Türkei-Wahl 2018: Erdogan erklärt sich zum Sieger – Massive Manipulationsvorwürfe – So wählten die Deutsch-Türken

Die Türkei wählte am Sonntag ihr neues Parlament und den neuen Präsidenten. Recep Tayyip Erdogan erklärte sich am Abend selbst zum Sieger. Alle News im Ticker zum Nachlesen.

Am Sonntag waren bei der Türkei-Wahl 59,33 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Davon sind 3,05 Millionen im Ausland registriert. Dort wurde bereits abgestimmt (Alle Infos zur Türkei-Wahl).

Am Wahltag wurden nach Regierungsangaben rund 500.000 Sicherheitskräfte eingesetzt.

Die Wahllokale öffneten um 07.00 Uhr (MESZ) und schlossen um 16.00 Uhr (MESZ). Wann die Ergebnisse feststehen, finden Sie hier.

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen fanden erstmals gleichzeitig statt. Für die Abstimmung zum Parlament konnte sich der Wähler für eine Partei oder eine Wahlallianz entscheiden. Eine absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde könnte der amtierende Präsident Erdogan verfehlen. Dann müsste er am 8. Juli gegen den Zweitplatzierten in eine Stichwahl. Umfragen sahen den Kandidaten der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince, auf dem zweiten Rang, gefolgt von Meral Aksener von der national-konservativen Iyi-Partei und Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen HDP.

21.57 Uhr: Nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei hat die größte Oppositionspartei die von der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu verbreiteten Ergebnisse in Zweifel gezogen. Der CHP-Sprecher Bülent Tezcan sagte am Sonntagabend, nicht einmal 40 Prozent der Stimmen seien bisher ausgezählt. Tezcan äußerte die Erwartung, dass es eine Stichwahl um die Präsidentschaft geben müsse.

Laut den Ergebnissen von Anadolu lag Präsident Recep Tayyip Erdogan hingegen nach Öffnung von 95 Prozent der Wahlurnen mit 52,7 Prozent klar vorn. An zweiter Stelle rangierte der CHP-Kandidat Muharrem Ince mit 30,7 Prozent, gefolgt von Selahattin Demirtas von der prokurdischen HDP mit 8,0 Prozent. Erdogan erklärte sich kurz nach dem Auftritt von Tezcan bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz in Istanbul bereits zum Sieger der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen.

Nach Angaben von Anadolu lag die Wahlbeteiligung in der Türkei bei gut 87 Prozent.

21.49 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Sieg bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag erklärt. Dies zeigten vorläufige Ergebnisse, sagte der Kandidat der islamisch-konservativen AKP bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in seiner Residenz in Istanbul. Erdogan äußerte sich zu einer Zeit, da laut der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu 95 Prozent der Wahlurnen geöffnet waren. „Demnach hat unser Volk meiner Person den Auftrag der Präsidentschaft und der Regierung gegeben“, sagte Erdogan am Sonntagabend in Istanbul.

21.48 Uhr: Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat davor gewarnt, bei der Präsidenten- und Parlamentswahl vorzeitig einen Wahlsieger zu erklären. Die Auszählung der Stimmen sei noch lange nicht beendet, sagte CHP-Sprecher Bülent Tezcan am Sonntag in Ankara. „Bei fehlenden Stimmen kann sich niemand zum Sieger erklären.“ Niemand solle sich zu früh freuen. Die Daten würden noch bis zum Morgen eingegeben. Das Endergebnis zähle, sagte Tezcan. Die Präsidentenwahl werde in eine Stichwahl gehen, zeigte er sich sicher.

20.55 Uhr: Die Türken im Ausland haben bei der Präsidentenwahl nach noch nicht belastbaren Teilergebnissen deutlicher für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt als ihre Landsleute im Inland. Nach Auszählung von knapp einem Viertel der Stimmen (25,2 Prozent) kam Erdogan am Sonntagabend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf 59,3 Prozent der Stimmen, sein stärkster Konkurrent Muharrem Ince von der Oppositionspartei CHP nur auf 25,8 Prozent.

Bei den Deutschtürken, der mit Abstand größten Gruppe der Auslandstürken, fiel der Zwischenstand nach Auszählung von allerdings noch weniger aussagekräftigen 13,2 Prozent der Stimmen noch klarer aus: Erdogan lag danach bei 65,5 Prozent und Ince bei 22,3 Prozent der Stimmen. Wegen der geringen Zahl der ausgezählten Stimmen sind diese Ergebnisse noch nicht aussagekräftig.

20.08 Uhr:

Eine Überraschung bahnt sich an: Die Regierungsallianz des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hat nach neuen Teilergebnissen bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit verfehlt. Die pro-kurdische Oppositionspartei HDP übersprang nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag bei mehr als der Hälfte der ausgezählten Stimmen die Zehn-Prozent-Hürde. Sie zöge damit ins Parlament ein. Nach aktuellem Auszählungstand von 20.00 Uhr (MESZ) erhielte die Regierungsallianz 298 der 600 zu vergebenen Sitze im Parlament.

Die HDP teilte via Twitter mit, auch nach den ihr vorliegen Daten habe ihre Partei die Sperrminorität überschritten und ziehe damit ins Parlament ein. HDP-Anhänger versammelten sich nach Angaben eines dpa-Reporters in der Kurdenmetropole Diyarbakir und feierten das Ergebnis.

Türkei-Wahl 2018: Erdogan führt klar - doch sein Vorsprung schmilzt

18.57 Uhr:

Mehr als die Hälfte der Stimmen sind ausgezählt. Tatsächlich schrumpft Erdogans Vorsprung ein wenig. Laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu führt der türkische Präsident Recep Erdogan klar mit 56,5 Prozent. Sein stärkster Konkurrent, der Kandidat der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince hat im Moment 28,7 Prozent.

Erdogan braucht für eine direkte Wiederwahl mehr als 50 Prozent, bleibt er darunter, so müsste er am 8. Juli in eine Stichwahl. Es wurde damit gerechnet, dass sich das Ergebnis noch verschieben und sich der Vorsprung von Erdogan noch verringern würde. Die Auszählung in den Provinzen verlief sehr unterschiedlich schnell.

18.56 Uhr: Herber Vorwurf der Erdogan-Gegner: Die größte Oppositionspartei CHP hat die Teilergebnisse, die eine absolute Mehrheit für Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ergeben haben, als „Manipulation“ bezeichnet. Nach den seiner Partei vorliegenden Teilergebnissen habe Erdogan zu keiner Zeit 48 Prozent der Stimmen überschritten, sagte CHP-Sprecher Bülent Tezcan am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara. „Das ist eine ganz offene Manipulation.“

Die „Plattform für faire Wahlen“ aus Wahlbeobachtern der Opposition sah Erdogan deutlich unter den Teilergebnissen von Anadolu - jedoch auf der Basis von nur 11,7 Prozent der ausgezählten Stimmen. Demnach kam Erdogan auf 43,51 Prozent, Ince auf 33,92 Prozent.

+ Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei: Erdogan erklärt sich zum Sieger - seine Anhänger feiern schon vorher. © dpa / Oliver Weiken

17.49 Uhr:

Der türkische Präsident

Recep Tayyip Erdogan liegt laut ersten Teilergebnissen bei der Präsidentschaftswahl vorn

. Der Kandidat der islamisch-konservativen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) kam nach Auszählung von 20,73 Prozent der Stimmen auf 59,3 Prozent, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte. Sein Herausforderer Muharrem Ince von der linksnationalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) erreichte demnach 26,3 Prozent.

Wegen der geringen Zahl der ausgezählten Stimmen sind diese Ergebnisse noch nicht aussagekräftig. Bei früheren Wahlen startete Erdogans Lager bei Anadolu stets mit großem Vorsprung, der dann kleiner wurde. Anadolu ist die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse. Bei der Parlamentswahl waren zu dieser Zeit erst 8,12 Prozent der Stimmen ausgezählt. Nach diesen Teilergebnissen lag das von Erdogans islamisch-konservativer AKP geführte Regierungsbündnis mit 68 Prozent der Stimmen vorne. Auf Platz zwei kam demnach mit 22,94 Prozent das Oppositionsbündnis, dem unter anderem die CHP angehört. Die HDP würde den Teilergebnissen zufolge mit 6,51 Prozent die Zehn-Prozent-Hürde verfehlen.

Eigentlich galt es in der Türkei ein Verbot, dass Medien nicht vor 21 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) Ergebnisse veröffentlichen dürfen. Die Wahlkommission verkürzte diese Frist auf 17.45 Uhr MESZ (18.45 Uhr Ortszeit).

17.44 Uhr: Die ersten Hochrechnungen werden am frühen Abend erwartet. Bis zu einem endgültigen Ergebnis wird es aber noch dauern.

17.11 Uhr: Der CHP-Kandidat Ince rief nach Schließung der Wahllokale seine Anhänger auf, vor den Büros der Wahlbehörden auszuharren. Er selbst werde vor der Wahlkommission in Ankara bleiben. "Ich werde eure Rechte schützen. Alles, was ich will, ist ein fairer Wettbewerb", sagte Ince. Zuvor hatte es zahlreiche Berichte über Unregelmäßigkeiten in der Provinz Sanliurfa und dem kurdischen Südosten der Türkei gegeben.

Schlimme Nachrichten während der Wahl in der Türkei: Oppositionspolitiker wurde erschossen

16.55 Uhr: Bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei sind drei Deutsche festgenommen worden, die auf Einladung der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP die Wahl beobachten wollten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurden die beiden Männer aus Köln und die Frau aus Halle in Sachsen-Anhalt in Uludere in der südosttürkischen Provinz Sirnak von der Polizei festgenommen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Festnahme. „Der Fall ist bei uns bekannt“, sagte eine Ministeriumssprecherin der dpa. Die Botschaft in Ankara sei damit befasst.

16.20 Uhr:

Schreckliche Nachrichten aus der Türkei: Während der Parlaments- und Präsidentenwahlen ist bei Auseinandersetzungen

ein Oppositionspolitiker getötet worden

. Dabei handele es sich um den Bezirksvorsteher der Iyi-Partei in der osttürkischen Provinz Erzurum, teilte der Generalsekretär der Iyi-Partei, Aytun Ciray, am Sonntag auf Twitter mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt. Ermittlungen hätten begonnen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Vorsitzende der nationalkonservativen Iyi-Partei, Meral Aksener, ist Kandidatin für die Präsidentenwahl am Sonntag.

15.20 Uhr: Zum ersten Mal seit 16 Jahren hat der Übervater der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, einen ernsthaften Konkurrenten. Muharrem Ince, ein telegener und witziger Redner, hatte während des Wahlkampfes dem Staatspräsidenten oft den Zunder geklaut. Bei Veranstaltungen kurz vor der Wahl waren Hunderttausende gekommen, um ihn zu sehen. Das Wort „Hoffnung“ ist unter Oppositionsanhängern in Istanbul beliebt an diesem Morgen.

+ Muharrem Ince, Präsidentschaftskandidat der CHP, bei der Stimmabgabe. © dpa / Str

13.44 Uhr: Die türkische Opposition hat sich alarmiert über Berichte zu Manipulationen bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag gezeigt. Der Sprecher der Republikanischen Volkspartei (CHP), Bülent Tezcan, sprach von mehreren Vorfällen in der Provinz Sanliurfa im Südosten der Türkei. Es habe Beschwerden gegenüber den örtlichen Wahlkomitees gegeben und Beamte hätten sich an die zentrale Wahlkommission gewandt, sagte er.

Bei einer Pressekonferenz in Ankara zeigte der CHP-Sprecher ein Video, in dem ein Mann berichtet, dass es in einem Wahllokal im Bezirk Suruc mehr Stimmzettel in den Urnen gegeben habe, als bisher Wähler abgestimmt hätten. Zudem seien im Bezirk Eyyubiye in der Nacht hundert Stimmzettel für die Volksallianz von Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Urnen gesteckt worden. "Wir wollen die Sicherheit der Wahlurnen sichern", sagte Tezcan.

Türkei-Wahl 2018: Beobachter melden Unregelmäßigkeiten

13.07 Uhr: Wenige Stunden nach Beginn der Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben Wahlbeobachter erste Unregelmäßigkeiten gemeldet. Der Sprecher der größten Oppositionspartei CHP, Bülent Tezcan, sagte, in der südöstlichen Provinz Sanliurfa sei am Sonntag versucht worden, Wahlbeobachter mit „Schlägen, Drohungen und Angriffen“ von den Urnen fernzuhalten. Im Bezirk Suruc in Sanliurfa „laufen bewaffnete Personen ganz offen herum und bedrohen die Wahlatmosphäre“.

12.55 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan geht bei den Präsidenten- und Parlamentswahlen von einer hohen Wahlbeteiligung aus. „Die Beteiligung sieht gut aus“, sagte Erdogan am Sonntagmittag nach Abgabe seiner Stimme im Istanbuler Stadtteil Üsküdar auf der asiatischen Seite der Metropole. Er unterstrich zugleich die Bedeutung der Wahlen, mit denen die Einführung des von Erdogan angestrebten Präsidialsystems abgeschlossen wird. „Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution.“

10.34 Uhr: Wahltage sind in der Türkei trockene Tage, das gilt auch für die Präsidenten- und Parlamentswahl am Sonntag: Bis Mitternacht ist der Verkauf von alkoholischen Getränken und deren Konsum an öffentlichen Orten verboten. Das Tragen von Waffen ist ebenfalls untersagt, ausgenommen davon sind Sicherheitskräfte. Teehäuser sind geschlossen. Hochzeitsfeiern sind ab 18 Uhr (Ortszeit/17.00 MESZ) erlaubt, aber nur ohne Alkohol.

Am Samstagabend um 18.00 Uhr (Ortszeit/17.00 MESZ) trat außerdem ein Wahlkampfverbot in Kraft. Wahlwerbung war beispielsweise in Istanbul, der größten Stadt des Landes, am Sonntag nicht mehr zu sehen: Plakatwände, auf denen Konterfeis von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan oder seinen Herausforderern prangten, sind nun leer.

9.50 Uhr: Dass Erdogan bei den Türkei-Wahl am heutigen Sonntag die absolute Mehrheit bekommt, gilt keineswegs als sicher. Dann würde es zur Stichwahl kommen. Würde Erdogan dann gegen seinen größten Konkurrenzen Ince verlieren, könnte es zu chaotischen Zuständen im Land kommen - denn dass Erdogan einen Machtverlust akzeptiert, gilt als unwahrscheinlich. Gewinnt er dagegen, wäre seine Alleinherrschaft über viele Jahre besiegelt. Lesen Sie hier fünf Szenarien, was nach der Wahl in der Türkei passieren könnte.

Präsidentschaftswahl 2018 in der Türkei: Vorbericht

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Bildung einer Koalition nicht ausgeschlossen, sollte seine Allianz des Volkes bei der Wahl am Sonntag keine Mehrheit im Parlament erhalten. „Wenn die Allianz des Volkes 300 Sitze bekommt, ist die Frage geregelt. Wenn sie unter 300 ist, könnten wir eine Koalition bilden“, sagte Erdogan in einem Radiointerview am Mittwochabend. Mit welcher Partei er eine Koalition bilden könnte, sagte er nicht.

Erdogan ist der mächtigste Politiker der Türkei seit Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk. Obwohl formell noch immer Ministerpräsident Binali Yildirim Regierungschef ist, ist jedem klar, wer das Land wirklich lenkt: natürlich Erdogan, den seine Anhänger „Reis“ nennen, Anführer. Unangefochtener Chef der AKP ist Erdogan außerdem, und seine Partei hat die absolute Mehrheit im Parlament. Auch wenn nicht alle in der Partei mit seiner Politik einverstanden sind, unter der seit dem Putschversuch Zehntausende Menschen ins Gefängnis gesperrt oder aus dem Staatsdienst entlassen wurden: Niemand in der AKP würde sich trauen, offen gegen Erdogan aufzubegehren.

+ Muharrem Ince. © dpa / Burhan Ozbilici

Erdogan wird bei der Präsidentenwahl am Sonntag unter den sechs Kandidaten die meisten Stimmen gewinnen, daran lassen Umfragen keinen Zweifel. Offen ist aber, ob er am 8. Juli in die Stichwahl muss. Der Gegenkandidat hieße dann wohl Ince, er könnte auf die Stimmen von Erdogan-Gegnern auch aus anderen Lagern als dem der kemalistischen CHP setzen. Die Umfragewerte klaffen teilweise um zehn Prozentpunkte auseinander.

Türkische Präsidentschaftswahl 2018: Gesonderter Stimmzettel für Wahl am Sonntag

Es gibt eine Zehn-Prozent-Hürde. Überschreiten die gültigen Gesamtstimmen aller Parteien einer Allianz diese Hürde, ziehen alle Parteien des Bündnisses ins Parlament ein.

Für die Präsidentenwahlen gibt es einen gesonderten Stimmzettel. Gegen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan treten fünf Kandidaten an: Muharrem Ince für die CHP, Meral Aksener für die Iyi-Partei, der inhaftierte Politiker Selahattin Demirtas für die HDP, Temel Karamollaoglu für die Saadet-Partei und Dogu Perincek für die Vatan-Partei. Stimmzettel der Parlaments-und Präsidentenwahl werden zusammen in ein Kuvert gesteckt und abgegeben.

Erhält am Sonntag keiner der Präsidentschaftskandidaten mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, kommt es am 8. Juli zu einer Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatziertem.

