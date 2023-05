Carlson preist „neue Version“ seiner Show an und wettert gegen „Propagandakanäle“

Von: Franziska Schwarz

Der umstrittene US-Moderator Tucker Carlson kündigt eine neue Sendung an – abseits der von ihm verhassten „Mainstream“-Medien.

Washington – „Wir sind zurück“: Tucker Carlson hat auf Twitter eine neue Show angekündigt. Von Fox News wurde er kürzlich gefeuert. In dem Twitter-Clip wetterte Carlson gegen die „Mainstream“-Medien. „Erstaunlicherweise“ gäbe es „nicht mehr viele Plattformen, die freie Meinungsäußerung zulassen“, sagte der umstrittene TV-Moderator – die einzige sei Twitter, befand er.

In Kürze werde er „eine neue Version der Show, die wir in den letzten sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen“, fügte er hinzu. „Twitter ist seit langem ein Ort, an dem unsere landesweiten Gespräche entstehen und sich entwickeln können. Twitter ist unparteiisch. Jeder ist hier willkommen“, zitierte Newsweek ihn aus dem Video. „Und wir glauben, das ist eine gute Sache. Und doch stammen die Nachrichten, die Sie auf Twitter analysiert sehen, größtenteils von Medienorganisationen, die selbst kaum getarnte Propagandakanäle sind.“

Hier ist Carlsons Tweet:

Medienberichten zufolge hatte sich Carlson zuvor mit Twitter-Chef Elon Musk getroffen, um eine Zusammenarbeit auszuloten. Der Technologie-Milliardär hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden Dollar (heute rund 40 Milliarden Euro) übernommen. Fachleuten zufolge haben Hassrede und Falschinformationen auf der Plattform seitdem stark zugenommen.

Wer ist Tucker Carlson? Tucker Carlson ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA und als rechter Scharfmacher bekannt. Kritiker werfen ihm immer wieder rassistische Äußerungen und falsche oder irreführende Angaben vor. Erst vor wenigen Wochen sorgte er mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete.

Ex-Fox-News-Moderator Tucker Carlson soll politische Ambitionen haben

Carlson, der Ex-US-Präsident Donald Trump immer wieder interviewte, hatte von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender die besten Einschaltquoten. Immer wieder wurden ihm auch politische Ambitionen nachgesagt. Übrigens: Donald Trump und Twitter, das ist ebenso die Geschichte eines Social-Media-Meisters.

Der ehemalige Moderator des US-Sender Fox News, Tucker Carlson, schmiedet Zukunftspläne. © Seth Wenig/AP/dpa

Ende April war Carlson von Fox News entlassen worden. Die Trennung erfolgte weniger als eine Woche nach dem historischen Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020.

Carlsons Name war im Zusammenhang mit dem von Dominion angestrengten Verleumdungsverfahren gegen Fox News immer wieder aufgetaucht. Wenige Tage vor seiner Entlassung hatte Carlson noch Musk auf Fox News interviewt. (AFP/dpa/frs)