ Dingo überlassen. In einem ersten Schritt konzentrieren sich die Reparaturarbeiten auf dieses Militärgerät, wobei aus Deutschland auch Waffen anderer Hersteller an die Ukraine übergeben wurden.

Unterstützung für die Ukraine: US-Präsident Joe Biden sagt Kiew weitere Hilfe zu

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine unterdessen weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesichert. In einem Telefonat mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj habe Biden versprochen, dass die USA dem angegriffenen Land bei der Verteidigung gegen den russischen Aggressor weiterhin Hilfe leisten würden. Das teilte das Weiße Haus am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit.

Biden habe seine Aussagen mit den jüngsten Zusagen der USA im Bereich der Militärhilfe und zum Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur untermauert. Gleichzeitig habe er betont, Russland für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft ziehen und den Kreml für seine Aggression zur Kasse bitten zu wollen. Biden habe in dem Gespräch auch Selenskyjs „Offenheit für einen gerechten Frieden auf Grundlage der in der UN-Charta verankerten Grundprinzipien“ begrüßt.