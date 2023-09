Erdogans Bilanz nach drei Monaten: Islamisierung der Türkei schreitet voran

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Präsident Erdogan regiert die Türkei in seiner dritten Amtszeit: Das Land wird zunehmend islamisiert und rutscht tiefer in die Wirtschaftskrise.

Ankara – Seit dem Sieg bei der Türkei-Wahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP sind etwa drei Monate vergangen. Zwar hatte Erdogan den Menschen im Vorfeld ein „Jahrhundert der Türkei“ versprochen, aber die Realität ist eine ganz andere. Massiv gestiegene Preise, Menschenrechtsverstöße, Korruption und vor allem die zunehmende Islamisierung prägen das Land zu Beginn seiner dritten Amtszeit.

Getrennte Schulen für Jungen und Mädchen in der Türkei?

Vier Mitglieder des islamistischen Hüda Par konnten ins Parlament über die Listen der AKP ziehen. Möglich machte das ein Deal. Die Hüda Par verpflichtete sich Erdogan und seine AKP zu unterstützen. Als Gegenleistung bekamen sie Listenplätze über die AKP, in denen die Mitglieder der Hüda Par sicher ins Parlament einziehen konnten. Zudem wurden in den vergangenen Jahren verurteilte Mitglieder der Terrororganisation Hisbollah u.a. wegen „Prozessfehlern“ entlassen.

Die Hüda Par fordert jetzt öffentlich eine „Bildungsrevolution“. So solle es getrennte Schulen für Jungen und Mädchen geben. Dadurch soll verhindert werden, dass es zu gegenseitigen sexuellen Übergriffen kommt.

Imame sollen als „spirituelle Berater“ in türkischen Schulen eingesetzt werden

Wegen einer Vereinbarung zwischen dem Bildungsministerium, dem Jugendministerium und der Religionsbehörde Diyanet sollen in Zukunft auch Imame als „spirituelle Berater“ an Schulen eingesetzt werden. „Ich bin sensibel für meine Umgebung, ich schütze meine Werte“ (auf Türkisch: Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum, abgekürzt: ÇEDES) heißt das Projekt, das vor allem bei sekulären Familien auf Widerstand stößt.

Präsident Erdogan betet gemeinsam mit dem Chef der Religionsbehörde, Ali Erbas, und dem Vorsitzenden der islamistischen Hüda Par, Zekeriya Yapicioglu vor einer Moschee in Diyarbakir. (April 2023) © IMAGO/Mehmet Masum Suer

Turkish Airlines: Piloten dürfen im Cockpit beten

Piloten der Turkish Airlines dürfen im Cockpit beten. Im vergangenen April hatte der erste Pilot versucht, den zweiten Piloten beim Beten zu hindern, weil das eine Gefahr darstelle. Später sei der erste Pilot entlassen worden, schrieben verschiedene türkische Medien. Inzwischen habe der Konzern es offizielle erlaubt, dass im Cockpit gebetet werden darf. Ein entsprechendes Dokument der türkischen Fluglinie wurde auf dem Nachrichtenportal Akdeniz Gercek veröffentlicht.

Strafen gegen Streamingdienste wegen Verstoß gegen „kulturelle Werte“

Die Rundfunkaufsicht RTÜK hat gegen die Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Prime Video und Blu TV Geldstrafen verhängt, weil ihre Filme und Serien „gegen soziale und kulturelle Werte der türkischen Familienstruktur“ verstießen. Zuletzt hatte der Fall von Disney Plus für internationales Aufsehen gesorgt. Das US-Unternehmen hatte sich dazu entschieden, eine Serie über Staatsgründer Mustafa Kemal Atatatürk aus dem Programm zu nehmen. In den Fall sollen sich sowohl Außenminister Hakan Fidan als auch Geheimdienstchef Ibrahim Kalin eingeschaltet haben – allerdings vergeblich. Türkische Nationalisten fordern daher ein Verbot von Disney Plus.

Gouverneur von Istanbul will Alkohol aus Öffentlichkeit verbannen

Auch der Konsum von Alkohol soll zunehmend erschwert werden. Das Gouverneursamt in Istanbul hat beschlossen, dass in Zukunft kein Alkohol mehr in Parks, Picknick- und Erholungsgebieten, Küstenstreifen, und Stränden konsumiert werden darf. Ein Sprecher des Gouverneursamtes hatte später versucht, zu beschwichtigen. Wer zwei Bier trinke, dürfe das dennoch. Die Maßnahmen richteten sich gegen Trunkenheit. In lizenzierten Plätzen und Einrichtungen dürfen allerdings weiterhin Alkohol konsumiert werden.

Islamisten und Nationalisten lassen Konzerte verbieten

Immer mehr Konzerte werden verboten. Im Juli wurde das Konzert der Sängerin Hande Yener in Balikesir verboten, weil das zahlreiche nationalistische und islamistische Organisationen gefordert hatten. Auch der Belgien-Vorsitzende des AKP-Lobbyvereins UID (Union Internationaler Demokraten), Talip Oguz, forderte das in einer queer-feindlichen Mitteilung auf „X“ (vormals Twitter): „Wir sind absolut dagegen, dass die Kommunen ein Konzert für die LGBT-Verfechterin Hande Yener organisieren.

Wirtschaftskrise in der Türkei verschärft sich

Auch die Wirtschaft verschlechtert sich zunehmend. Inzwischen liegt die sogenannte „Armutsgrenze“ in der Türkei bei 40.000 TL. Das braucht eine vierköpfige Familie mindestens, um über ihren Lebensunterhalt wie Miete, Lebensmittel und Kleidung zu bestreiten. Der Mindestlohn liegt allerdings bei 15.000 TL. Auch die Inflation von offiziell bei 47,83 Prozent und die Landeswährung verliert weiter an Wert. Für viele Familien in der Türkei sind damit Produkte wie Fleisch und Obst Luxus.

Türkische Außenpolitik konzentriert sich auf Suche nach Geldquellen

Auch Expertinnen und Experten sehen in den Entwicklungen seit der Türkei-Wahl im Mai kein gutes Zeichen. „Erdogan macht mit seiner autoritären und islamistischen Politik weiter, sagt der Politikwissenschaftler und Türkei-Experte Prof. Savas Genc. „In der Außenpolitik gehe es Erdogan nur noch darum, Geldquellen zu finden. Ideologie, Islam und ähnliches sind für Erdogan nicht mehr wichtig“, so Genc im Gespräch mit IPPEN.MEDIA.

Härteres Vorgehen gegen Kurden

Auch der Kampf gegen Kurden vor allem in Südkurdistan (Autonome Region Kurdistan im Irak) nehme immer weiter an Härte zu, erzählt der kurdisch-alevitische Journalist und Schriftsteller Aziz Tunc im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. „Das türkische Militär hat seine Kämpfe in Südkurdistan ausgeweitet und intensiviert. Es sterben auf beiden Seiten viele Menschen“, so Tunc. Erst kürzlich hatte sich Außenminister Hakan Fidan mit der Führung der Autonomen Region Kurdistans getroffen, um auch die sogenannten Peschmerga (Streitkräfte der autonomen Region Kurdistan im Irak) in ihrem Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei auf die eigene Seite zu ziehen. „Erdogan will dadurch einen Bruderkampf unter Kurden anzetteln“, fürchtet Tunc.