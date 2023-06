Wagner-Boss Prigoschin giftet gegen Putins Zirkel - „Sie führen das russische Volk in die Irre“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg ist in Russland offiziell nichtig. Wagner-Boss Prigoschin, eigentlich aufseiten Putins, spricht nun von Lügen.

Moskau – Schwer zu sagen, ob es echt oder nur Theater ist, um Beobachter zu täuschen. Jewgeni Prigoschin giftet weiter gegen den Zirkel um Wladimir Putin. Der Chef der russischen Wagner-Gruppe wirft Moskau nun vor, die Menschen in Russland über den Verlauf der ukrainischen Gegenoffensive zu belügen.

„Sie führen das russische Volk in die Irre“, übersetzte die Nachrichtenagentur AFP Prigoschin aus einer am Mittwoch (21. Juni) von seinem Pressedienst veröffentlichten Sprachnachricht. „Große Gebiete sind an den Feind abgegeben worden“, fügte er hinzu. Kiew hat bisher kleine Gebietsgewinne gemeldet und seit Beginn der Offensive nach eigenen Angaben acht Siedlungen zurückerobert.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

„Eines Tages wird Russland aufwachen“: Prigoschin warnt im Ukraine-Krieg

Doch Prigoschin, dessen Söldner seit Monaten Angriffe auf Städte in der Ostukraine angeführt haben, beschuldigte das Verteidigungsministerium, nicht die Wahrheit zu erzählen. Eine Reihe von Dörfern seien verloren gegangen, sagte Prigoschin und verwies – zum wiederholten Male – auf fehlende Waffen und Munition. Ukrainische Truppen hätten auch schon versucht, den Fluss Dnepr (Dnipro) zu überqueren, eine natürliche Barriere an der Front.

„All dies wird vor allen total versteckt“, sagte der 62-Jährige. „Eines Tages wird Russland aufwachen, nur um zu entdecken, dass auch die Krim an die Ukraine übergeben wurde“, mahnte er.

Jewgeni Prigoschin (klein) kritisiert den Zirkel um Wladimir Putin. © Lev Borodin/Vadim Savitsky/Imago/Montage: Franziska Schwarz

Russlands Propaganda im Ukraine-Krieg im Staats-TV

Kremlchef Putin hat wiederholt behauptet, dass die ukrainische Gegenoffensive fehlschlage. Das macht er bevorzugt im russischen Staatsfernsehen. Dort ist einer der prominentesten Moderatoren Wladimir Solowjow. In seinem Polit-Talk fanden sich zuletzt folgende Aussagen zum Ukraine-Krieg:

Wagner-Chef Prigoschin schießt gegen Russlands Führung

Was Prigoschin angeht, beobachten auch britische Geheimdienste seine Fehde mit der russischen Führung. Das britische Verteidigungsministerium zitierte den Wagner-Chef mit den Worten, er fordere eine Antwort auf einen „Vertrag“, den er dem russischen Verteidigungsministerium vorgelegt habe.

Hintergrund sei ein Ultimatum Moskaus, wonach Wagner und andere „Freiwilligenformationen“ sich bis 1. Juli vertraglich dem Ministerium unterstellen sollten. London sieht in Prigoschins konfrontativem Vorgehen den Versuch, „die Autorität der offiziellen Militärbehörden zu untergraben“. (frs mit AFP und dpa)