Ukraine kommt „Meter um Meter“ voran – Hauptangriff steht noch aus

Von: Stefan Krieger

Während die Kämpfe besonders im Süden und Osten des Landes anhalten, vermeldet Kiew Erfolge an der Front. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Wolodymyr Selenskyj : Ukrainische Armee aktiv im Süden und Osten

: Ukrainische Armee aktiv im Süden und Osten Schwere Verluste für Russland : Kiew gibt Zahlen bekannt

für : Kiew gibt Zahlen bekannt Dieser News-Ticker zur Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Informationen stammen teilweise von den Kriegsparteien aus der Ukraine und Russland. Sie lassen sich nicht immer unabhängig prüfen.

Update vom 21. Juni, 5.45 Uhr: Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar sagte am Dienstag (20. Juni), dass die ukrainischen Streitkräfte „sich Meter für Meter vorarbeiten“ – dass der Hauptschlag der Gegenoffensive „noch bevorsteht“.

„Es gibt einige Richtungen, in denen wir vorrücken und der Feind in der Defensive ist, aber auch auf einigen Achsen versucht der Feind, offensiv vorzugehen, während wir in der Defensive sind. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Man kann also sagen, dass wir uns Meter für Meter vorarbeiten“, sagte sie in einem Interview mit ukrainischen Medien. „Die Aufgaben, die dem Militär gestellt werden, werden erfüllt. Der Hauptangriff steht jedoch noch bevor.“

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maliar. © IMAGO/Attila Husejnow

Maliar sagte weiter, dass die ukrainische Offensive in mehreren Richtungen im Süden fortgesetzt wird, und gab an, dass die russische Hauptoffensive im Osten stattfindet.

Baerbock und Schulze bei Wiederaufbaukonferenz für Ukraine in London

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird zu der zweitägigen Ukraine Recovery Conference erwartet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in das Land ermutigt werden können. Auch US-Außenminister Antony Blinken und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) nehmen teil. Erwartet wird auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Wie die britische Regierung mitteilte, signalisierten bereits Hunderte internationale Unternehmen, sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen zu wollen. Um den Firmen mehr Sicherheit zu bieten, werde der Rahmen für Kriegsrisikoversicherungen geschaffen, die von den G7-Staaten gedeckt seien. Auf der Tagesordnung steht etwa das Thema Investitionsgarantien, mit denen das Risiko für Unternehmen von staatlicher Seite reduziert werden kann. Kiew soll aber auch in die Pflicht genommen werden, Reformen umzusetzen, um beispielsweise die Korruption in dem Land in den Griff zu bekommen.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Armee aktiv gegen Feind im Süden und Osten

In seiner Videobotschaft vom Dienstagabend sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einmal mehr, dass die ukrainischen Kämpfer aktiv gegen die russischen Besatzer vorgingen. „Jetzt zerstören unsere Kämpfer den Feind sehr aktiv im Süden und im Osten und reinigen die Ukraine physisch“, sagte Selenskyj. „Das wird in der Zukunft weitergehen.“

Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine wurden vom 24. Februar 2022 bis zum 20. Juni 2023 rund 221.460 russische Soldaten getötet oder kampfunfähig gemacht, darunter rund 1000 alleine am 19. Juni. Die Angaben des Generalstabs stammen aus einem Facebook-Eintrag und lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Weiter heißt es in der Mitteilung, die ukrainische Abwehr hätte bislang unter anderem fast 4000 Panzer und rund 3900 Artilleriesysteme zerstört. (Mit Agenturmaterial)