Nahe ukrainischer Grenze: Berichte über russischen Raketeneinschlag in Polen – Zwei Tote

Von: Fabian Müller

In einem polnischen Dorf in der Nähe der Grenze zur Ukraine sind zwei Raketen eingeschlagen. Das berichten mehrere polnische Medien übereinstimmend.

Przewodów - In einem polnischen Dorf nahe der Grenze zur Ukraine sind laut mehreren Medienberichten zwei russische Raketen eingeschlagen. Zwei Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief daraufhin den Ministerrat für nationale Sicherheit und Verteidigung ein, wie ein Regierungssprecher auf Twitter bekannt gab.

Die Ursachen dieses Ereignisses sind im Moment nicht bekannt, sagt der Sprecher des Kreishauptquartiers der staatlichen Feuerwehr in Hrubieszów, Marcin Lebiedowicz. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, ein US-Geheimdienstmitarbeiter habe bestätigt, dass es sich um russische Raketen gehandelt habe. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht. Bei den Raketen könnte es sich um verirrte Geschosse handeln.

Der lettische Verteidigungsminister schrieb auf Twitter: „Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder. Das kriminelle russische Regime feuerte Raketen ab, die nicht nur auf ukrainische Zivilisten abzielten, sondern auch auf NATO-Territorium in Polen landeten. Lettland steht voll und ganz hinter den polnischen Freunden und verurteilt dieses Verbrechen.“

Zwei Raketen schlagen in polnisch-ukrainischem Grenzgebiet ein - zwei Tote

Das Dorf Przewodów, in dem die Raketen einschlugen, liegt nah an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Russland hatte am Dienstag massiv Raketen auf die Ukraine abgefeuert, Ziel der Angriffe war unter anderem auch die Stadt Lwiw, die lediglich rund 70 Kilometer entfernt von Przewodów liegt.

Der Vorfall könnte schwerwiegende Folgen haben, Polen ist Mitglied in der Nato. Bislang hatte das Verteidigungsbündnis betont, nicht mit eigenen Truppen am Ukraine-Krieg teilnehmen zu wollen. (fmü)