Der Iran wird nach eigenen Angaben die geltenden Einschränkungen bei den Beständen an angereichertem Uran und Schwerwasser aufheben. Das sorgte für zahlreiche internationale Reaktionen.

Update vom 9. Mai, 10.25 Uhr:

Deutschland und die anderen EU-Staaten haben das iranische Ultimatum zum Atomabkommen zurückgewiesen. „Wir fordern den Iran nachdrücklich auf, weiterhin vollständig seinen Verpflichtungen (...) nachzukommen und von Eskalationsschritten Abstand zu nehmen“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie der EU-Außenbeauftragten.

Die europäische Seite sei entschlossen, den legitimen Handel mit dem Iran aufrechtzuerhalten, um das Abkommen zu erhalten. Jegliche Ultimaten weise man aber zurück.

Trump im Atomstreit mit Iran: Experte sieht „Zeichen auf Krieg“ - und eine hilflose EU

9.40 Uhr: Ein Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik warnt vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran. „Die Zeichen deuten schon länger auf Krieg“, sagte Politikwissenschaftler Josef Braml der taz in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Er rechne damit, dass USA, Saudi-Arabien und Israel „präventiv“ Luftschläge gegen Iran ausführen werden.

Die von den USA neu verhängten Wirtschaftssanktionen würden ebenso der Kriegsvorbereitung dienen wie Äußerungen des israelischen Premiers Netanjahu, sagte Braml weiter. Zudem sei eine Annäherung der USA an Saudi-Arabien erkennbar: „Jetzt sind auch die Saudis wieder die Guten, trotz des Imageschadens nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi.“

Die EU könne gegen die Entwicklung wohl nichts mehr unternehmen, geschweige denn das Atomabkommen retten, urteilte Braml in dem Gespräch. „Europa kann dem Druck der USA nicht standhalten, weil auch europäische Firmen wissen, wo das künftige Geschäft ist: nicht im Iran, sondern in den USA.“ Wer in den USA Geschäfte mache, müsse sich der Militär- und Wirtschaftsmacht USA beugen - „wer dem nichts entgegenzusetzen hat, dem bleiben nur rhetorische Floskeln“.

Die Absage von US-Außenminister kurz vor einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei darüber hinaus „bezeichnend“: „Er hat uns, die vermeintliche Führungsmacht Europas, brüskiert.“ Der EU empfahl der Experte, sich „souveräner aufzustellen“ - und die Militärausgaben zu erhöhen.

Atomstreit eskaliert weiter: Trumps USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran

Update 20.57 Uhr: Die USA verhängen neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, die vor allem die Metallbranche des Landes treffen sollen. US-Präsident Donald Trump erließ am Mittwoch ein entsprechendes Dekret, wie das Weiße Haus mitteilte. „Wir setzen erfolgreich die mächtigste Kampagne des maximalen Drucks aller Zeiten ein, die durch die Handlungen des heutigen Tages noch weiter gestärkt wird“, heißt es in einer Mitteilung Trumps.

Dem Iran sollen damit Einnahmen aus dem Export von Kupfer, Eisen, Stahl und Aluminium verwehrt werden, die zur Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, zur Unterstützung von Terrorgruppen und -netzwerken, Aggressionen in der Region und militärischer Expansion verwendet werden könnten, heiß es in dem Dekret.

Demzufolge sollen Besitztümer in den USA, etwa Bankkonten von allen iranischen Personen, die in den entsprechenden Industriezweigen tätig sind, eingefroren werden. Dies gelte auch für alle, die wissentlich an entsprechenden Geschäften teilgenommen und diese maßgeblich unterstützt haben. Dies könnte etwa ausländische Banken treffen.

Trump-News: Iran will aus Atomdeal aussteigen: Maas reagiert auf Ankündigung

Update 20.23 Uhr: Nach der Ankündigung des Iran sich zumindest teilweise aus dem Atomabkommen zurückzuziehen, hat auch Deutschland seine Position in der Causa klar gemacht. Außenminister Heiko Maas twitterte am Mittwoch: „Wir haben die Ankündigungen des Irans mit großer Sorge vernommen. Unsere Partner und wir stehen zum Nuklearabkommen – und zwar ohne Abstriche. Deshalb erwarten wir auch, dass der Iran das Abkommen vollumfänglich umsetzt – und zwar auch ohne Abstriche.“

Das Auswärtige Amt schrieb bereits zuvor: „Wir wollen das #JCPoA erhalten, insbesondere um zu verhindern, dass Iran in den Besitz einer Nuklearwaffe kommt. Das Abkommen ist zentral für das weltweite Nichtverbreitungsregime und auch für unsere nationale und auch unsere gemeinsame europäische Sicherheit.“

Wir haben die Ankündigungen des Irans mit großer Sorge vernommen. Unsere Partner und wir stehen zum Nuklearabkommen – und zwar ohne Abstriche. Deshalb erwarten wir auch, dass der Iran das Abkommen vollumfänglich umsetzt – und zwar auch ohne Abstriche. — Heiko Maas (@HeikoMaas) May 8, 2019

Israel reagiert auf möglichen Teilausstieg des Iran aus Atomabkommen

Update 13.26 Uhr: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat am Mittwoch erneut bekräftigt, sein Land werde dem Iran den Bau einer Atombombe nicht erlauben. Netanjahu sagte bei einer Ansprache zum Soldaten-Gedenktag: „Ich habe gehört, dass der Iran sein Atomprogramm fortsetzen will. Wir werden es dem Iran nicht gestatten, Atomwaffen zu erlangen.“

Netanjahu gilt als schärfster Kritiker des internationalen Atomabkommens mit Teheran. Er wirft dem Iran vor, weiter heimlich den Bau von Nuklearwaffen anzustreben. Dies hat Teheran bestritten. Israel sieht sich durch das iranische Atom- und Raketenprogramm in seiner Existenz bedroht.

Nach Ausstieg aus Atomabkommen - Russland nennt "Druck" Trumps auf den Iran "unzumutbar"

Update 12.52 Uhr: Russland hat den "Druck" der USA auf den Iran im Atomkonflikt als "unzumutbar" angeprangert. Präsident Wladimir Putin habe die "unüberlegten und willkürlichen Entscheidungen" Washingtons kritisiert, die zu einem "unzumutbaren Druck" auf den Iran geführt und nun in Teheran "ärgerliche Maßnahmen hervorgerufen" hätten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Russland setze sich weiter für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran ein.

Das Außenministerium in Teheran hatte zuvor angekündigt, dass der Iran Teile des internationalen Atomabkommens aussetzt. Der Nationale Sicherheitsrat erklärte, der Iran werde die geltenden Beschränkungen bei den Beständen an angereichertem Uran und Schwerwasser aufheben.

Überdies stellte der Iran den verbleibenden Parteien im Atomabkommen (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland) ein Ultimatum: Sollten deren Zusagen "insbesondere im Öl- und Bankensektor" nicht binnen 60 Tagen wieder aufgenommen werden, werde der Iran weitere seiner Verpflichtungen aufkündigen.

Erstmeldung vom 8. Mai: Röttgen sieht „brandgefährliche“ Eskalation im Atomstreit mit Iran

Berlin - Nach der teilweisen Aussetzung des internationalen Atomabkommens durch den Iran warnt der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen vor einer Zuspitzung des Atomstreits mit Teheran. „Diese Eskalation ist brandgefährlich“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages am Mittwoch dem Nachrichtenportal t-online.de. Der Schritt sei nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen zu befürchten gewesen. „Iran reagiert auf amerikanischen Druck mit Gegendruck“, sagte Röttgen.

Politiker warnen folgenschweren Schritt

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, nannte die Entscheidung Teherans einen „folgenschweren Schritt, der die Sicherheitslage in der gesamten Region verschärft“. Deutschland und Europa sollten mit Nachdruck an einer vertraglichen Lösung des Konflikts mit dem Iran festhalten, forderte Hardt. Auch die USA müssten ihre Strategie überdenken.

Linke-Fraktionsvize Sevim Dagdelen wertete den Schritt des Irans als Folge der „mangelhaften Unterstützung durch die europäischen Vertragspartner gegen die USA und deren willkürliche Sanktionen“. Die Verlegung einer Bomberstaffel und eines US-Flugzeugträgers in die Region müssten international alle Alarmglocken schrillen lassen. Sie warnte: „Im Fall von US-Angriffen auf Iran droht im Nahen Osten ein Armageddon, das alle bisherigen US-Interventionen in der Region in den Schatten stellen wird.“

Iran schockt Trump mit Teilausstieg aus dem Atomabkommen

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Eine starke Preisreaktion auf den teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,19 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 61,78 Dollar.

Am Mittwochmorgen gab der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Teilausstieg aus dem Abkommen über das Atomprogramm seines Landes bekannt. Der Schritt folgt auf erheblichen politischen und wirtschaftlichen Druck seitens der USA. Die Vereinigten größeren Produzenten im Rohölkartell Opec.

