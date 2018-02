Türkei veröffentlicht Anklage gegen Yücel - Acht Zeitungsartikel als Beweise

Deniz Yücel wurde aus türkischer U-Haft entlassen, doch ihm wird trotzdem der Prozess gemacht. Die türkische Justiz legte jetzt die Anklageschrift vor und präsentierte Beweise gegen Yücel.

Die türkische Justiz hat den Beginn eines Strafverfahrens gegen den „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel trotz dessen Ausreise aus der Türkei bestätigt. Als ersten Tag der Verhandlung im zentralen Justizgebäude im Istanbuler Stadtteil Caglayan sei der 28. Juni angesetzt, teilte das 32. Strafgericht am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der deutsch-türkische Journalist war am vergangenen Freitag - mehr als ein Jahr nach seiner Festnahme - überraschend aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er war noch am selben Tag aus der Türkei ausgereist.

Prozess um Deniz Yücel: Anklageschrift nur drei Seiten lang

Das Gericht hatte Yücels Freilassung angeordnet. Zugleich hatte das Gericht nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft angenommen. Darin wird Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Anadolu hatte gemeldet, Yücel drohten bis zu 18 Jahre Haft.

Yücel und die Bundesregierung hatten wegen der langen U-Haft mit zunehmender Vehemenz die Vorlage einer Anklageschrift gefordert. Die Anklageschrift, die der dpa vorliegt, entspricht in weiten Teilen dem richterlichen Beschluss zur Untersuchungshaft vom 27. Februar 2017. Sie trägt das Datum vom 13. Februar und ist mir nur drei Seiten Umfang ungewöhnlich kurz. Zum Vergleich: Die Anklageschrift gegen den inhaftierten früheren Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, umfasst mehr als 600 Seiten.

Als Beweise gegen Yücel führt die Staatsanwaltschaft nach rund einjährigen Ermittlungen im Wesentlichen acht Artikel des Korrespondenten an. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte im vergangenen April gesagt, Yücel sei „ein richtiger Agent und Terrorist“ gewesen. Dazu liege „Bildmaterial und das alles vor“.

Yücel kam nach Deutschland - und verließ das Land gleich wieder

Am Freitag traf der aus türkischer Haft entlassene Deniz Yücel in Deutschland ein - jetzt hat er das Land schon wieder verlassen und hält sich an einem unbekannten Ort auf. Auf Twitter postete der Welt-Journalist ein Bild von sich, seiner Frau und acht weiteren Personen, sie alle stehen auf einer Wiese und lächeln glücklich. Deniz Yücel schrieb dazu: „Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden.“

Ich bin nicht in Deutschland. Aber ich bin unter Freunden. Almanya'da değilim. Ama dostlarlayım. @welt #FreeDeniz pic.twitter.com/BKjGI4P11p — Deniz Yücel (@Besser_Deniz) 17. Februar 2018

Zuvor hatte sich der deutsch-türkische Korrespondent, der ein Jahr in türkischer Haft war, mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gemeldet. Er wisse bis heute weder, warum er inhaftiert und „als Geisel genommen“ worden sei, noch, warum er freigelassen wurde, sagte er. Er dankte allen, die sich für ihn eingesetzt haben- allen voran seier „geliebten Dilek“, Yücels Ehefrau. Er erinnerte auch an jene, die ebenfalls in türkischer Haft sitzen und die er nun zurücklassen musste. Er freue sich über seine Freilassung, aber es bleibe „etwas Bitteres zurück“.

Auch „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt meldete sich auf Twitter zu Wort. „Deniz geht es gut, er genießt sein Leben in Freiheit, wir lassen ihn in Ruhe“, schrieb er.

Liebe Kollegen,

Wir bekommen Dutzende von Anfragen zu Deniz. Deniz geht es gut, er genießt sein Leben in Freiheit, wir lassen ihn in Ruhe. Einverstanden? — Ulf Poschardt (@ulfposh) 17. Februar 2018

Yücel aus Haft entlassen

Nach mehr als einem Jahr in Haft hat der Welt-Korrespondent Deniz Yücel nach Angaben seiner Zeitung das Gefängnis in der Türkei verlassen. Yücel sei frei, schrieb die „Welt“ am Freitag bei Twitter. Yücels Anwalt Veysel Ok twitterte ein Bild des Journalisten, auf dem er seine Ehefrau Dilek Mayatürk Yücel umarmt.

Seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten hatten Menschen unter dem Hashtag #freedeniz auf Twitter die Freilassung des Türkei-Korrespondenten der „Welt“ gefordert. Nach der Nachricht von Yücels Freilassung brach Jubel in den sozialen Netzwerken los. Erste Reaktionen:

„FREE Deniz ! Endlich !“, schreibt Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Kollege heiko Maas (SPD) schickt ebenfalls Grüße: „Endlich! Beste Nachricht, wo gibt. Deniz Yücel kommt frei.“

FREE Deniz ! Endlich ! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 16. Februar 2018

„Eine der besten Nachrichten seit langem und wo gibt: Herzlich Willkommen in der Freiheit“, twittert der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin (Grüne) und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) fordert: „Das ist eine gute Nachricht und ein Grund zur Freude:Deniz #Yücel kommt frei. Er hat 1 Jahr Haft erlitten, weil er von der Presse- und Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Das ist eine Schande. Deshalb müssen jetzt auch die anderen Journalisten aus der Haft entlassen werden.“

Eine der besten Nachrichten seit langem und wo gibt: Herzlich Willkommen in der Freiheit, @Besser_Deniz ! #DenizYuecel #freedeniz — Jürgen Trittin (@JTrittin) 16. Februar 2018

Das ist eine gute Nachricht und ein Grund zur Freude:Deniz #Yücel kommt frei. Er hat 1 Jahr Haft erlitten, weil er von der Presse- und Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Das ist eine Schande. Deshalb müssen jetzt auch die anderen Journalisten aus der Haft entlassen werden. — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 16. Februar 2018

Gabriel berichtet von geheimen Treffen mit Erdogan

Einer ist besonders froh: Außenminister und Chef-Diplomat in dieser Sache, Sigmar Gabriel: „Das ist ein guter Tag für uns alle“, erklärte er am Freitag zu der Entscheidung der türkischen Justiz. „Ich danke ausdrücklich der türkischen Regierung für ihre Unterstützung bei der Verfahrensbeschleunigung.“

Die Bundesregierung hat sich seit Monaten für eine Freilassung Yücels eingesetzt. Gabriel sagte, er habe sich auch zwei Mal mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, um eine Beschleunigung des Verfahrens zu erreichen. Diese Treffen waren bisher nicht bekannt.

+ Sigmar Gabriel. © AFP

„Die türkische Regierung hat immer Wert darauf gelegt, dass sie keinen politischen Einfluss auf die Gerichtsentscheidung nehmen werde“, betonte Gabriel. Er dankte ausdrücklich dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavosoglu, mit dem er ebenfalls mehrfach über den Fall Yücel gesprochen hat. Außerdem dankte Gabriel Kanzlerin Angela Merkel (CDU), „für ihr Vertrauen in die Arbeit des Auswärtigen Amtes in diesem schwierigen Fall“.

Staatsanwaltschaft fordert offenbar 18 Jahre Haft

Die Istanbuler Staatsanwaltschaft hat laut Medienberichten jedoch 18 Jahre Haft für den Welt-Korrespondenten gefordert. Ein Gericht habe am Freitag die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft angenommen und die Freilassung Yücels angeordnet, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

+ Deniz Yücel. © dpa

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rechnet dennoch fest damit, dass der Journalist Deniz Yücel nach seiner Freilassung in der Türkei sehr bald das Land verlassen darf. Das sagte Gabriel am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Lesen Sie auch: Ein Jahr in Haft: Deniz Yücel und die Krise mit der Türkei

Jubel in der Heimatstadt über Freilassung Yücels

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hat die angekündigte Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel als „Sieg für die Pressefreiheit“ bezeichnet.

Bekannte und Politiker haben in Deniz Yücels Heimatstadt Flörsheim am Main erleichtert auf die angeordnete Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten in der Türkei reagiert. „Wir freuen uns alle und versuchen uns jetzt erst mal zu sammeln“, sagte Bürgermeister Michael Antenbrink (SPD) am Freitag. So etwas erlebe man nicht alle Tage, sein Telefon habe nicht mehr stillgestanden.

Merkel dankt Gabriel für Unterstützung

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erfreut auf die Freilassung des Welt-Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft reagiert. „Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten“, sagte Merkel am Freitag in Berlin bei einem Auftritt mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

„Ich möchte allen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass Deniz Yücel nun offensichtlich, ich sag's noch vorsichtig, auf freiem Fuß ist. Und deshalb schließe ich in diesen Dank auch ganz besonders die Bemühungen des Außenministeriums mit ein und des Außenministers“, erklärte Merkel. Auf die Frage, was genau zur Freilassung geführt habe, sagte die Kanzlerin: „Es zeigt sich, dass Gespräche auch vielleicht nicht ohne Nutzen sind. Wie genau die Wirkungen sind, weiß man nicht.“

Berlins Regierungschef: Türkei muss auch andere freilassen

Berlins Regierungschef Michael Müller hat erleichtert auf die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel reagiert. „Die türkische Seite setzt damit nach der Freilassung des Berliner Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner ein weiteres Zeichen guten Willens“, teilte der SPD-Politiker am Freitag mit. Er ist derzeit auch Vorsitzender des deutschen Bundesrats.

Müller appellierte an die Verantwortlichen in der Türkei, alle Menschen, „die grundlos in Gefängnissen der Türkei festgehalten werden“, umgehend freizulassen. „Kehren Sie zurück zur Beachtung von Menschenrechten und gewährleisten Sie wieder Freiheits- und Bürgerrechte und Pressefreiheit.“

Can Dündar: Yücels Freilassung wird negative Konsequenzen haben

Der türkische Journalist Can Dündar fürchtet negative Konsequenzen aus der Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel auf die Pressefreiheit in der Türkei. „Sie wird negative Folgen haben, weil Erdogan nun weiß, dass es möglich ist, über inhaftierte Journalisten zu verhandeln“, sagte der in Berlin im Exil lebende Ex-Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung „Cumhuriyet“ der Deutschen Presse-Agentur. „Erdogan hat etwas als Gegenleistung dafür bekommen, wir wissen nur noch nicht, was. Also warum sollte er nicht noch weitere Journalisten festnehmen lassen?“

Dündar lebt seit dem Sommer 2016 in Deutschland. Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung „Cumhuriyet“ hatte nach einem Bericht über eine Waffenlieferung des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien wegen Spionage drei Monate in der Türkei im Gefängnis gesessen.

Verantwortlich für die Freilassung Yücels ist nach Dündars Überzeugung eine Entscheidung der türkischen Regierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe darum gebeten, daraufhin habe der türkische Präsident entschieden, Yücel freizulassen. „So funktioniert das Rechtssystem in der Türkei.“

Deutschland hätte sich nach Dündars Ansicht besser für einen Rechtsstaat in der Türkei einsetzen sollen, statt nur einen Einzelfall zu lösen. Für die Pressefreiheit in seinem Heimatland bedeute die Entscheidung von diesem Freitag nichts. In der Türkei seien immer noch mehr als 100 Journalisten hinter Gittern. „Ich hoffe, die deutsche Regierung und die deutsche Öffentlichkeit machen weiter Druck für sie.“

„Welt“-Chefredakteur bedankt sich für die Solidarität der Medien

„Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt hat sich bei den Medien für deren Berichterstattung während der Haftzeit von Deniz Yücel bedankt. „Das gewissermaßen fast Magische an dieser Erfahrung war, dass wir Kollegen in einem Ausmaß solidarisch miteinander umgegangen sind, dass wir auch bei Informationslagen, als klar war, dass Kollegen mehr wussten, als sie schreiben konnten, sie auf die Geschichte verzichtet haben, auf die exklusive Meldung verzichtet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass Deniz was passiert“, sagte Poschardt.

„Für mich als Journalisten gilt eigentlich, dass man immer schreiben muss, was ist. Aber was wir in dieser Phase, in der Medien viel zu oft angegriffen werden, in der viel zu oft schlecht über Medien gesprochen wird, in der Medien sich viel zu oft runtermachen, gezeigt haben, ist, dass wir gemeinsam Dinge bewegen können, dass wir dafür sorgen können, dass ein Schicksal wie das von Deniz nicht in Vergessenheit gerät“, so der „Welt“-Chefredakteur.

Mit der Freilassung des deutsch-türkischen „Welt“-Korrespondenten soll der Einsatz für die Pressefreiheit nicht vorbei sein: „Ich möchte ankündigen, wir werden weitermachen“, sagte Poschardt. „Die Leute, mit denen wir gemeinsam für Deniz gekämpft haben, haben sich gemeldet: „Bitte lasst uns weitermachen.“ Deniz ist frei, in der Türkei sitzen noch 150 andere Journalisten in Haft.“

Ulmer Journalistin Tolu freut sich über Freilassung von Yücel

ie Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu hat die Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel aus türkischer Haft begrüßt. Sie sei sehr überrascht, aber auch sehr erfreut, sagte Tolu der „Südwest Presse“ (Samstag). Die Journalistin wies allerdings darauf hin, dass am selben Tag sechs andere Journalisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden seien, weil sie sich angeblich am Militärputsch beteiligt hätten. „Das zeigt, dass in der Türkei weiterhin die Willkür reagiert.“

Die aus Ulm stammende Mesale Tolu saß wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrororganisation selbst siebeneinhalb Monate in Istanbul in Untersuchungshaft. Kurz vor Weihnachten kam sie frei. Sie darf allerdings nicht aus der Türkei ausreisen. Der Prozess gegen sie wird im April fortgesetzt. „Ich werde auf jeden Fall für meinen Freispruch kämpfen“, sagte Tolu der Zeitung. „Denn die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind haltlos.“

AfD-Chef Meuthen: Hoffentlich hat Yücel Haftzeit zur Besinnung genutzt

Die AfD hat die Freilassung des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei begrüßt, jedoch gleichzeitig Kritik an seiner Arbeit geübt. „Ich denke, dass es die Aufgabe eines Außenministers ist, sich für deutsche Staatsangehörige, die zu Unrecht in ausländischen Gefängnissen sitzen, einzusetzen“, sagte Parteichef Jörg Meuthen am Freitag in Berlin. Von daher sei es richtig gewesen, dass sich Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) um die Freilassung des Journalisten bemüht habe.

Mit Blick auf frühere Arikel Yücels fügte Meuthen hinzu: „Schön wäre ja, wenn Herr Yücel die Zeit im Gefängnis zur Besinnung genutzt hätte - das können wir nicht wissen - solche doch menschenfeindlichen, zynischen Sprüche, wie er sie in der Vergangenheit häufiger getätigt hat, nicht mehr zu bringen.“

Meuthen erwähnte konkret eine Kolumne zum Thema Geburtenschwund mit dem Titel „Super, Deutschland schafft sich ab!“, die Yücel 2011 für die „taz“ geschrieben hatte, sowie einen bösen Kommentar des Journalisten über den Buchautor Thilo Sarrazin.

Gabriel und Cavusoglu wollen Beziehungen wieder ausbauen

Nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft wollen Deutschland und die Türkei ihre Beziehungen zunächst in den Bereichen Wirtschaft, Energie und Sicherheit wieder verbessern. Das vereinbarten die Außenminister Sigmar Gabriel und Mevlüt Cavusoglu am Freitagabend bei einem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. „Wir haben eines dieser Probleme zwischen uns überwunden, nun müssen wir uns auf die positiveren Sachen konzentrieren“, sagte Cavusoglu, der Gabriel als seinen „lieben Freund“ bezeichnete. „Wir sind zwei Außenminister, die zusammenarbeiten, um unsere bilateralen Beziehungen zu stärken.“

Gabriel betonte, dass man unterschiedlicher Meinung sein könne, „aber in einer Weise des gegenseitigen Repekts“. Man müsse nun „nach gemeinsamen Wegen in unserer gemeinsamen Zukunft“ suchen.

dpa, mke

Rubriklistenbild: © dpa