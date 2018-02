Überraschende Kehrtwende: Große Verwirrung um Sigmar Gabriel

Sigmar Gabriel soll sein Amt als Außenminister abgeben - und nimmt dies zum Anlass, mit der Parteispitze abzurechnen. Die Fronten scheinen verhärtet. Doch eine Nachricht macht Hoffnung auf Deeskalation.

Nach der GroKo-Einigung ist der Streit um Posten innerhalb der SPD offen entbrannt: Martin Schulz will in einer neuen Regierung Außenminister werden, Sigmar Gabriel will es bleiben. Schulz servierte seinen Vorgänger am Mittwoch lapidar mit den Worten ab: „Sigmar Gabriel hat eine sehr gute Arbeit als Außenminister geleistet, aber ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten und zwar als Außenminister.“

Gabriel, selbst sieben Jahre lang SPD-Chef, lässt das nicht auf sich sitzen: Er zürnt offen über die Parteispitze, wirft ihr Wortbruch und mangelnde Wertschätzung vor. „Was bleibt, ist eigentlich nur das Bedauern darüber, wie respektlos bei uns in der SPD der Umgang miteinander geworden ist und wie wenig ein gegebenes Wort noch zählt“, sagte er der Funke-Mediengruppe. SPD-Größen wir Olaf Scholz bemühten sich zwar um Deeskalation, indem sie die Leistungen des Noch-Außenministers betonten, doch der Scherbenhaufen war da schon perfekt.

Auch interessant: So reagiert die SPD-Parteispitze auf Gabriels Abrechnung

Eskaliert der Streit - oder lenkt Gabriel ein?

Gabriel rechnete nicht nur öffentlich gegen seine Genossen ab, er sagte auch mehrere Termine als Außenminister ab: Am Donnerstag wurde er von Staatsminister Michael Roth bei der Auftaktveranstaltung für die Münchner Sicherheitskonferenz in Berlin vertreten. Siko-Chef Wolfgang Ischinger verkündete außerdem, Gabriel werde nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz selbst erscheinen - stattdessen wolle sein Nachfolger Martin Schulz dort sprechen. Die Sozialdemokraten dementierten dies aber bald.

Am Freitag war dann die Verwirrung perfekt: Ein Sprecher des Auswärtigen Amts teilte mit, dass Sigmar Gabriel nun doch bei der Sicherheitskonferenz sprechen wird. Zuvor habe es „etliche Missverständnisse gegeben“, hieß es. Das Ministerium würde die Termine der Minister immer nur „sehr kurzfristig“ ankündigen. Dass Gabriel den Termin abgesagt habe, sei nicht zutreffend.

Steckt dahinter wirklich nur ein Kommunikationsproblem - oder lenkt der enttäuschte Sigmar Gabriel nun doch ein, um seine Amtszeit zu einem friedlichen Ende zu bringen? Die Bild-Zeitung zumindest berichtet, dass Sigmar Gabriel erst wieder zu einem Auftritt bei der Sicherheitskonferenz bereit war, als Martin Schulz seine Teilnahme wieder zurückgezogen hatte.

Lesen Sie auf merkur.de*: „Mann mit Haaren im Gesicht“: Gabriel wird gegen Schulz persönlich

Was wird aus Sigmar Gabriel?

Gibt Sigmar Gabriel sein Amt als Außenminister ab, wird er jedenfalls nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter sein - ohne jegliche Führungsaufgabe. Gabriel hatte dies vorhergesehen. „Na, hast Du Dich schon daran gewöhnt, nicht mehr wichtig zu sein?“, werde er seit der Bundestagswahl regelmäßig von seiner Ehefrau Anke gefragt, sagte er in einem Interview im Oktober.

Lesen Sie auch: Acht Monate nach Magen-OP: So sieht Sigmar Gabriel nicht mehr aus

+ Sigmar Gabriel. © dpa

Der frühere Wirtschaftsminister hatte das Amt des Außenministers im Januar 2017 übernommen, nachdem sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt worden war. Seitdem blühte der Politiker sichtlich auf und genoss seine vielen Auslandsreisen. Die Deutschen scheinen zu finden, dass ihm der Job liegt: Er ist mit derzeit 57 Prozent Zustimmung der beliebteste Politiker der Deutschen, während die Beliebtheitswerte von Martin Schulz im Sinkflug sind. In einer Forsa-Umfrage vom Montag sagt eine Mehrheit der Befragten, sie wollen Martin Schulz nicht als Bundesminister haben.

Alle aktuellen Nachrichten rund um die GroKo-Einigung: Hier finden Sie unseren News-Ticker

smu/dpa