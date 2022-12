„Kinderzelle“ von Cherson: Offenbar Folterkammer für kleine Ukrainer entdeckt

Von: Bettina Menzel

Ukrainische Behörden teilen mit, dass in Cherson offenbar Folterkammern für Kinder entdeckt wurden (Symbolbild). © picture alliance/dpa/ukrin | -

Im befreiten Cherson kommen nach und nach mehr Details aus der Zeit der russischen Besatzung ans Licht. Ukrainische Behörden berichten davon, eine Folterkammer für Kinder entdeckt zu haben.

Offenbar „Kinderzelle" in Cherson entdeckt: Zeugen berichten von Folterkammer für Kinder.

Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Cherson – Am 11. November eroberten die ukrainischen Truppen im Rahmen ihrer Gegenoffensive Cherson zurück, Medienberichten zufolge hissten die verbliebenen Anwohner ukrainische Flaggen und feierten die Befreiung auf den Straßen. Ein Monat ist seitdem vergangen und immer mehr Details aus der Zeit der russischen Besatzung kommen nun ans Licht.

Ukrainischen Behördenangaben zufolge soll Russland sowohl in Cherson als auch in Charkiw Folterkammern für Kinder errichtet haben. Das bestätigte der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, am Mittwoch, wie Kyiv Independent und Ukrainska Pravda berichteten.

Dmytro Lubinets, der Menschenrechtskommissar des ukrainischen Parlaments, am 9. Dezember 2022 bei der Menschenrechtskonferenz „Human Rights in Dark Hours“. © IMAGO/Volodymyr Tarasov/ NurPhoto

Ukrainische Behörden haben eigenen Angaben zufolge einen Raum entdeckt, in dem die russischen Besatzer in Cherson offenbar Kinder festhielten und folterten, sagte Dmytro Lubinets, der Menschenrechtskommissar der Werchowna Rada, wie das ukrainische Parlament genannt wird. Zeugenaussagen von Anwohnern zufolge sollen andere Folteropfer in der Einrichtung gewusst haben, dass ukrainische Kinder in diesem Raum von russischen Sicherheitsdiensten festgehalten wurden.

Dieses Zimmer sei von den russischen Streitkräften als „Kinderzelle“ bezeichnet worden, so der Bericht der Ukrainska Pravda weiter. Dort seien Minderjährige festgehalten worden, die sich aus Sicht der russischen Streitkräfte „widersetzten“.

„Ich dachte, dass der Tiefpunkt nach Butscha und Irpin nicht übertroffen werden könnte“

Die Kinder sollen demnach wenig Wasser und Essen erhalten haben und psychisch misshandelt worden sein. Beispielsweise habe man den Minderjährigen gesagt, dass ihre Eltern sie verlassen hätten und niemals zurückkehren würden. Zudem hätten Zeugen über den Fall eines 14-jährigen Jungen berichtet, der ein Foto von kaputter russischer Ausrüstung gemacht habe und deshalb gefoltert worden sei, so der Bericht weiter.

„Wir haben zum ersten Mal die Folter von Kindern aufgezeichnet“, sagte der Menschenrechtskommissar Lubinets Angaben von Kyiv Independent zufolge. „Ich dachte, dass der Tiefpunkt nach Butscha und Irpin nicht übertroffen werden könnte. Aber wir haben wirklich den Tiefpunkt in Cherson erreicht.“ Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.