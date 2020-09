Trump sorgt mit umstrittener Aussage für Begeisterung bei rechter Gruppierung - Nun rudert sein Sohn zurück

Das TV-Duell dürfte für Donald Trump und für Joe Biden nicht den erwünschten Effekt gebracht haben, die Debatte endete in einer Schlammschlacht. Doch eine rechte Gruppierung zeigt sich begeistert.

Donald Trump und Joe Biden lieferten sich beim ersten TV-Duell vor den US-Wahlen ein heftiges Wortgefecht.

Mit seinen Aussagen befeuerte der US-Präsident offenbar eine rechte Gruppierung.

Der Sohn von Donald Trump rudert nun zurück.

Cleveland/USA - Mit unerwartet harten Phrasen überraschten Donald Trump und Joe Biden am Dienstagabend (Ortszeit), aus dem TV-Duell dürfte keiner der beiden als Sieger* hervorgehen. Erste Umfragen zeigen, dass Zuschauer das Verhalten der beiden als „anstrengend" empfunden hatten. Während der Umgangston der beiden Kontrahenten für Aufsehen sorgte, schockiert nun die Reaktion einer rechten Gruppierung. Denn diese feiert nun Donald Trump für seine Aussagen.

TV-Duell: Donald Trump sorgt mit Aussage für Begeisterung bei rechter Gruppierung

Wie die „New York Times“ nun nämlich berichtet, hat eine Aussage von US-Präsident Donald Trump Begeisterung unter den Anhängern der rechten Gruppierung "Proud Boys" ausgelöst. Die „New York Times“ berichtete am Mittwoch, in privaten Kanälen auf sozialen Medien hätten Proud-Boys-Anhänger Trumps Kommentar als „historisch“ gefeiert. In einem Kanal hätten Mitglieder der Gruppe die Aussage des Präsidenten als stillschweigende Billigung ihrer gewalttätigen Taktiken gewertet. In einer weiteren Nachricht heiße es, die Gruppe sehe bereits eine Zunahme der Zahl „neuer Rekruten“.



Trump hatte sich am Dienstagabend in der TV-Debatte mit seinem Herausforderer Joe Biden vor der Präsidentschaftswahl geweigert, rechtsradikale Gruppen zu verurteilen. „Wen soll ich verurteilen?“, fragte er Moderator Chris Wallace. „Proud Boys - haltet euch zurück und haltet euch bereit“, sagte Trump danach („stand down and stand

by“). Trumps Sohn Donald Trump Jr. sagte im Sender CBS, dass sein Vater sich wohl versprochen habe. Die „New York Times“ zitierte Präsidentenberater Jason Miller, der sagte, Trump habe deutlich gemacht, dass die Proud Boys Gewalt beenden sollten.

USA: Donald Trump mit eindeutiger Aussage zu rechter Gruppierung - sein Sohn rudert zurück

Die Bürgerrechtsorganisation ADL stuft die Proud Boys als unkonventionelle Strömung im rechten amerikanischen Extremismus ein. Die Gruppe könne unter anderem als gewalttätig, nationalistisch und islamophob beschrieben werden, heißt es auf der Seite der ADL. Ihre Anführer wiesen Rassismusvorwürfe aber zurück. Es sei bekannt, dass Mitglieder gewalttätige Taktiken anwenden. Mehrere Mitglieder seien wegen Gewaltverbrechen verurteilt worden.