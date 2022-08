Herbe Verluste für Russland auch im Donbass - Soldaten verweigern offenbar Kriegsdienst

Von: Karolin Schäfer, Nadja Austel, Christian Stör

Teilen

Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind verheerend. Am Schwarzen Meer ist die Hälfte der Luftwaffe unbrauchbar. Wie wird Putin reagieren? Der News-Ticker.

Russland muss im Ukraine-Krieg herbe Verluste hinnehmen.

Wie wird Wladimir Putin auf die Verluste der russischen Streitkräfte in der Ukraine reagieren?

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.00 Uhr: Russland musste erneut Rückschläge einstecken. Die ukrainischen Verteidiger schlugen am Freitag alle Angriffe der russischen Aggressoren im Donbass ab, zitierte das ukrainische Nachrichtenportal pravda.com den Generalstab der Region. Damit konnte ein Durchbruchsversuch an der Grenze zu den Regionen Cherson und Mykolajiw verhindert werden, hieß es weiter. In der Region Charkiw im Osten der Ukraine wurden dagegen durch russische Artillerieangriffe in zahlreichen Siedlungen die zivile Infrastruktur zerstört. Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzdiensts seien dort 21 Menschen getötet worden.

Ukrainische Feuerwehrleute arbeiten in zerstörten Gebäuden in Charkiv nach einem Raketenangriff letzte Nacht. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in den vergangenen zwei Tagen mehrere Menschen getötet. © Andrii Marienko/dpa

Krieg in der Ukraine: Herbe Verluste für Russland - Hunderte Soldaten verweigern offenbar Kriegsdienst

+++ 18.44 Uhr: Die Verluste Russlands im Ukraine-Krieg scheinen sich auch auf die Moral der Soldaten auszuwirken. Das unabhängige russische Nachrichtenportal iStories berichtet, dass seit Kriegsbeginn hunderte russische Soldaten den Kampf in der Ukraine verweigert hätten. Um sie an die Front zurückzubringen, seien sie mit Strafverfahren bedroht oder in Verweigerungslager gebracht worden. Dort hätten russische Soldaten ihre eigenen Leute gefangen genommen, geschlagen, mit dem Tod bedroht und schließlich gegen ihren Willen an die Front zurückgebracht. Aus einem Interview mit einem russischen Deserteur wird dieser zitiert: „Wir sind Faschisten, das ist mir klar. Ich schäme mich, dass ich die ganze Zeit blind war.“

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

+++ 17.46 Uhr: Offenbar musste Russland bei den Angriffen auf die Krim herbe Verluste hinnehmen. In einem Presse-Briefing westlicher Geheimdienste habe laut Angaben der Journalistin Emma Burrows auf Twitter ein Sprecher darüber informiert, dass mehr als die Hälfte der russischen Luftwaffe am Schwarzen Meer durch einen ukrainischen Angriff auf der Krim unbrauchbar geworden sei. Außerdem gehe der russischen Armee „langsam die Munition aus“, zitiert Burrows den Geheimdienst-Mitarbeiter weiter. Dafür gebe es eine „lange Reihe von Beweisen.“ Der Ukraine-Konflikt befinde sich daher aktuell nahezu im Stillstand. Die ukrainischen Angriffe hinter den russischen Linien hätten einen „signifikanten psychologischen Effekt auf die russische Führung“ gehabt.

News zum Ukraine-Krieg: Putin könnte auf „unkonventionelle“ Kriegführung zurückgreifen

+++ 14.00 Uhr: Während der Kreml zu den Verlusten der eigenen Truppen beharrlich schweigt, gibt der ukrainische Generalstab jeden Tag eine neue Bestandsaufnahme heraus. Die Daten beziehen sich auf die personellen und materiellen Verluste seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar. Demnach sind knapp 44.700 russische Soldaten im Kampf gefallen. Zudem wurden fast 1900 Panzer und mehr als 1000 Artilleriesysteme zerstört. Die Daten, über die die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta berichten, im Überblick:

Soldaten: 44.700

44.700 Flugzeuge: 234

234 Hubschrauber: 197

197 Panzer: 1899

1899 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4195

4195 Artilleriesysteme: 1016

1016 Luftabwehrsysteme: 141

141 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 266

266 Autos und andere Fahrzeuge: 3130

3130 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 795

795 Stand: Freitag, 19. August 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Schwere Verluste für Russland: Kreml hält sich bedeckt

Erstmeldung vom Freitag, 19. August: Moskau/Kiew – Für Russland entwickelt sich der Ukraine-Krieg allmählich zu einem Alptraum. Vor allem die Zahl der eigenen Verluste ist immens hoch. Nach ukrainischen Angaben sind bis zum 18. August insgesamt rund 44.700 russische Soldaten im Kampf gefallen.

Noch extremer schätzt Colin Kahl die Lage ein. Der Beamte des US-Verteidigungsministeriums veranschlagte die Zahl der russischen Opfer Anfang August gar auf rund 80.000. Zum Vergleich: Im fast zehnjährigen Afghanistan-Krieg hat die Sowjetunion nach offiziellen Angaben rund 13.300 Soldaten verloren.

Das alles sind aber nur Schätzungen. Von russischer Seite werden schon lange keine Angaben zu eigenen Verlusten mehr herausgegeben. Die letzte Information stammt vom 25. März. „Leider kam es im Laufe der militärischen Spezialoperation zu Verlusten bei unseren Kampfkameraden. Stand heute sind 1351 Soldaten gefallen, 3825 wurden verwundet“, lautete damals die Meldung des russischen Verteidigungsministeriums. Seit diesem Zeitpunkt schweigt der Kreml beharrlich zu diesem Thema.

Schwere Verluste für Russland: Wie reagiert Putin?

Angesichts der russischen Verluste stellt sich auch die Frage, wie Wladimir Putin langfristig reagieren wird. Ein britischer Militärexperte hat nun davon gesprochen, dass der russische Präsident aufgrund der zunehmenden Verluste in der Ukraine zu verzweifelten Maßnahmen greifen könnte.

Der Oberst der britischen Armee, Hamish de Bretton-Gordon, sagte am Donnerstag (18. August) gegenüber dem TV-Sender GB News, dass die russischen Kriegsanstrengungen „sehr schlecht“ liefen und die Ukraine derzeit offenbar Oberwasser gewinne. Putin aber glaube wahrscheinlich, dass er sich ein militärisches Versagen in der Ukraine „nicht leisten könne“. Das wäre das „Aus“ für ihn.

Schwere Verluste für Russland: Was passiert im AKW Saporischschja?

Die konventionelle Kriegführung der Russen habe versagt, so de Bretton-Gordon. „Wir sehen ja, wie viele Panzer und Truppen sie verloren haben. Und sie verlieren jetzt auch an Boden, weshalb es zunehmend besorgniserregend ist, dass die Russen sich einer unkonventionellen – also asymmetrischen – Kriegführung zuwenden könnten.“

Speziell bezog sich de Bretton-Gordon auf das von russischen Truppen besetzte AKW Saporischschja in der Ukraine. Die Drohungen russischer Beamter deuten seiner Meinung nach darauf hin, dass ein nuklearer Zwischenfall in Sicht sein könnte. Zuletzt beschuldigten sich Russland und die Ukraine gegenseitig, einen Anschlag zu planen. (cs)