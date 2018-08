Söder stichelt nach Absage des TV-Duells, prompt kommt ein freches Angebot

Weil es zur Landtagswahl 2018 kein TV-Duell im BR geben wird, feixte Söder über Facebook. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

München/Rosenheim - Der Bayerische Rundfunk teilte mit, dass es in diesem Jahr kein klassisches TV-Duell vor der Landtagswahl geben wird. Der Grund ist kurios: Es fehlt der zweite Duellant! SPD, Grüne, AfD sind in Umfragen so nah beieinander, dass kein klarer Gegenkandidat für Markus Söder (CSU) ersichtlich ist. Natascha Kohnen (SPD) liegt derzeit mit 12 Prozent sogar hinter den Grünen. Deren Spitzenkandidatin Katharina Schulze ist laut Landesverfassung mit 33 Jahren zu jung für das Amt der Ministerpräsidentin (Mindestalter: 40 Jahre). Und die AfD hat sowieso keinen nominellen Spitzenkandidaten.

Ministerpräsident Markus Söder stichelte deshalb am Dienstag über Facebook: "Jetzt ist es durch den BR amtlich: Es gibt kein TV-Duell vor der Landtagswahl. Schade. Offenkundig traut sich keiner das Amt des Ministerpräsidenten außer mir zu.“ Die Opposition habe keine Argumente und Bayern gehe es so gut wie nie.

Martin Hagen (FDP) fragt: „Trauen Sie sich?“

+ Martin Hagen ist der Spitzenkandidat der FDP. © dpa / Matthias Balk FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen antwortete Söder selbstbewusst direkt mit einem Kommentar unter seinen Beitrag auf Facebook: „Ich trau‘s mir zu!“ Hagen schlägt Söder ein Livestream-Duell über Facebook vor - und fügt frech hinzu: „Trauen Sie sich?“

Die Redaktion von rosenheim24.de* hat bei Markus Söder nachgefragt, ob er diesen „Fehdehandschuh“ aufnimmt.

Der bayerische Wahlkampf nimmt Fahrt auf, momentan vor allem im Internet. Die CSU teilt nun nach einem Wahlkampf-Coup gegen die SPD aus.



