Ukraine-Krieg: Putins Russland verliert drei Drohnen – „Im Laufe des Montags“

Von: Franziska Schwarz

Drohen, etwa möglicherweise sogar aus Iran oder China, spielen bei den Gefechten eine wichtige Rolle. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 22. Februar, 16.41 Uhr: Belgien wappnet sich gegen mögliche russische Sabotageaktionen vom Meer aus. Justiz- und Nordseeminister Vincent Van Quickenborne bestätigte nun der Nachrichtenagentur AFP, dass die belgische Marine im November vor der Küste ein verdächtiges russisches Schiff gesichtet habe. „Das ist beunruhigend, denn wir kennen das Sabotagerisiko nach den Vorkommnissen um Nord Stream“, sagte er mit Verweis auf die Explosionen an beiden Gaspipelines im September.

„Wir müssen wachsam sein“, sagte Van Quickenborne. Nach Angaben des Ministers handelt es sich offenbar um dasselbe Schiff, das die Niederlande zuvor in eigenen Gewässern gesichtet hatten. Am Dienstag (21. Februar) hatte Van Quickenborne gesagt, die Fahrt des Schiffes müsse „zweifellos im weiteren Kontext des Ukraine-Kriegs betrachtet werden“. Die Motive der Besatzung seien zwar unbekannt, die Regierung in Brüssel sei aber „nicht naiv“.

Ukraine aktuell: Ukrainischer Militärstab meldet Drohnen-Abschüsse

Erstmeldung vom 22. Februar: Kiew – Der ukrainische Armee-Generalstab meldete am Dienstag (21. Februar) den Abschuss dreier russischer Drohnen. Laut dem ukrainischen Generalstab auf Facebook handelte es sich um unbemannte Fluggeräte vom Typ Zala Lancet. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

„Im Laufe des Montags verübten wir 16 Gegenanschläge, attackierten ein Luftabwehrsystem und holten drei Lancet-Geschosse vom Himmel“, zitiert das US-Nachrichtenportal aus dem ukrainischen Lagebericht.

Aufnahme vom Oktober 2022: Eine Drohne in der Region Kiew © Yasuyoshi Chiba/AFP

Ukraine aktuell: Ampel äußert sich zu Bundeswehr-Sondervermögen

Unterdessen teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit, dass aus dem Bundeswehr-Sondertopf etwa ein Drittel „vertraglich gebunden“ sei. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums nannte am Mittwoch in Berlin einen Betrag von etwa 30 Milliarden Euro. „Und sobald sozusagen die Ware eingeht, können wir die auch bezahlen“, sagte er. „Wir sind an die Regularien und Gesetze gebunden und dürfen erst zahlen, wenn die Leistung erbracht ist.“ Er nannte die Vollausstattung der Bekleidung, die Bewaffnung von Drohnen und die Beschaffung der US-Tarnkappenjets F-35.

Ukraine aktuell: Bundeswehr-Sondervermögen weiter in der Kritik

Das sogenannte Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro zur besseren Ausrüstung der Bundeswehr war von der Bundesregierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf den Weg gebracht worden. Aus der Rüstungsindustrie und dem Bundestag ist wiederholt kritisiert worden, dass die Bestellungen nicht vorankommen. (dpa/AFP/frs)