Trump wollte Russland-Ermittler Mueller entlassen

Donald Trump wollte laut laut Zeitungsberichten den Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, entlassen. Ein Berater habe ihm aber davon abgeraten. Der US-Präsident nennt alles „Fake News“.

Washington - "New York Times" berichtete am Donnerstag unter Berufung auf vier anyonyme Quellen über die angeblichen Pläne Trumps, Mueller abzusetzen. Demnach gab Trump die Anordnung zur Entlassung Muellers im Juni 2017. Im Mai war der frühere FBI-Chef Mueller vom Justizministerium zum Sonderermittler ernannt worden.

Mueller untersucht, ob es im US-Wahlkampf illegale Absprachen zwischen Trumps Team und der russischen Regierung gab und ob Trump später als Präsident versuchte, die Ermittlungen der Bundespolizei FBI zu den Russland-Kontakten zu behindern.

Laut "New York Times" riet Trumps Berater Don McGahn von Muellers Entlassung ab, weil dies einen "katastrophalen Effekt" auf Trumps Präsidentschafts haben würde. Auch die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen, dass Trump Mueller entlassen wollte und McGahn den US-Präsidenten davon abbrachte.

Mueller beendete Mitgliedschaft in Trumps Golfclub

Trump sah laut "New York Times" drei Interessenkonflikte, die gegen Muellers Leitung der Ermittlungen sprachen: Mueller habe wegen eines Streits um Mitgliedsbeiträge seine Mitgliedschaft in Trumps Golfclub beendet, er habe in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, die Trumps Schwiegersohn Jared Kushner vertreten hatte, und er sei am Tag vor seiner Ernennung zum Sonderermittler für eine mögliche erneute Leitung des FBI befragt worden.

Trump hatte am Mittwoch gesagt, dass er mit Mueller kooperieren werde und zu einer Aussage unter Eid bereit sei. Er bekräftigte, es habe weder irgendwelche Geheimabsprachen mit der russischen Regierung gegeben noch eine Behinderung der Justiz. Trump hatte die Russland-Affäre immer wieder als politisch motivierte "Hexenjagd" bezeichnet.

Donald Trump wies die Medienberichte, wonach er Sonderermittler Robert Mueller entlassen wollte, als "Fake News" zurück. "Fake News. Fake News. Typisch 'New York Times'. Falsche Geschichten", sagte Trump am Freitag beim Weltwirtschaftsgipfel im Schweizer Davos zu Journalisten.

AFP