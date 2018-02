Kein „Top Secret“-Zugang mehr: Trumps Schwiegersohn wurde degradiert

Insider-Bericht aus Weißem Haus

+ © dpa / Evan Vucci Dem US-Präsidentenberater Jared Kushner ist die Befugnis zur Einsichtnahme in streng geheime Dokumente entzogen worden. © dpa / Evan Vucci

Dem US-Präsidentenberater Jared Kushner ist die Befugnis zur Einsichtnahme in streng geheime Dokumente entzogen worden. Das sagten am Dienstag zwei Insider in Washington, die damit entsprechende Medienberichte bestätigten.