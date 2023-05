Nach Attacken in Belgorod: Russland sieht sich bestätigt – und will Krieg fortführen

Ukraine-Krieg: Kreml beendet „Anti-Terror-Operation“ in Belgorod

Von: Stefan Krieger

Teilen

Russland meldet die „Eliminierung“ der Partisanen in Belgorod und warnt vor westlichen Waffenlieferungen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Ehemaliger russischer Präsident : Medwedew sieht Risiko einer „nuklearen Apokalypse“

: Medwedew sieht Risiko einer „nuklearen Apokalypse“ Russische Verluste : Ukraine nennt aktuelle Zahlen

: Ukraine nennt aktuelle Zahlen Angriff auf Belgorod : Paramilitärische Einheit bekennt sich zum Angriff auf Russland

auf : Paramilitärische Einheit bekennt sich zum Angriff auf Russland Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt. Die verarbeiteten Informationen zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 24. Mai, 04.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Marineinfanterie des Landes ausbauen. Mit der Bildung eines Marieninfanterie-Corps sollen zu bestehenden Einheiten neue Brigaden hinzukommen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. „Und wir werden sie mit modernen Waffen und Ausrüstung ausstatten“, ergänzte er. Selenskyj hatte am Dienstag ukrainische Marineinfanteristen an der Front besucht.

Offiziellen Angaben zufolge war Selenskyj beim Frontbesuch am Dienstag in der Region zwischen den Ortschaften Wuhledar und Marjinka unterwegs. Beide Orte gelten als Brennpunkte des Kriegs und sind schwer umkämpft.

Alarmzustand in Belgorod aufgehoben

Update vom 23. Mai, 21.25 Uhr: Die Behörden der russischen Grenzregion Belgorod haben den unter Verweis auf Kämpfe verhängten Alarmzustand wieder aufgehoben. Der rechtliche Zustand einer „Anti-Terror-Operation“ sei beendet, teilte Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Dienstag mit. Nach russischer Darstellung wurde im Gebiet Belgorod seit Montag gegen Dutzende „Vertreter ukrainischer Militärverbände“ gekämpft. Die Ukraine wies zurück, etwas mit Angriffen in der Region zu tun zu haben. In Kiew wurde darauf hingewiesen, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten.

Dieses auf dem offiziellen Telegramm-Account von Wjatscheslaw Gladkow, Gouverneur der Region Belgorod, veröffentlichte Bild zeigt die Schäden nach einer Explosion in der Stadt Belgorod. © Handout / TELEGRAM / VVGLADKOV / AFP

Update vom 23. Mai, 17.25 Uhr: Kiew bestreitet eine ukrainische Beteiligung an den Gefechten in der russischen Region Belgorod. „Es gibt Russen, die auf der Seite des Lichtes stehen und dort sind, um sich um die in Russland existierende Dunkelheit zu kümmern“, sagte Oleksij Danilow, Chef des Nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, dem US-Sender CNN.

Es handle sich bei den Kämpfern um Russen und sie hätten daher ein Recht, sich in der russischen Region aufzuhalten. Das Thema sei eine interne Angelegenheit Russlands, betonte er. Daher müssten auch entweder Kreml-Chef Wladimir Putin oder andere russische Staatsmänner oder Militäroffiziere die Vorfälle kommentieren.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Ukraine-Krieg: Peskow äußerst „tiefe Besorgnis“ wegen Zusammenstößen in Belgorod

Update vom 23. Mai, 15.27 Uhr: Laut Dimitri Peskow bieten die Gefechte mit Partisanen in Belgorod „sicherlich Anlass zu tiefer Besorgnis“. Das sagte der Kreml-Sprecher laut dem US-Nachrichtensender CNN bei einer Pressekonferenz in Moskau. Die Angriffe würden die Regierung Wladimir Putins aber nur in ihrem Kurs bestätigen. Den Ukraine-Krieg bezeichnete er dabei nicht als Auslöser für die Partisanenangriffe, sondern als Reaktion darauf. Die „spezielle Militäroperation“ würde darauf abzielen, „solche Infiltrationen in Zukunft zu verhindern“.

Update vom 23. Mai, 14.29 Uhr: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben die in die Grenzregion Belgorod eingedrungenen Kämpfer zurückgedrängt und „eliminiert“. Die nationalistischen Gruppierungen seien bei einem „Anti-Terror-Einsatz“ mit Luftangriffen und Artilleriefeuer „aufgehalten und zerstört“ worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag.

Kämpfe in Belgorod gehen weiter

Update vom 23. Mai, 13.15 Uhr: Nach dem Eindringen bewaffneter Kämpfer aus der Ukraine ist es in der russischen Grenzregion Belgorod nach russischen Angaben zu Artillerie- und Mörserangriffen gekommen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte am Dienstag (23. Mai), bewaffnete Kräfte der Ukraine hätten Angriffe auf das Gebiet Belgorod gestartet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, die Angriffe gäben „Anlass zu großer Sorge“, da „ukrainische Kämpfer“ ihre „Aktivitäten gegen unser Land“ fortsetzten.

Es seien „größere Anstrengungen“ Russlands nötig, um ein neuerliches Eindringen auf russisches Gebiet von der Ukraine aus zu verhindern. Die Anstrengungen würden derzeit fortgesetzt, die „militärische Spezialoperation“ laufe weiter, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole. Mit dem Ausdruck „militärische Spezialoperation“ bezeichnet der Kreml die Offensive in der Ukraine.

Medwedew spricht vom Risiko einer „nuklearen Apokalypse“

Update vom 23. Mai, 12.55 Uhr: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA erklärt hat, dass das Risiko einer „nuklearen Apokalypse“ umso größer sei, je mehr zerstörerische Waffen die Ukraine von ihren westlichen Unterstützern erhalte.



RIA zitierte Medwedew, der heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats ist und als Hardliner gilt, mit den Worten, dass Kiews Leugnung der Beteiligung an dem bewaffneten Einmarsch in der russischen Grenzregion Belgorod „Lügen“ seien.

Nach Attacken in Belgorod: Russland sieht sich bestätigt – und will Krieg fortführen

Update vom 23. Mai, 12.40 Uhr: Der Angriff auf die westrussische Region Belgorod beweist nach Ansicht des Kremls die Notwendigkeit, den Krieg gegen die Ukraine fortzuführen. „Das bestätigt ein weiteres Mal, dass ukrainische Kämpfer ihre Tätigkeit gegen unser Land fortsetzen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag (23. Mai) der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Das erfordere Anstrengungen von Russland. „Diese Anstrengungen werden fortgesetzt wie auch die militärische Spezialoperation, um künftig solches Eindringen zu verhindern.“ Als militärische Spezialoperation bezeichnet Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Russland ermittelt wegen „Terrorangriff“ auf Belgorod

Update vom 23. Mai, 11.45 Uhr: In Russland wird nach dem Eindringen einer bewaffneten Gruppe in die nahe der Grenze zur Ukraine gelegenen Region Belgorod wegen eines „Terrorangriffs“ ermittelt. Es würden „Maßnahmen ergriffen“, um „die Identität der Angreifer festzustellen und alle Umstände des Vorfalls klären“, gab am Dienstag das russische Ermittlungskomitee bakannt, das für Fälle von großer Bedeutung zuständig ist.

Zu den am Montag aus Moskau bestätigten Angriffen in Belgorod hatte sich die Miliz „Freiheit für Russland“ bekannt, die ukrainische Regierung wies jegliche Beteiligung zurück. Das Ermittlungskomitee erklärte nun, es werde zu einem „Angriff auf Siedlungen in der Region Belgorod“ ermittelt. Die Vorwürfe richteten sich gegen bewaffnete ukrainische Gruppen, den Beteiligten werde neben einem „Terrorangriff“ auch versuchter Mord, Zerstörung oder Beschädigung von Privateigentum sowie illegale Verbreitung von Waffen und Sprengstoff zur Last gelegt. Bei den „kriminellen Taten“ seien mehrere Zivilisten verletzt worden.

News zum Ukraine-Krieg: Kämpfe um Bachmut lassen nach

Update vom 23. Mai, 10.50 Uhr: In und um die ostukrainische Stadt Bachmut haben die Kämpfe ukrainischen Angaben zufolge nachgelassen. „Unsere Truppen kontrollieren den südwestlichen Stadtrand im Stadtteil ‚Flugzeug‘“, erklärte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Dienstag bei Telegram. Die russischen Einheiten würden weiter die von ihnen kontrollierten Stadtviertel nach ukrainischen Soldaten durchkämmen. Kämpfe gebe es den Angaben zufolge weiter in den Vororten. Dort seien die russischen Truppen teils zur Verteidigung übergegangen. Die Ukrainer hätten dabei nördlich und südlich von Bachmut „unbedeutende“ Geländegewinne erzielt.

Russische Verluste: Ukraine nennt aktuelle Zahlen

Update vom 23. Mai, 9.40 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Demnach soll Russland seit Beginn der Invasion mehr als 204.000 Soldaten verloren haben. In den Gefechten am 22. Mai seien etwa 480 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Tatsächliche Zahlen über Truppenstärken oder Verluste werden von beiden Konfliktparteien nicht veröffentlicht. Unabhängig prüfen lassen sich die Angaben nicht. Die Daten im Überblick:

Soldaten : 204.360 (+480)

: 204.360 (+480) Panzer: 3789 (+4)

3789 (+4) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 7419 (+12)

7419 (+12) Artilleriesysteme: 3318 (+40)

3318 (+40) Unbemannte Flugkörper / Drohnen: 2864 (+34)

2864 (+34) Fahrzeuge und Treibstofftanks: 6139 (+10)

6139 (+10) Luftabwehrsysteme: 327

327 Quelle: Generalstab der Ukraine auf Facebook vom 23. Mai 2023

News zum Ukraine-KriegKämpfe in Belgorod halten an

Update vom 23. Mai, 8.40 Uhr: Die Kämpfe in mehreren an die Ukraine grenzenden Ortschaften des westrussischen Gebiets Belgorod halten nach Angaben der Behörden an. „Die Säuberung des Territoriums durch das Verteidigungsministerium und andere Sicherheitsstrukturen wird fortgesetzt“, teilte der Belgoroder Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Dienstag auf Telegram mit. Zwar gebe es bisherigen Erkenntnissen zufolge unter den Zivilisten keine Todesopfer, doch für die Rückkehr der Einwohner sei es zu früh, erklärte er.

Der Umfang der Kämpfe ist dabei unklar. Die meisten Bewohner sind geflohen. Acht Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Gladkow teilte am Morgen mit, dass zwei verletzte Einwohner sich noch in den umkämpften Ortschaften befänden. Die Sicherheitskräfte könnten aber bislang nicht zu ihnen vordringen, um sie zu versorgen.

ISW: Russische Seite wurde von Angriffen überrascht

Update vom 23. Mai, 8.10 Uhr: Nach Berichten über Kämpfe in der russischen Oblast Belgorod herrschte im russischen Informationsraum „Panik, Fraktionsdenken und Inkohärenz“, so das Institute for the Study of War in seinem jüngsten Bericht nach Angaben von kyivindependent. Nachdem Russland eine „Anti-Terror-Operation“ im Gebiet Belgorod angekündigt hatte, spekulierten russische Militärblogger über den Zweck der Angriffe, die angeblich von der Legion Freies Russland und dem Russischen Freiwilligenkorps durchgeführt wurden.

Das Ausbleiben einer einheitlichen Reaktion, so die in Washington ansässige Denkfabrik, „zeigt in erster Linie, dass der Angriff die russische Seite überrascht hat“.

Gouverneur von Belgorod nennt Details

Update vom 23. Mai, 08.00 Uhr: Die Bürgerinnen und Bürger von Grayvoron in der Region Belgorod sollen noch nicht zurückkehren. Das schrieb der Gouverneur der Region, Vyacheslav Gladkov, auf Telegram. „Das funktioniert noch nicht“, meldete er laut dem britischen Guardian.

Er schrieb demnach auch, dass es bei dem Angriff keine zivilen Todesopfer gegeben habe. Derzeit würden „alle notwendigen Maßnahmen seitens der Strafverfolgungsbehörden“ durchgeführt. „Wir warten auf den Abschluss der gestern angekündigten Anti-Terror-Operation“, so Gladkov.

News zum Ukraine-Krieg: Kampf um Bachmut geht weiter

Update vom 23. Mai, 7.30 Uhr: Wie die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Morgenupdate mitteilen, geht der Kampf um Bachmut im Osten der Ukraine weiter. Russland hatte am Wochenende behauptet, die „Befreiung“ der Stadt abgeschlossen zu haben. Es herrscht weiterhin Unklarheit über die Situation, die ukrainische Seite hatte die Meldungen aus Moskau zurückwiesen.

News zum Ukraine-Krieg: Gouverneur verhängt Terroralarm über Belgorod

Update vom 23. Mai, 5.15 Uhr: Nach dem Eindringen Bewaffneter in die russische Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine haben laut Angaben offizieller Stellen viele Bewohner ihre Häuser verlassen. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sprach von mindestens acht Verletzten. Tote unter den Zivilisten habe es nicht gegeben. Zudem verhängte er am Montagabend Terroralarm. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kehrte indes nach den Gipfeltreffen in Saudi-Arabien und Japan in sein Heimatland zurück. In mehreren Gebieten der Ukraine wurde in der Nacht zum Dienstag erneut Luftalarm ausgelöst.

Videos zeigen angeblich Kämpfe in Belgorod

Update vom 22. Mai, 21.40 Uhr: Auf Twitter kursieren Videos, die heftige Gefechte zwischen Partisanen und der russischen Armee in der Region um Belgorod zeigen sollen. Es wird behauptet, die Paramilitärs hätten eine Polizeiwache eingenommen. Auf weiteren Videos sind schwer bewaffnete Truppen und Kampfhubschrauber zu sehen. Ort und Zeitpunkt der Videos, die unter dem Hashtag #Belgorod gesammelt werden, lassen sich nicht verifizieren.

Ukraine-Krieg: Putin über Lage in Belgorod informiert

Update vom 22. Mai, 20.01 Uhr: Laut Angaben aus dem Kreml wurde mittlerweile auch Präsident Wladimir Putin über die Ereignisse in Belgorod informiert. „Das Verteidigungsministerium, der FSB und der Grenzdienst berichteten dem russischen Präsidenten“, sagte Sprecher Dimitri Peskow gegenüber mehreren russischen Nachrichtenagenturen. Auch in Moskau gehe man davon aus, dass es sich um einen Angriff paramilitärischer Einheiten gehandelt habe.

Update vom 22. Mai, 18.20 Uhr: Den ukrainischen Spezialstreitkräften ist offenbar erneut ein Schlag gegen russische Infrastruktur gelungen. Laut Angaben aus der Ukraine wurde mithilfe einer Drohne eine Überwachungsstaation des Typs „Ironia-M“ zerstört. Ein auf Youtube veröffentlichtes Video soll den Moment des Einschlags zeigen. Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen wurden nicht bekannt gegeben. Die Echtheit des Videos lässt sich nicht verifizieren.

Attacken in russischer Region Belgorod: Stecken Anti-Putin-Einheiten dahinter?

Update vom 22. Mai, 17.20 Uhr: Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Verletzten nach einem Angriff auf die russische Region Belgorod auf fünf gestiegen. Das meldete der russische Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram. Zudem seien mehrere Wohngebäude, ein Regierungsgebäude sowie ein Kindergarten beschädigt worden, teilte der Politiker mit.

In der Zwischenzeit hat sich die paramilitärische Einheit „Legion Freiheit Russlands“ laut einem Bericht im britischen Guardian erneut zu Wort gemeldet und behauptet, den russischen Grenzort Kozinka überrannt und im Zuge dessen eingenommen zu haben. Bestätigen ließ sich diese Behauptung nicht. Aus der Erklärung der Gruppierung über ihre Social-Media-Kanäle zitiert der Guardian: „Wir sind Russen, genau wie ihr. Was uns unterscheidet ist, dass wir die Taten von Kriminellen an der Macht nicht länger rechtfertigen wollen und zur Verteidigung unserer Freiheit nun selbst zu den Waffen greifen. Heute ist der Tag gekommen, an dem alle Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen müssen. Es ist Zeit, die Kreml-Diktatur zu beenden.“

Nahe Grenzstadt Belgorod: Kreml-Gegner bekennen sich zu Angriff

Update vom 22. Mai, 16.05 Uhr: Durch Kämpfe und Explosionen sollen in der russischen Grenzregion Belgorod unweit der ukrainischen Region Charkiw zwei Menschen durch Beschuss verletzt worden sein. Während Russland von „ukrainischen Saboteuren“ spricht, denen die Angriffe zuzuschreiben seien, um den Verlust von Bachmut zu überspielen, haben sich über den Kurznachrichtendienst Telegram zwei paramilitärische Anti-Putin Gruppierungen aus Russland zu dem Angriff bekannt. Das berichtet unter anderem die dpa.

Nach Beschuss im Ukraine-Krieg: Atomkraftwerk geht wieder ans Stromnetz

Update vom 22. Mai, 14.15 Uhr: Der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrenerho hat das von Russland besetzte südukrainische Atomkraftwerk Saporischschja wieder ans Stromnetz angeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Montagmittag über die Nachrichtenplattform Telegram mit. Zuvor musste das Kraftwerk für einige Zeit vom Netz genommen werden, nachdem bei einem Beschuss am Morgen eine Hochspannungsleitung beschädigt worden war. In dieser Zeit hatten Dieselgeneratoren die Kühlungssysteme am Laufen gehalten.

Prigoschin verkündet schnellen Abzug der Wagner-Gruppe aus Bachmut

Update vom 22. Mai, 12.40 Uhr: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat angekündigt, seine Kämpfer noch in diesem Monat aus der ostukrainischen Stadt Bachmut abzuziehen. „Wagner wird Artemowsk zwischen dem 25. Mai und dem 1. Juni verlassen“, sagte Prigoschin in einer Sprachnachricht im Onlinedienst Telegram und nannte dabei Bachmut bei einem früheren Namen, der sich auf einen sowjetischen Revolutionär bezieht.

Ukraine bekräftigt: „Schlacht um Bachmut geht weiter“

Update vom 22. Mai, 9.30 Uhr: Die ukrainische Armee hat ihren anhaltenden Kampf um die Stadt Bachmut bekräftigt und damit russische Angaben dementiert, die Stadt sei vollständig gefallen. Trotz der Versuche russischer Kräfte „die Kontrolle über die ganze Stadt zu erlangen“ verteidigten ukrainische Einheiten weiterhin „mehrere Gebäude und eine Reihe von Befestigungen im südwestlichen Teil Bachmuts“, sagte der Sprecher des Ostkommandos der ukrainischen Armee, Serhij Tscherewatyj, im ukrainischen Fernsehen.

News zum Ukraine-Krieg: Wagner-Truppe will sich aus Bachmut zurückziehen

Update vom 21. Mai, 22.22 Uhr: Nach der angeblichen Eroberung Bachmuts kündigt der russische Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin seinen Abzug für die nächsten Tage an. Die Wagner-Gruppe werde ihre Positionen an das russische Verteidigungsministerium übergeben, sagt Prigoschin in einer Audiobotschaft auf Telegram. Am 25. Mai wolle die Gruppe die Konfliktzone verlassen. Ab 1. Juni werde kein Wagner-Kämpfer mehr an vorderster Front stehen - bis die Söldner-Truppen eine „Reorganisierung“, Neuausrüstung und Training durchlaufen hätten.

Prigoschin: Kein lebender ukrainischer Soldat mehr in Bachmut

Am Sonntag tauchten in russischen Medien die ersten Bilder von Ordensverleihungen auf. Einige Auszeichnungen seien direkt in Bachmut vergeben worden, hieß es. Nach Kiews Dementi über die Einnahme behauptete Prigoschin, es gebe keinen einzigen lebenden ukrainischen Soldaten mehr in der Stadt. „Der letzte ist vor eineinhalb Stunden in Frauenkleidern über die Straße gerannt – und wir haben ihn erschossen.“ Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert bald 15 Monate. Die Schlacht um Bachmut gehört zu den schlimmsten Kämpfen.

News zum Ukraine-Krieg: Situation in Bachmut weiter unklar

Erstmeldung: Kiew/Moskau – Das Schicksal der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine ist zwischen den beiden Kriegsparteien weiter umstritten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj widersprach am Sonntag (21. Mai) Behauptungen aus Moskau, wonach die weitgehend zerstörte Stadt jetzt vollständig unter russischer Kontrolle sei. Nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima sagte Selenskyj: „Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden.“ Zuvor hatte er selbst mit Aussagen zur militärischen Lage für Verwirrung gesorgt.

Ein Reporter hatte Selenskyj beim Gipfel der führenden demokratischen Industrienationen (G7) in Japan gefragt, ob Bachmut noch in ukrainischer Hand sei. Die Russen hätten gesagt, dass sie die Stadt eingenommen hätten. Der ukrainische Präsident antwortete mit dem Satz: „Ich denke nicht.“ Die Ergänzung, Bachmut existiere „nur noch in unseren Herzen“, werteten viele als Eingeständnis, dass die Stadt tatsächlich gefallen sei. In Bachmut lebten früher mehr als 70.000 Menschen. Heute harren dort nur noch wenige Zivilisten aus. Von unabhängiger Seite ließen sich die Angaben nicht überprüfen.

Interpretationshilfe gab später der Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost, Serhij Tscherewatyj: „Der Präsident hat es richtig gesagt: Die Stadt ist praktisch dem Boden gleichgemacht.“ Allerdings hielten die Verteidiger weiterhin „Befestigungsanlagen und einige Räumlichkeiten im Südwesten der Stadt“. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar zufolge gelangen den Ukrainern an den Flanken Bachmuts sogar weitere Vorstöße. Das Militär habe mehrere Höhenzüge eingenommen, was es den Russen schwer mache, in der Stadt zu bleiben.

News zum Ukraine-Krieg: Moskau kritisiert G7-Beschlüsse als russland- und chinafeindlich

Russland hat die Beschlüsse des G7-Gipfels der führenden demokratischen Industrienationen am Wochenende in Hiroshima kritisiert. Dessen wichtigstes Ergebnis sei eine „Ansammlung von Erklärungen, die mit Passagen antirussischen und antichinesischen Charakters angefüllt sind“, hieß es am Sonntag in Moskau in einer Mitteilung des Außenministeriums. Die Entscheidungen der Siebener-Gruppe (USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien, Japan und Deutschland) zielten auf die Vertiefung der Trennlinien in der internationalen Politik.

Moskau, das vor 15 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, warf den G7 zum wiederholten Male auch vor, eine „umfassende Konfrontation“ mit Russland zu suchen. Die westlichen Sanktionen seien ebenso Teil eines „hybriden Kriegs“ wie Waffenlieferungen an die Ukraine. Die russische Regierung machte die G7 auch für den jüngsten Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise verantwortlich. (mit Agenturmaterial)