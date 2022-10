„Sehr besorgniserregend“: Russland meldet Festnahme des AKW-Direktors von Saporischschja

Von: Lucas Maier

Ein bewaffneter russischer Soldat auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja. (Archivfoto) © IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy

Im Ukraine-Krieg gerät das AKW in Saporischschja wieder in den Fokus. Denn vom Direktor des Atomkraftwerks fehlt jede Spur.

Enerhodar – Seit der Annexion der vier ukrainischen Gebiete, scheint ein zumindest „taktischer“ Atomschlag durch Russland für viele immer wahrscheinlicher. Nicht nur Wladimir Putin selbst droht immer direkter mit Atomwaffen, auch der tschetschenische Diktator Kadyrow forderte zuletzt deren Einsatz.

Die aktuelle Atomwaffen-Debatte verdrängt jedoch eine ganz andere atomare Gefahr aus dem Licht der Öffentlichkeit: Das AKW Saporischschja. Hier gibt es noch lange keine Entwarnung, wie die ukrainische Atombehörde Energoatom zuletzt mitteilte.

Ukraine-Krieg: Russland hält größtes Atomkraftwerk in Europa besetzt

Das Atomkraftwerk im Süden der Ukraine wurde bereits kurz nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Immer wieder wurde gemeldet, dass das Atomkraftwerk beschossen worden sei. Zuletzt wurde es allerdings ruhiger um das Kraftwerk. Anfang September wurde das AKW endgültig heruntergefahren. Neben den russischen Besatzern, befinden sich auch Mitarbeitende der ukrainischen Atombehörde Energoatom in dem Kraftwerk, um die Nukleare- und Strahlungssicherheit zu gewährleisten. Doch nun gibt es neue, besorgniserregende Nachrichten.

Ukraine-Krieg: Generaldirektor des AKW Saporischschja offenbar von russischen Truppen festgenommen

Am Freitag (30. September) soll der Generaldirektor, Ihor Murashov, von russischen Truppen gefangen genommen worden sein, wie Energoatom mitteilt. Gegen 16 Uhr Ortszeit, sei Murashov auf dem Weg in die nahegelegene Stadt Enerhodar festgenommen worden. Dabei soll er mit verbundenen Augen aus dem Fahrzeug geholt und anschließend an einen unbekannten Ort gebracht worden sein, wie Petro Kotin, der Chef von Energoatom mitteilt.

„Der Generaldirektor des AKW Saporischschja Ihor Murashov trägt die Haupt- und Alleinverantwortung für die nukleare und Strahlungssicherheit des AKW Saporischschja“, heißt es im Statement von Kotin. Weiter sprach er von einem „nuklearen Terrorakt“ der russischen Streitkräfte und forderte die internationale Atombehörde zum Handeln auf. „Es gibt keine Erkenntnisse zu seinem Schicksal“, teilte Kotin zuletzt mit.

Ukraine-Krieg: Vorgehen von Russland wird international verurteilt

Die russische Seite bestätigte unterdessen die Inhaftierung des AKW-Chefs. Am Samstag (1. Oktober) informierten die Behörden die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet. Bei der Aktion soll es sich um eine vorübergehende Festnahme handeln, erklärte ein IAEA-Sprecher in Wien.

Ziel sei laut Russland die Beantwortung verschiedener Fragen, durch den Chef des AKWs. International wurde die Festnahme des Generaldirektors kritisiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron etwa verurteilte die Festnahme und betonte, dass ein Austausch des ukrainischen Personals ermöglicht werden müsse, um die Sicherheit zu gewährleisten.

AKW Saporischschja und der Ukraine-Krieg: Grossi äußert schwere Bedenken bezüglich der Sicherheit

Der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, hat mittlerweile auch mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi über den Vorfall gesprochen, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. In dem Gespräch versicherte Grossi, dass die IAEA „keine Mühen scheue, um die Freilassung des von Russland entführten Direktors des AKW Saporischschja sicherzustellen“.

„Eine solche Inhaftierung eines Mitarbeiters der Anlage wäre an sich schon sehr besorgniserregend, aber auch wegen der psychologischen Auswirkungen und des Drucks auf das übrige Personal, was der nuklearen Sicherheit abträglich ist“, ordnete der Generaldirektor der IAEA das russische Vorgehen ein. Die Verhaftung habe mindesten auf zwei der sieben Sicherheitssäulen für nukleare Sicherheit, einen negativen Effekt. (Lucas Maier)