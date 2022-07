Ukraine-Krieg: Russland bombardiert erneut Charkiw – Neue Details zu Annexionen bekannt

Von: Tobias Utz, Jan-Frederik Wendt, Jan Oeftger

Die Lage im Ukraine-Krieg spitzt sich weiter zu: der News-Ticker am Samstag, 30. Juli.

Angriffe auf Kiew : Bei weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine gibt es weitere Verletzte und Tote.

: Bei weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine gibt es weitere Verletzte und Tote. Briten sehen Scheitern Moskaus: Kriegsführung von Russland geht nach britischen Angaben nicht auf.

Kriegsführung von Russland geht nach britischen Angaben nicht auf. Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 06.30 Uhr: Das Internationale Rote Kreuz hat angeboten, bei der Evakuierung verwundeter Kriegsgefangener aus dem Gefängnis in Oleniwka zu helfen. „Wir haben um Zugang gebeten, um den Gesundheitszustand aller Personen festzustellen, die zum Zeitpunkt des Angriffs vor Ort waren“, teilte das Komitee mit. Teil davon sei Schutzausrüstung, medizinische Hilfsgüter und „forensisches Material“, hieß es. Die Regierungen in Kiew und Moskau beschuldigen sich bislang gegenseitig, für den Angriff auf das Gefängnis verantwortlich zu sein.

News zum Ukraine-Krieg: Neue Details zu Annexionen

+++ 05.45 Uhr: Das US-Thinktank „Institute for the Study of War“ berichtet, dass Vertreterinnen und Vertreter von Wladimir Putins Partei „Einiges Russland“ in vorübergehend besetzte Regionen der Ukraine gereist sind, um wahrscheinlich die Bedingungen für eine Annexion oder ein inszeniertes „Referendum“ zu schaffen. Seit Wochen gibt es Berichte, wonach Russland über die genannte Referenda versuchen will, eine rechtliche Grundlage für die Besetzungen zu schaffen. Die Informationen des Thinktanks sind nicht unabhängig prüfbar.

Update vom Samstag, 30. Juli, 05.00 Uhr: Russische Truppen haben in der Nacht auf Samstag abermals die Region Charkiw bombardiert. Das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet mit Verweis auf Aussagen des zuständigen Gouverneurs, dass unter anderem eine Schule angegriffen wurde. Gegen 03.00 Uhr soll es zu den Bombardierungen gekommen sein. Über etwaige Opferzahlen ist bislang nichts bekannt. Das russische Militär hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 19.00 Uhr: Nach dem Angriff auf ein Kriegsgefangenenlager in der Ostukraine gehen die ukrainischen Geheimdienste von einer gezielten Sprengung durch russische Kräfte aus. „Die Explosionen ereigneten sich in einem neu errichteten Gebäude, das speziell für die Gefangenen aus Azovstal hergerichtet wurde“, behauptet der ukrainische Militärgeheimdienst in einer Mitteilung. Azovstal ist das Mariupol-Stahlwerk, in dem sich ukrainische Streitkräfte verschanzt hatten, bevor sie in russischen Gefangenschaft kamen.

Mit der Explosion in dem Ort Oleniwka im Gebiet Donezk habe angeblich die russische Söldnertruppe Wagner Spuren von Unterschlagung beim Bau vor einer anstehenden Inspektion verwischen wollen, hieß es in Kiew. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau habe davon nichts gewusst. Das Ministerium hatte zuvor der Ukraine vorgeworfen, das Lager mit den Gefangenen beschossen zu haben, was diese zurückweist.

Der Inlandsgeheimdienst SBU ging ebenfalls von einer gezielten Sprengung aus und präsentierte ein angeblich abgehörtes Telefonat aus dem abtrünnigen Gebiet. „Nicht einer der Augenzeugen hat gehört, dass irgendeine Rakete zur Besserungsanstalt geflogen ist“, teilte die Behörde mit. Es habe kein charakteristisches Pfeifen gegeben. Russische Behauptungen, die ukrainische Armee habe die Anstalt beschossen, seien „Lüge und Provokation“.

News im Ukraine-Krieg: Kiew berichtet von Problemen mit deutschen Panzerhaubitzen

+++ 15.06 Uhr: Nur einen Monat nach der Lieferung von deutschen Artilleriesystemen an die Ukraine weisen die Panzerhaubitzen offenbar deutliche Verschleißerscheinungen auf. Laut eines Spiegel-Berichts informierte Kiew das Verteidigungsministerium in Berlin, dass einige der sieben Geschütze vom Typ Panzerhaubitze 2000 nach intensiven Beschuss Fehlermeldungen anzeigten. Mehrere Waffen seien reparaturbedürftig.

Die Bundeswehr vermute, dass die Probleme mit der hohen Feuergeschwindigkeit zusammenhängen. Der Lademechanismus der Haubitzen werde beim Kampf gegen Russland enorm belastet. Bei der Truppe gelten bereits 100 Schuss pro Tag als hochintensiver Einsatz. Die Ukraine habe offenbar weitaus mehr Granaten abgeschossen. Die Bundeswehr sagte demnach zu, schnell weitere Ersatzteilpakete zur Behebung der Probleme an die Front zu schicken.

+++ 13.30 Uhr: Nach dem Beschuss eines Kriegsgefangenenlagers im Donezker Separatistengebiet in der Ukraine (s. Update v. 11.55 Uhr) geben sich Moskau und Kiew gegenseitig die Schuld. „Es ist offensichtlich ein bewusster Beschuss und der Wunsch, diejenigen Vertreter, darunter des Asow-Regiments, zu vernichten, die angefangen haben, Geständnisse abzulegen“, behauptete der prorussische Separatistenführer Denis Puschilin. Jüngsten Angaben aus Donezk zufolge stieg die Opferzahl auf 53 Tote.

Der ukrainische Generalstab seinerseits sprach von einer gezielten „Provokation, für die Russland verantwortlich ist“. Der Generalstab betonte, dass es sich bei den Himars um Präzisionswaffen handle und die ukrainischen Soldaten keine zivilen Objekte bombardiere und „schon gar nicht Plätze, an denen wahrscheinlich gefangene Waffenbrüder festgehalten“ werden. Präsidentenberater Michajlo Podoljak sprach unterdessen von einer „klassischen, zynischen und sehr durchdachten Operation unter falscher Flagge“. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland erhebt schwere Vorwürfe

Update vom Freitag, 29. Juli, 11.55 Uhr: Russland wirft der ukrainischen Armee vor, bei einem Angriff auf ein Gefängnis in der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Donezk viele Häftlinge getötet zu haben. Durch den Beschuss mit einem Himars-Raketenwerfer seien 40 ukrainische Kriegsgefangene getötet und 75 weitere verletzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auch die prorussischen Separatisten meldeten ein Artilleriefeuer Kiewer Truppen. „Volltreffer in einer Baracke mit Kriegsgefangenen“, teilte ein Vertreter der Separatistenführung in Donezk der Agentur Interfax zufolge mit. Aus Kiew gibt es keine Bestätigung für den Beschuss. Unabhängig können die Angaben nicht überprüft werden.

News zum Ukraine-Krieg: Angriffe auf Kiew

Erstmeldung vom Freitag, 29. Juli: Kiew – Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, setzte Russland den Ukraine-Krieg auch am Donnerstag (28. Juli) mit weiteren Angriffen auf die Ukraine fort. „Eine Reihe strategisch sinnloser und brutaler Angriffe“ habe den Donbass in der Ostukraine getroffen. Dabei sind laut ukrainischen Quellen wieder mehrere Zivilisten gestorben.

Auch auf die Hauptstadt Kiew habe es weitere Angriffe gegeben. Der Gouverneur der Region Oleksiy Kuleba, meldet auf Telegram 15 Verletzte nach diesem Angriff. Die Raketen seien auf Militäreinrichtungen eingeschlagen.

Für den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands plant der Kreml derweil eine militärische Gegenreaktion. Dmitri Medwedew kündigte der Agentur Interfax zufolge an, wenn Nato-Stützpunkte auf dem Territorium der beiden Länder errichtet oder Waffen stationiert werden sollten, würden „unsere Reaktionsschritte symmetrisch dazu erfolgen“. Medwedew ist Vizechef des russischen Sicherheitsrats.

News zum Ukraine-Krieg: Briten sehen Scheitern Moskaus

Der britische Verteidigungsminister Wallace sieht unterdessen ein russisches Scheitern in vielen Bereichen. Da die russische Kriegsführung nicht wie gewünscht aufgehe, könne Wladimir Putin seine Strategie womöglich erneut ändern. „Die Russen versagen im Moment vor Ort in vielen Bereichen“, sagte Wallace dem Sender Sky News. Nach dem Plan A, B, C und D gescheitert seien, könnte er bald auf Plan D umschwenken, ist die Einschätzung von Wallace.

Während im Ukraine-Krieg die Angriffe auf die Ukraine weitergehen, fordert der ukrainische Präsident Selenskyj, Russland als „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ einzustufen. Kein anderes Land investiere so viel in den Terrorismus wie Russland. US-Senatoren haben eine entsprechende Resolution vorbereitet, über die das US-Außenministerium entscheiden muss.

Derweil bat der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken um ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen. Sergej Lawrow werde einen solchen Termin, „wenn es die Zeit erlaubt“ wahrnehmen. Bei dem Gespräch solle es laut Blinken um die Freilassung der in Moskau inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner und ihres Landsmanns Paul Whelan gehen. (jfw/tu/jo mit dpa/AFP)