Die Türkei spielt mit der Nato: Was Erdogan wirklich will

Von: Foreign Policy

Teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hält nach einem Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten eine gemeinsame Pressekonferenz ab. (Archivfoto) © Adem Altan/AFP

Trotz der politischen Peitschenhiebe auf dem Nato-Gipfel hat Erdogan seine außenpolitischen Ziele bemerkenswert konsequent verfolgt.

Nicht lange nach dem Ende des Nato-Gipfels in Vilnius Anfang Juli nahm ich an einem Treffen im Haus eines Freundes in einem Vorort von Washington, D.C., teil. Als ich den Speisesaal betrat, in dem Freunde Bier tranken und gedünstete Krabben verzehrten, rief einer von ihnen: „Da bist du ja!“ und fragte mich: „Kannst du mir erklären, was Erdogan in Vilnius getan hat?“ Prompt drehte ich mich um und verließ den Raum. Es war ein Sonntag, und ich hatte schon seit Wochen Fragen zur Türkei und zum Nato-Gipfel beantwortet.

Es ist leicht zu verstehen, warum die Menschen verblüfft darüber sind, was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung wollten. Im Vorfeld des Gipfels erklärte der türkische Staatschef US-Präsident Joe Biden, Ankara benötige eine Unterstützungserklärung seiner Nato-Verbündeten für den seit langem ruhenden türkischen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union, bevor Erdogan den schwedischen Bemühungen um einen Beitritt zum atlantischen Bündnis zustimmen würde. Dies geschah nach einem Jahr der Verhandlungen, in dem das demokratische Schweden seine Gesetze nach den Wünschen der undemokratischen Türkei änderte, um sich Erdogans Unterstützung zu sichern.

Erdogan kennt sein Ziel: Von Außen erscheint die türkische Politik wie ein Zickzackkurs

Die Forderung Ankaras kam für fast alle überraschend, auch für Biden, aber nicht lange nach seiner Ankunft in Vilnius überraschten die Türken erneut alle, als sie ihre Zustimmung zur schwedischen Nato-Mitgliedschaft signalisierten. Zur gleichen Zeit twitterte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, dass er und Erdogan sich getroffen und „Möglichkeiten ausgelotet“ hätten, um die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei „wieder in den Vordergrund zu rücken und unseren Beziehungen neuen Schwung zu verleihen“.

Erdogan war jedoch noch nicht fertig. Fast unmittelbar nach dem Ende des Gipfels schien der außenpolitische Sprecher der regierenden türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von der schwedischen Mitgliedschaft abzurücken und deutete an, dass die Türkei nicht wirklich zugestimmt hatte, was alle glaubten. Unabhängig davon würde die schwedische Mitgliedschaft bis zum Zusammentritt der Großen Türkischen Nationalversammlung im Oktober warten müssen.

Dem unbedarften Beobachter erschien dieser Zickzackkurs vor, während und nach dem Nato-Gipfel wahrscheinlich verwirrend und vielleicht ein Hinweis auf einen unberechenbaren Führer oder eine chaotische Außenpolitik. Tatsache ist jedoch, dass die Türkei während der gesamten Erdogan-Ära konsequent drei grundlegende außenpolitische Ideen verfolgt hat: strategische Unabhängigkeit, Macht und Wohlstand.

Das ist kaum weltbewegend - schließlich sind das Attribute, die sich so ziemlich alle Länder wünschen. Doch bei all den Veränderungen, die Erdogan in den 20 Jahren seiner Amtszeit herbeigeführt hat, war es schwer, in der scheinbar rein innenpolitisch motivierten Inkohärenz eine Strategie zu erkennen. Nimmt man jedoch die Details der vier Phasen der türkischen Außenpolitik unter Erdogan heraus, so wird deutlich, dass der Staatschef weiß, wohin er die Türkei führen will - er hat lediglich mit dem besten Weg dorthin experimentiert.

Die Türkei in der Führungsrolle: Erdogan orientierte sich anfangs noch an der EU

Seit die AKP im November 2002 an die Macht kam, gab es vier sich überschneidende Phasen der türkischen Außenpolitik, die mit der Betonung der EU-Mitgliedschaft begann. Dann verlegte sich Ankara von Europa auf die Positionierung der Türkei als Macht im Nahen Osten. Nachdem die Türkei kühn versucht hatte, eine Führungsrolle in der Region zu übernehmen, änderte sich ihre strategische Position im Jahr 2013 radikal. Das Ergebnis war fast ein Jahrzehnt der Spannungen zwischen der Türkei und anderen Mächten des Nahen Ostens, in dem Erdogan und die AKP die Türkei als den einzigen prinzipientreuen Akteur in der Region vertraten, der Demokratie und Stabilität anstrebt. Dies wiederum führte zu der jüngsten Phase der Annäherung innerhalb der Region und zu einem bewussten Ausgleich zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

In der ersten Phase versuchten Erdogan und die AKP, ihre Ziele durch eine EU-Mitgliedschaft zu erreichen. Unter Analysten gibt es eine heftige Debatte darüber, ob Erdogan und die Partei es mit dem Beitritt ernst meinten, aber es ist nicht schwer zu erkennen, wie die Mitgliedschaft den Wohlstand, die Macht und die Unabhängigkeit der Türkei verbessern würde.

Wohlstand kommt in der Regel mit der EU-Mitgliedschaft, weshalb so viele Türken die Verfassungs- und Rechtsreformen der AKP aus den Jahren 2003 und 2004 unterstützten, mit denen die Türkei noch vor dem Beitritt an die EU-Standards angeglichen werden sollte. Sie brauchten nur einen Blick über die Ägäis nach Griechenland zu werfen, um die wirtschaftlichen Vorteile eines EU-Beitritts zu verstehen. Sicher, Griechenland erlebte in den 2010er Jahren eine schwere Finanzkrise, aber selbst dann ist sein Pro-Kopf-BIP doppelt so hoch wie das der Türkei. Würde die Türkei Mitglied in einem der exklusivsten Clubs der Welt werden, würde dies auch Ankaras globale Macht und Prestige vergrößern.

Das ewige Thema: Die Türkei und ein möglicher EU-Beitritt

Wenn es darum geht, die außenpolitische Unabhängigkeit der Türkei zu fördern, ist das Argument der EU-Mitgliedschaft etwas heikel. Schließlich erfordert die Mitgliedschaft in diesem Block, dass die Staaten einen Teil ihrer Souveränität an supranationale Institutionen abgeben. Dennoch würde die EU-Mitgliedschaft die Türkei auf eine Stufe mit den europäischen Großmächten wie Großbritannien (damals Mitglied), Frankreich und Deutschland stellen, die häufig eine unabhängige Außenpolitik verfolgen.

Der EU-Beitritt der Türkei wurde aufgrund des europäischen Widerstands und der türkischen Ambivalenz schnell beendet. Dies führte zu einer Verlagerung des Strebens Ankaras nach Unabhängigkeit, Macht und Wohlstand.

Erdogan und die AKP waren bereits daran interessiert, im Nahen Osten eine herausragende Rolle zu spielen, aber sie wurden nach 2005 aktiver, als die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft schwand. Ankara positionierte sich als regionaler Troubleshooter, Problemlöser und Wahrheitsverkünder, insbesondere wenn es um Israels Verhalten im Gazastreifen ging. Diese Phase der türkischen Außenpolitik erreichte im April 2012 ihren Höhepunkt, als der damalige Außenminister Ahmet Davutoglu vor Parlamentariern erklärte: „Wir werden weiterhin der Herr, der Führer und der Diener des neuen Nahen Ostens sein ... und eine neue Zone des Friedens, der Stabilität und des Wohlstands wird um die Türkei herum entstehen.“

Schwieriges Verhältnis zu Ägypten: Die türkische Außenpolitik muss sich stets neu erfinden

Eine Zeit lang war Erdogan erfolgreich. Die Türkei und der türkische Präsident selbst waren in der Region beliebt, zumal Ankara eng mit der palästinensischen Sache verbunden wurde. In der außenpolitischen Gemeinschaft in Washington wurde viel über das so genannte türkische Modell gesprochen, das zeigte, dass die Anhäufung islamistischer politischer Macht mit Demokratie und wirtschaftlicher Entwicklung vereinbar sein kann. Es gab sogar Diskussionen über eine Partnerschaft zwischen der türkischen Entwicklungsagentur und den Vereinigten Staaten, um den Wohlstand zu fördern, der nach Ansicht von Beamten und Analysten für den Aufbau gerechterer, offener und demokratischerer Gesellschaften in der arabischen Welt entscheidend ist. Diese Partnerschaft war wichtig, weil regionale Experten der Meinung waren, dass Ankara im Nahen Osten über ein Prestige verfügte, das Washington schon lange verspielt hatte.

Doch nicht lange nach Davutoglus Auftritt in der Großen Nationalversammlung erlitt die Türkei eine Reihe von Rückschlägen in der Region. Die Türken hatten ihren US-Gesprächspartnern erklärt, dass sie aufgrund der kulturellen Verwandtschaft, die ihre gemeinsame Religion und das osmanische Erbe mit sich bringen, einen besonderen Einblick in die Region hätten, aber sie hatten sich übernommen und den Raum falsch eingeschätzt. Auch wenn viele in der arabischen Welt Erdogan und die AKP bewunderten, wollten sie nicht, dass die Türkei den arabischen Nahen Osten beherrscht oder führt.

Dann, Anfang Juli 2013, stürzte das ägyptische Militär den ägyptischen Präsidenten Mohamed Morsi nach einem turbulenten Jahr der Amtszeit. Erdogan und die AKP hatten stark in Morsi, einen Apparatschik der Muslimbruderschaft, investiert und waren empört über die saudische und emiratische Ermutigung - sowie die Zustimmung der USA - zum Putsch.

Das Ergebnis war ein weiterer Wandel in der türkischen Außenpolitik. Die Türkei strebt nun nach strategischer Unabhängigkeit, Macht und Wohlstand, indem sie sich von der Region abgrenzt, die sie zuvor anführen wollte.

Die Macht der Türkei: Einst tat sich eine Konter-Koalition zusammen

Die Türkei gewährte Führern der Muslimbruderschaft und anderen ägyptischen Dissidenten Zuflucht und ließ sie sich nieder, wodurch der ägyptische Machthaber und Putschistenführer Abdel Fattah al-Sisi unterminiert wurde. Ankara übernahm auch die Schirmherrschaft über die international anerkannte Regierung in Libyen, die von den Saudis, Ägyptern und Emiraten bekämpft wurde. Erdogan unterstützte weiterhin die Palästinenser und insbesondere die Hamas, der die türkischen Behörden erlaubten, von ihren Büros in der Türkei aus Operationen gegen Israel durchzuführen. Und natürlich spielte Ankara eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung der Schuld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an der Ermordung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi.

Bei all dem konnten Erdogan und die AKP mit Fug und Recht behaupten, dass ihre Außenpolitik von Grundsätzen geprägt war, was ihnen zwar die Feindschaft der Regierungen in der Region eingebracht, aber ihr Ansehen in der Bevölkerung nur gesteigert hat. Damit unterstrich Erdogan die Unabhängigkeit der Türkei von der von den USA geführten strategischen Ordnung, deren prominenteste Mitglieder - die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien, Ägypten und Israel - auf der anderen Seite der Konflikte und Kontroversen in der Region stehen. Trotz der Verschlechterung der Beziehungen Ankaras zu einigen der wichtigsten Länder des Nahen Ostens blieb der Handel mit einigen von ihnen, insbesondere mit Israel und Ägypten, robust.

Bis 2021 wurden jedoch die Grenzen des türkischen Ansatzes im Nahen Osten deutlich, auch wenn er das Prestige des Landes und das Gefühl Ankaras, zu Recht eine mediterrane, nahöstliche und muslimische Macht zu sein, gestärkt hatte.

Eine Koalition aus Ägypten, Griechenland, Zypern, Israel, Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien tat sich zusammen, um sich der türkischen Machtausübung entgegenzustellen. Ein Teil dieser Gegengewichtsbemühungen erfolgte in Form des Gasforums für das östliche Mittelmeer, dessen Kern Ägypten, Griechenland, Zypern und Israel bildeten. In vielerlei Hinsicht handelte es sich bei diesem Forum um eine multilaterale Ad-hoc-Sicherheitskoordination, die als wirtschaftliche Zusammenarbeit getarnt war. Sicherlich gibt es in der Region viel Gas zu fördern und Anreize für eine regionale Zusammenarbeit, um es auf den Markt zu bringen, aber es war schwer, die saudischen, emiratischen, israelischen und griechischen Luftstreitkräfte nicht zu bemerken, die gemeinsam am Mittelmeerhimmel übten, während die französische Marine in den Gewässern vor Zypern patrouillierte.

Erdogan ändert den Kurs – und bleibt sich in vielerlei Hinsicht doch treu

Isoliert und von einer selbst verschuldeten Währungskrise geplagt, vollzog Erdogan einen weiteren Wandel in der türkischen Außenpolitik - er drängte in die aktuelle Phase. Er beschloss, dass der Streit mit dem Nahen Osten die Kosten nicht mehr wert sei und dass eine Annäherung an die Saudis, Emiratis, Israelis und Ägypter Investitionen aus dem Persischen Golf und bessere Beziehungen zu Washington bringen könnte.

Erdogan mag seinen Kurs in Bezug auf den Nahen Osten geändert haben, aber er ist in seiner Haltung gegenüber Russland konsequent geblieben, die sich auch aus seinem Wunsch ergibt, die Unabhängigkeit der Türkei zu etablieren und ihr Prestige zu steigern. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin Ende Februar 2022 seine Truppen in die Ukraine beordert hatte, sagte Erdogan alles Richtige über die Unterstützung der ukrainischen Souveränität und verkaufte Kiew wichtige militärische Ausrüstung, aber Ankara ließ nicht zu, dass Russlands Blitzkrieg die bilateralen Beziehungen zu Moskau störte.

Dies half der Türkei bei der Aushandlung des Schwarzmeer-Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine sowie bei den Bemühungen Ankaras, den wirtschaftlichen Schaden rückgängig zu machen, den Erdogans unorthodoxe Wirtschaftsprobleme verursacht hatten. Ankara hat sich nie an die westlichen Sanktionen gegen Moskau gehalten und stattdessen türkischen Firmen erlaubt, an die Stelle der westlichen Firmen zu treten, und russischen Oligarchen erlaubt, in der Türkei zu wohnen und zu investieren.

Das alles bringt uns zurück nach Vilnius. Ernsthafte Türkei-Beobachter wussten, dass der Nato-Gipfel mit einer Menge türkischer Dramen verbunden sein würde. Denn der Gipfel bot Erdogan eine große Chance, sein langfristiges Projekt der türkischen Unabhängigkeit und Macht zu verwirklichen.

Erdogan (und seine Opposition) wollen nicht, dass die Türkei lediglich als Sicherheitsfaktor an Europas Südostflanke behandelt wird. Wenn es Erdogan gelänge, die Nato-Erweiterung lange genug aufzuhalten, um Biden die Zusage zu entlocken, der Türkei neue F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung zu stellen, und die Staats- und Regierungschefs der EU davon zu überzeugen, die Zusammenarbeit mit der Türkei zu erneuern, was möglicherweise zu einem erweiterten Abkommen über eine Zollunion führen könnte, und dann als Staatsmann gefeiert zu werden, nachdem er der Nato-Mitgliedschaft Schwedens zugestimmt hat, könnte der türkische Staatschef mit Fug und Recht erklären: „Mission erfüllt“. Und genau das hat er auch getan.

Zum Autor Steven A. Cook ist Kolumnist bei Foreign Policy und Eni Enrico Mattei Senior Fellow für Nahost- und Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations. Sein neuestes Buch ist False Dawn: Protest, Democracy, and Violence in the New Middle East. Twitter (X): @stevenacook

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 26. Juli 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com