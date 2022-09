Außenministerin Baerbock für Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen

Von: Felix Durach

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolbild) © IPPEN MEDIA

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist am Samstag überraschend zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen.

Kiew - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Wochenende zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Das berichtet die dpa. Sie wolle mit der Reise zeigen, „dass wir der Ukraine weiter beistehen, so lange es nötig ist - mit der Lieferung von Waffen, mit humanitärer und finanzieller Unterstützung“, sagte sie am Samstagmorgen bei ihrer Ankunft.

Weitere Informationen folgen in Kürze.