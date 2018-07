Treffen zwischen Merkel und Erdogan? Ankara kündigt Gipfel an

Nach Aussage des türkischen Präsidenten Erdogan planen Deutschland, Frankreich, Russland und die Türkei ein Gipfeltreffen zur Nahost-Politik.

Ankara - Deutschland, Frankreich, Russland und die Türkei planen nach Angaben aus Ankara ein Gipfeltreffen zur Nahost-Politik. Das Treffen, bei dem es auch um den Syrienkonflikt gehen soll, werde am 7. September in Istanbul stattfinden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan laut der Zeitung Hürriyet vom Sonntag. "Wir werden darüber sprechen, was wir zusammen in der Region tun können", sagte Erdogan am Rande des Brics-Gipfels in Johannesburg.

Berlin, Paris und Moskau bestätigten das geplante Treffen zunächst nicht. Erdogan strebt nach eigenen Angaben überdies fortlaufende separate Nahost-Gespräche mit Russland an. Am Rande des Treffens der wirtschaftlich aufstrebenden Brics-Staaten vom 25. bis 27. Juli war Erdogan mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zusammengekommen.

Im April hatte Erdogan bereits einen Gipfel mit Putin und dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani in Ankara abgehalten. Moskau ist im syrischen Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete von Machthaber Baschar al-Assad. Auch Teheran unterstützt Assad. Ankara dagegen forderte wiederholt die Absetzung des syrischen Präsidenten und unterstützte die Rebellen. Im Norden Syriens geht die Türkei gegen kurdische Milizen vor.

