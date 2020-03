Was tun in der Corona-Krise? Das debattiert Anne Will (ARD) erneut - der Gast aus dem Medizinbereich ist weder Drosten noch Kekulé.

Die Corona-Krise* ist weiter das bestimmende Thema der Talk-Sendungen.

Anne Will (ARD) lädt in ihre aktuelle Ausgabe unter anderem Peter Altmaier (CDU).

Mit Gérard Krause vom Helmholtz-Zentrum ist auch ein Epidemiologe in der Runde.





Update von 22.37 Uhr: Epidemiologe Gérard Krause bringt einen weiteren Aspekt in die Debatte ein: Man müsse dringend den öffentlichen Gesundheitsdienst stärken, der verhindert hatte, dass sich die ersten Corona-Fälle in Deutschland deutlich schneller ausbreiteten. Denn „wir werden wahrscheinlich noch mehrere Wellen vor uns haben“, warnt er.

Dabei bringt er eine lokale Eindämmung als Taktik ins Spiel. Man könne die Maßnahmen in Deutschland „sehr sachte lockern“ - und bei einem erneuten lokalen Ausbruch des Virus „sehr massiv“ intervenieren. Regionale Defizite ließen sich leichter ausgleichen als ein deutschlandweiter Lockdown.

Update von 22.19 Uhr: Susanne Johna von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund plädiert dafür, dass Deutschland Atemschutzmasken selbst herstellt. Altmaier betont, vieles sei da schon auf dem Weg gebracht, doch es dauere „einige Tage, bis Unternehmen ihre Produktion auf Textil umstellen und hochfahren“. Auch die Intensivbetten sollten verdoppelt werden. Klappt das gut?, möchte Will von Johna wissen. Die fährt Altmaier mit ihrer Antwort „Naja, wir sind schon am Improvisieren“ ein bisschen in die Parade. Die Verträge seien geschlossen, aber die Lieferungen bräuchten eben Zeit.

Peter Tschentscher (SPD) ergänzt wenig später zu den Schutzkleidungs-Engpässen: „Wir arbeiten auf Tag, dann wieder Vorräte - das ist schon ein Nervenspiel“. Der Vorschlag sei gut, zu sehen, was man in Deutschland selbst produzieren könne, aber: „Zu sagen, wir machen mal eben Millionen Masken mit 3-D-Druck - das kann man sich als Laie nicht so einfach vorstellen.“



Update von 22.05 Uhr: Es wäre „falsch“, den Menschen jetzt schon einen Zeitpunkt für Lockerungen des Lockdowns zu nennen, geht Peter Altmaier (CDU) die Runde. „Weil die Wirkungen der Maßnahmen aktuell noch nicht abzusehen sind - in 14 Tagen kann man über die Perspektive reden“, so Altmaier.

Epidemiologe Gérard Krause ist da mit ihm auf einer Linie. Er berechnet in Modellen, wie sich das Virus ausbreiten wird - doch man könne jetzt noch „keine Kriterien und Zeitpläne“ festlegen: „Wir müssen wirklich auf Sicht fahren“. Ist es eine funktionierend Strategie?, hakt Anne Will nach. Krause antwortet zögerlich: „Es ist zu früh, das jetzt zu bewerten.“

Corona-Talk bei Anne Will: Wie hart trifft die Krise Deutschland?

Berlin - „Der Corona-Ausnahmezustand – wie geht es weiter in Deutschland?“, lautet der Titel der aktuellen Talk-Sendung von Anne Will in der ARD. Das Leben in Deutschland ist durch die Pandemie lahmgelegt. „Zeitgleich werden bereits Rufe nach einer Lockerung der Maßnahmen und einer „Exit-Strategie“ für den Ausnahmezustand laut. Sind Krankenhäuser und Arztpraxen nun ausreichend vorbereitet? Wie lange müssen die Einschränkungen aufrechterhalten werden? Und welche nachhaltigen Auswirkungen hat die Krise auf die Wirtschaft?“, lauten die Fragen auf der Sendungs-Webseite.

Corona-Talk bei Anne Will (ARD):

Folgende Gäste sind zur Erörterung dieser Fragen dieses Mal im Studio:

Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie)

(CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie) Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister von Hamburg)

(SPD, Erster Bürgermeister von Hamburg) Susanne Johna (1. Vorsitzende des Marburger Bundes - Bundesverband)

(1. Vorsitzende des Marburger Bundes - Bundesverband) Clemens Fuest (Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.)

(Präsident des ifo Instituts - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) Gérard Krause (Abteilungsleiter Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig)Kurzbiografie



ARD-Talk mit Anne Will zu Corona-Krise

Bislang sah man häufiger den Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, zum Thema Corona in den Medien. Er macht einen vielbeachteten Podcast beim NRD zu der Pandemie. Sein Kollege, der Virologe Alexander Kekulé hat mit „Kekules Corona-Kompass“ beim MDR einen vergleichbaren Podcast.

Gérard Krause nun ist bislang weniger medienwirksam aufgetreten als die beiden. Er hat einen Doktor der Medizin in Tropenhygiene, war von 2005 bis 2013 Abteilungsleiter für Infektionsepidemiologie am Robert-Koch-Institut (RKI) und leitet aktuell unter anderem die Abteilung „Epidemiologie“ am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung - beste Voraussetzungen, um die wissenschaftliche Perspektive in diese Talk-Runde zu bringen.



