Wagner-Chef Prigoschin verkündet Einnahme bei Bachmut: „Vollständig unter Kontrolle“

Von: Andreas Schmid

Ist für seine Brutalität im Ukraine-Krieg bekannt: Wagner-Boss Jewgeni Prigoschin. © Libkos/Uncredit/dpa/Montage

Im Donbass gibt es schwere Gefechte um Bachmut. Wagner-Chef Prigoschin will nun ein Dorf nahe der umkämpften Stadt eingenommen haben. Alle Infos im News-Ticker.

Kampf um Bachmut : Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt.

um : Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Berkhovka/Bachmut – Zum Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine präsentiert die Gruppe Wagner einen Teilerfolg in der Region um Bachmut. Dort in der Oblast Donezk, wo die Söldner seit Monaten trotz anderslautender eigener Aussagen nicht vorankommen, soll nun ein Dorf eingenommen worden sein. Der Ort Berkhovka sei „vollständig unter Kontrolle“, hieß es am Freitag vom Pressedienst des Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin. Das Dorf liegt nordwestlich von Bachmut.

Kampf um Bachmut: Russland rückt vor – „schwere Kämpfe“ um Ukraine-Stadt

Seit mehreren Wochen toben heftige Kämpfe um die ukrainische Stadt Bachmut und ihre Grenzregionen. Im Januar verstärkte die russische Armee, unterstützt von der berüchtigten Söldnergruppe Wagner, ihre Offensive auf Bachmut. Es ist die längste und blutigste Schlacht des Krieges.

Zuletzt konnten russische Soldaten kleinere Erfolge in der Region feiern. Bachmut ist allerdings noch nicht in russische Hände gefallen. Den ukrainischen Verteidigern der zunehmend eingekreisten Stadt gelingt es laut britischem Geheimdienst, Nachschubrouten offenzuhalten – und die Eroberung der Stadt so weiter zu verhindern. Am Mittwoch (22. Februar) meldete Kiew zudem, dass mehrere russische Angriffe in der Region abgewehrt werden konnten. Rund um Bachmut gebe es aber weiterhin „schwere Kämpfe“. (as)