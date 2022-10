Verluste für Russland: Ukraine holt Kamikaze-Drohnen vom Himmel

„Vielleicht ist das kein Zufall“: Russland-Flaggen in Mariupol plötzlich weg

Von: Tim Vincent Dicke, Christian Stör

Ist in Mariupol der ukrainische Widerstand aktiv? „General Armageddon“ bestätigt Russlands Verluste im Ukraine-Krieg. Der News-Ticker.

Verluste häufen sich: Russland muss schwere Rückschläge hinnehmen.

Russland muss schwere Rückschläge hinnehmen. Kiew läutet Offensive ein: Moskau mangelt es bei den Kämpfen in der Ukraine an qualifizierten Offizieren.

Moskau mangelt es bei den Kämpfen in der Ukraine an qualifizierten Offizieren. News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.33 Uhr: Offenbar sind in der besetzten Stadt Mariupol russische Flaggen von Fahnenmasten abgehängt worden. „Auf dem Freiheitsplatz sind plötzlich alle russischen Lumpen vom Fahnenmast verschwunden. Vielleicht ist das kein Zufall. (...) Der Mariupol-Widerstand lässt grüßen“, schrieb Petro Andriushchenko, ein Berater des ukrainischen Bürgermeisters der Stadt, im Messengerdienst Telegram. Der Beamte fügte seinem Beitrag ein Foto hinzu, das die nicht mehr beflaggten Masten zeigen soll. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Angeblich sind in Mariupol russische Fahnen abgehängt worden. (Symbolbild) © AFP

Verluste für Russland: Ukraine startet zehn Luftangriffe auf feindliche Stellungen

+++ 20.19 Uhr: Eigenen Angaben zufolge hat die ukrainische Luftwaffe innerhalb eines Tages zehn Luftangriffe auf feindliche Stellungen durchgeführt. „Es wurden Schäden an sechs Clustern von Waffen und militärischer Ausrüstung sowie an vier Stellungen der gegnerischen Flugabwehrraketensysteme bestätigt“, hieß es einem Beitrag auf Facebook.

Die ukrainische Artillerie habe des Weiteren drei Kontrollpunkte, Waffenlager, eine Station für elektronische Kriegsführung, eine Brücke und einen Pontonübergang des russischen Militärs getroffen. „Wir glauben an die Streitkräfte! Gemeinsam werden wir siegen! Ruhm für die Ukraine!“, hieß es weiter.

Verluste für Russland: Ukraine holt Kamikaze-Drohnen vom Himmel

+++ 16.56 Uhr: Weiterhin muss Russland beim Material schwere Verluste hinnehmen. Eigenen Angaben zufolge hat die ukrainische Luftwaffe am Mittwoch (19. Oktober) vier russische Marschflugkörper und zehn Kamikaze-Drohnen iranischer Produktion abgeschossen, die von der russischen Armee auf die Ukraine abgefeuert wurden. Außerdem habe man Marschflugkörper zerstören können.

„Am 19. Oktober um 12.05 Uhr griff der Feind die Ukraine mit strategischen Kampfflugzeugen aus nordöstlicher Richtung an. Sechs Kh-101/Kh-555 Marschflugkörper wurden von raketentragenden Bombern des Typs Tu-95 und Tu-160 abgeschossen“, schrieb die ukrainische Luftwaffe im Messengerdienst Telegram. Gleichzeitig seien aus dem Norden – insbesondere aus dem Putin-treuen Belarus – zahlreiche Kamikaze-Drohnen abgefeuert worden.

Verluste für Russland: Sogar „General Armageddon“ gibt Probleme zu

+++ 15.19 Uhr: Der berüchtigte neue Kommandeur des russischen Militärs hat Schwächen seiner eigenen Truppe zugegeben. Insbesondere in der Region Cherson sei die Situation für die Streitkräfte schwierig. „Insgesamt kann die Lage in der militärischen Sondereinsatzzone als angespannt bezeichnet werden“, sagte General Sergei Surowikin im Staats-TV laut der BBC.

Nun wolle man sich um die Zivilistinnen und Zivilisten in dem Gebiet kümmern, führte der als „General Armageddon“ bekannte Militär aus. „Die russische Armee wird vor allem die sichere Evakuierung der Bevölkerung von Cherson gewährleisten“, sagte er.

+++ 13.40 Uhr: Russland setzt im Ukraine-Krieg verstärkt auf Drohnen aus dem Iran. Allerdings gelingt es der Ukraine immer wieder, diese Waffen unschädlich zu machen. Der ukrainischen Armee zufolge haben die Verteidiger seit Mitte September 223 Drohnen vom Typ Schahed 136 aus iranischer Produktion über ukrainischem Territorium zerstört.

News zum Ukraine-Krieg: Russland machen Verluste schwer zu schaffen

Update vom Mittwoch, 19. Oktober, 12.15 Uhr: Die Teilmobilmachung Russlands zeigt im Ukraine-Krieg bisher keinen Erfolg. Im Gegenteil: Die ersten einberufenen Russen sind bereits in Särgen heimgekehrt. Die Unruhe ist tatsächlich so groß, dass sich in Russland längst auch Gouverneure und Parlamentsabgeordnete einschalten. Entsetzt äußerte sich etwa der Duma-Abgeordnete Andrej Guruljow: Anderthalb Millionen Sätze persönlicher Ausrüstung seien verschwunden, und niemand erkläre wieso. Wladimir Putin hat zwar den für die Ausrüstung der Streitkräfte zuständigen Vize-Verteidigungsminister Dmitri Bulgakow gefeuert. Guruljow beklagt aber, dass damit nicht geklärt sei, „warum die Einberufenen keine Uniformen bekommen“.

Gouverneure kaufen inzwischen am Budget des Verteidigungsministeriums vorbei teils selbst Ferngläser und Nachtsichtgeräte für die Einberufenen. Der prominente Abgeordnete Leonid Sluzki donnerte: „Es ist eine Schande.“ Manchmal fehlten sogar Munition und Waffen.

News zum Ukraine-Krieg: Moskau mangelt es an fähigen Offizieren

Erstmeldung vom Mittwoch, 19. Oktober: Moskau - Russland tut sich im Ukraine-Krieg vor allem auf dem Boden enorm schwer. Die Verluste, die die russischen Streitkräfte hinnehmen müssen, sind in der Tat ungemein hoch. So gibt der ukrainische Generalstab in seinem Bericht vom 19. Oktober die Zahl der gefallenen russischen Soldaten mit 66.280 an. Zum Vergleich: Im Vietnam-Krieg haben nach offiziellen Angaben 58.220 US-amerikanische Soldaten ihre Leben verloren. Und im Krieg in Afghanistan (1979 bis 1989) gab es auf sowjetischer Seite 14.453 getötete Soldaten.

News zum Ukraine-Krieg: Die Verluste Russland im Überblick

Soldaten: 66.280 (+430 zum Vortag)

66.280 (+430 zum Vortag) Flugzeuge: 269 (+1)

269 (+1) Hubschrauber: 242 (+0)

242 (+0) Panzer: 2554 (+6)

2554 (+6) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5235 (+16)

5235 (+16) Artilleriesysteme: 1637 (+15)

1637 (+15) Luftabwehrsysteme: 189 (+1)

189 (+1) Mehrfachraketenwerfersysteme: 372 (+0)

372 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 3999 (+14)

3999 (+14) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1286 (+10)

1286 (+10) Stand: Mittwoch, 19. Oktober 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

News zum Ukraine-Krieg: Russland mangelt es an kompetentem Führungspersonal

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste sind die Probleme an der Front in der Ukraine zum Teil auf einen Mangel an kompetentem Führungspersonal zurückzuführen. Die Armee habe immer weniger fähige Nachwuchsoffiziere, die neue Rekruten anleiten und führen könnten, hieß es am Mittwoch (19. Oktober) im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Dies verschlechtere wohl die Moral und den Zusammenhalt in den russischen Truppen.

Vier von fünf Generälen mit direkter operativer Verantwortung für den im Februar von Russland begonnenen Angriffskrieg seien mittlerweile entlassen worden – ihre Nachfolger hätten die Situation nicht verbessert, sind die Briten überzeugt. In der russischen Armee habe eine solche Führungsschwäche noch stärkere Auswirkungen als es in einer westlichen der Fall wäre, da die russische Doktrin vorsehe, dass statt einer kollektiven Anstrengung eher persönliche Entscheidungen eines einzelnen Kommandeurs zählten. (cs/dpa)