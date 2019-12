Ukraine-Friedens-Gipfel in Paris: Spannung vor Putins und Selenskyjs erstem Treffen

Beim Friedens-Gipfel für die Ukraine in Paris treffen Putin und Selenskyj erstmals aufeinander. Merkel und Macron wollen als Vermittler fungieren.

Copy Code to Clipboard

Am Monatg, den 9. Dezember, findet in Paris ein Friedens-Gipfel für die Ukraine statt.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt Kanzlerin Angela Merkel, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Es ist das erste persönliche Treffen von Putin und Selenskyj.

Update 16.34 Uhr: Alle Beteiligten sind in Paris eingetroffen. Bevor sich Merkel, Macron, Putin und Selenskyj gemeinsam treffen werden, wollten die Kanzleirn und der französische Präsident zunächst je Putin und Selenskyj in Einzelgesprächen treffen. Doch nun verschiebt sich der Beginn des Arbeitstreffens beim Ukraine-Gipfel in Paris auf 16.30 Uhr. Die für 18.45 Uhr geplante gemeinsame Pressekonferenz verschiebt sich auf unbestimmte Zeit nach hinten.

Ukraine-Friedens-Gipfel in Paris: Merkel, Putin und Selenskyj in Paris eingetroffen

+ Ukraine-Gipfel in Paris © dpa / Thibault Camus Update 15.28 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, sind im Pariser Präsidentenpalast eingetroffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing die drei am Montagnachmittag im Élysée. Bei dem Treffen soll ein neuer Anlauf genommen werden, um den Konflikt in der Ostukraine zu entschärfen. Dem Gipfel im sogenannten Normandie-Format gehören die vier Länder an. Zuletzt gab es ein solches Treffen unter deutsch-französischer Vermittlung 2016 in Berlin.

Ukraine-Friedens-Gipfel in Paris: Massen-Proteste in Kiew

Update 14.11 Uhr: Vor dem Gipfel dauern die Proteste gegen mögliche Zugeständnisse an Russland in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Selenskyj gerät damit innenpolitisch weiter unter Druck.

Direkt vor dem Präsidentensitz hielten sich in der Nacht zum Montag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mehrere Hundert Demonstranten auf. Am Vorplatz wurden große Zelte zum Aufwärmen aufgestellt. Bereits am Sonntag hatte es landesweit Proteste gegeben.

Es ist das erste persönliche Treffen von Selenskyj mit Putin. Beide Präsidenten hatten bislang nur miteinander telefoniert, um den Konflikt in den von den Separatisten kontrollierten Gebieten zu lösen. Der seit 2014 dauernde Krieg sollte zentrales Thema bei dem Gipfel unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich sein. Ein solches Treffen hatte es zuletzt vor gut drei Jahren gegeben.

Ukraine-Friedens-Gipfel in Paris: Maas mit ernüchternder Einschätzung

Update 12.11 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas sieht kaum Chancen, dass der Ukraine-Gipfel in Paris bereits Ende Januar ein Auslaufen der europäischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland ermöglicht. „Es wäre schön, wenn wir irgendwann dahin kämen“, sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssels.

Bislang gebe es aus seiner Sicht aber keine Veränderungen, aus denen man Konsequenzen ziehen können. „Wir werden das, was wir bisher für richtig gehalten haben, jetzt erst einmal fortsetzen. Das heißt die Sanktionen verlängern, wenn die Gründe, die zu den Sanktionen geführt haben, weiterhin bestehen“, erklärte Maas.

Zu dem am Nachmittag beginnenden Spitzentreffen, an dem der russische Präsident Wladimir Putin, sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilnehmen, äußerte sich Maas vorsichtig optimistisch. „Es wird alles nicht einfach und keiner kann das Ergebnis prognostizieren, aber die Menschen in der Ukraine, in der Ostukraine, warten schon viel zu lange darauf, dass es endlich Frieden gibt“, sagte er. „Ich hoffe, dass (...) der fünfte Kriegswinter, der jetzt bevorsteht, endlich auch der letzte sein wird.“

Ukraine-Friedens-Gipfel in Paris: Spannung vor Putins und Selenskyjs erstem Treffen

Paris - Deutschland und Frankreich wollen bei einem Gipfeltreffen in Paris den gefährlichen Konflikt in der Ukraine entschärfen. Frankreichs StaatschefEmmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommen am Montag (15.05 Uhr) mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und und dessen ukrainischen KollegenWolodymyr Selenskyj im Élyséepalast zusammen.

Außenminister Maas fordert Bewegeung von Russland

Einen Gipfel dieser Art hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben. In den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk kämpfen ukrainische Regierungstruppen mit prorussischen Separatisten. Rund 13 000 Menschen sind nach UN-Schätzung bisher umgekommen.

Vor dem Spitzentreffen rief Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) zur Befriedung der Ukraine auf. Der Konflikt im Osten des Landes sei „eine seit Jahren schwelende Wunde in Europa“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (vom Montag). Selenskyj habe mit mutigen Schritten eine neue Dynamik in Gang gebracht. „Um bei den schwierigen nächsten Schritten voranzukommen, muss auch Russland sich bewegen“, forderte Maas. Es müsse nun eine „russische Antwort“ auf Selenskyj geben, hieß es aus Kreisen von Macrons Präsidialamt.

Erstes persöhnliches Treffen von Putin und Selenskyj

Putin und Selenskyj treffen sich in der französischen Hauptstadt zum ersten Mal persönlich. Bislang haben beide nur miteinander telefoniert. Allein das wird von den Gastgebern als Erfolg gebucht. Der Gipfel wird auch als „Normandie-Treffen“ bezeichnet, weil es die erste Zusammenkunft dieser Art im Juni 2014 in der Normandie gab.

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff riefDeutschland und Frankreich zu geschlossenem Handeln auf. „Wer den Krieg in der Ostukraine beenden will, muss entschlossen sein und abgestimmt handeln“, sagte Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Merkel und Macron „müssen sich rechtzeitig zum Normandie-Gipfel zusammenraufen“.

Selenskyj warnt vor dem Gipfel vor überhöhten Erwartungen

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen Paris und Berlin gegeben. So bescheinigte Macron der Militärallianz Nato den „Hirntod“ - was in Berlin zurückgewiesen wurde. Der Herr des Élyséepalastes verhinderte zudem beim jüngsten EU-Gipfel die Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien - das stieß in Berlin und anderen Hauptstädten auf Missfallen.

Selenskyj warnte vor dem Gipfel vor überhöhten Erwartungen. „Der Krieg in Donbass wird nicht am 10. Dezember enden“, schrieb seine Sprecherin Julia Mendel bei Facebook. Seit dem Normandie-Gipfel 2016 seien fast keine Fortschritte erzielt worden. Selenskyj steht auch innenpolitisch unter Druck. Am Sonntag demonstrierten inKiew rund 2000 Menschen gegen Kompromisse bei den Verhandlungen zugunsten von Moskau.

Ukraine fordert Waffenstillstand

Kiew will die Kontrolle über den ukrainisch-russischen Grenzabschnitt zurück, der von prorussischen Separatisten kontrolliert wird. Diese werden von Moskau unterstützt. Zudem fordert die Ukraine einen weiteren Gefangenenaustausch und einen Waffenstillstand. Ein Friedensplan, der 2015 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk ausgehandelt wurde, liegt auf Eis.

Macrons Gipfel-Gäste erleben Paris in einer angespannten Atmosphäre. Denn es werden in der Hauptstadt und im ganzen Land wieder massive Behinderungen im öffentlichen Verkehr erwartet. Grund sind die Streiks gegen die geplante Rentenreform.

Aktuell sieht sich Angela Merkel heftiger Kritik ausgesetzt: Es geht um eine „höchst fragwürdige Praxis“, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann es nannte.

dpa

Rubriklistenbild: © Alexander Zemlianichenko/AP/dpa --/Ukrinform/dpa