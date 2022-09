Twitter-Profil von Kevin Kühnert offline

Teilen

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist nicht mehr mit eigenem Account auf Twitter. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Digital Detox oder Vorsichtsmaßnahme wegen kontroverser Russland-Aussagen? SPD-Generalsekretär Kühnert ist seit Kurzem nicht mehr auf Twitter unterwegs.

Berlin - Das Twitter-Profil des SPD-Generalsekretärs Kevin Kühnert ist nicht mehr erreichbar. „Dieser Account existiert nicht“, zeigte der Kurznachrichtendienst am Montag an. Der Grund war zunächst unklar, ein Sprecher äußerte sich auf dpa-Anfrage am Montag zunächst nicht. Kühnert hatte bei Twitter bislang knapp 370.000 Follower. Sein Instagram-Profil mit gut 93.000 Followern war am Montag noch online.

Kühnert war zuletzt in die Kritik geraten wegen Aussagen am Montagmorgen bei den Sendern RTL und ntv. Dort äußerte er sich zurückhaltend zu Forderungen nach Lieferungen deutscher Panzer an die Ukraine. Bislang habe kein Staat westliche Panzer geliefert. „Diese Aussagen, dass wir nicht schleichend hineingezogen werden wollen in den Krieg, dass wir Russland nicht noch dazu animieren wollen, völlig irrational am Ende zu handeln und noch ganz andere Staaten anzugreifen, das ist ja keine Kleinigkeit.“ Das sei ein wichtiger Aspekt, der bei „allem heißen Herzen“ bedacht werden müsse. dpa