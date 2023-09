Scholz mit Augenklappe: Putins Russen-TV macht sich über Kanzler-Sturz lustig und droht

Von: Bona Hyun

Putins Top-Propagandist spottet über Scholz nach seinem Jogging-Unfall. Gleichzeitig droht er ihm und verweist auf Russlands Atomwaffen.

Moskau – Erneut attackiert die russische Propaganda die Bundesregierung. Im russischen Staatsfernsehen nutzte Wladimir Putins Chef-Propagandist den Jogging-Unfall von Olaf Scholz (SPD), um sich über den Kanzler lustig zu machen. „Die Tatsache, dass Scholz mit dem Gesicht in den Schlamm gefallen ist, zeigt, dass es ihm die Beine vor Angst zu Zöpfen zusammengeflochten hat“, sagte der russische TV-Moderator Wladimir Solowjow.

Scholz mit Augenklappe: Putins Russen-TV macht sich über Kanzler-Sturz lustig

Solowjow drohte zudem dem Kanzler: „Und wir haben noch gar nicht angefangen, uns mit Ihnen zu beschäftigen. Aber wir werden es tun. Haben Sie Angst vor unseren Atomwaffen? Wir haben viele andere Waffen“, so Solowjow in seiner TV-Sendung. Es handelt sich nicht um die erste Attacke im Fernsehen gegen den Kanzler. Mit Nazi-Vorwürfen hatte die russische Propaganda im Staats-TV schon mal zu einem Angriff ausgeholt. „Es wird ein neues Nürnberg geben“, drohte Solowjow im russischen Staats-TV offen Bundeskanzler Scholz, den er zugleich als „hanseatischen Nazi“ bezeichnete.

Putin-Propagandisten machen sich im Staats-TV über den Jogging-Unfall von Scholz lustig. © Kay Nietfeld/Pavel Golovkin/dpa (montage)

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stand bereits im Fokus von Solowjow. „Sie sind es, Baerbock, die Russland den Krieg erklärt hat. Sie sind es, Scholz, der sich nicht als hanseatischer Kaufmann, sondern als Vollidiot entpuppt hat“, sagte der Moderator im Februar in seiner Sendung.

Putins Propagandisten attackieren erneut Scholz – und verbreiten Desinformationen

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs verbreitet die russische Propaganda Desinformationen über den Krieg. Besonders politische Talkshows dominieren laut NDR gemeinsam mit den Nachrichten das Programm des russischen Fernsehens. Sogar Bundestagsabgeordnete erschienen bereits als Gäste: AfD-Politiker Steffen Kotré mit seinem Auftritt beim russischen Propagandisten Solowjow für Aufsehen.

„Die Talkshows sind sehr wichtig für die russische Propaganda und nehmen eine zentrale Rolle im Staatsfernsehen ein“, sagt Magdalena Kaltseis, Assistenzprofessorin für russische Sprachwissenschaft und Fachdidaktik Russisch an der Universität Innsbruck. Die EU und USA kündigten vor dem Hintergrund an, russische Propaganda durch Sanktionen einschränken zu wollen.

Russen-TV nutzt Jogging-Unfall für Märchengeschichten – Scholz zeigt sich mit Augenklappe

Scholz scheint sich derweil vom Jogging-Unfall erholt zu haben. Der Kanzler stürzte am Samstag (2. September) beim Joggen auf seiner Stammstrecke in Potsdam und fiel auf das Gesicht. Er erlitt Prellungen und Schürfwunden im Gesicht. Zudem schwoll sein rechtes Auge stark an. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können.

Kurz nach dem Unfall postete er ein Bild auf Instagram mit einer Augenklappe und kommentierte: „Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“ Bereits am Montag wollte Scholz wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Er wurde offenbar am Abend beim St. Michael-Empfang der Deutschen Bischofskonferenz und beim Sommerfest der SPD-Zeitung Vorwärts erwartet. (bohy)