Ukraine fügt Russland weitere Verluste zu: Mehr als 80.000 Soldaten im Krieg gefallen

Von: Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Russland muss im Ukraine-Krieg weiter Verluste hinnehmen. Vor allem die vergangenen sieben Tage waren verheerend für Putins Armee. Der News-Ticker.

Rückeroberung von Cherson: Die Ukraine fordert alle russischen Soldaten in der Stadt auf, sich zu ergeben.

Die Ukraine fordert alle russischen Soldaten in der Stadt auf, sich zu ergeben. Verluste für Russland: US-Einschätzungen zufolge hat die russische Armee bislang 100.000 getötete oder verwundete Soldaten zu beklagen.

US-Einschätzungen zufolge hat die russische Armee bislang 100.000 getötete oder verwundete Soldaten zu beklagen. News aus dem Ukraine-Krieg: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 16.26 Uhr: Russland soll weitere Verluste im Gebiet Luhansk erlitten haben. Dies teilte Serhij Hajdaj, der ukrainische Chef der regionalen Militärverwaltung, am Samstag auf Telegram mit. Bei den Angriffen innerhalb der letzten 24 Stunden, über die der Generalstab der Ukraine bereits zuvor berichtet hatte (siehe Update von 11.12 Uhr), sollen unter anderem drei Flugabwehrsysteme der Truppen aus Russland getroffen worden sein.

Die Kämpfe im Ukraine-Krieg werden fortgesetzt. Die Ukraine meldet dabei täglich angebliche Verluste Russlands. (Archivbild) © Ashley Chan/imago

+++ 14.58 Uhr: Der Ukraine zufolge gibt es in den russischen Truppen Spannungen in den eigenen Reihen. Bei einer Auseinandersetzung zwischen russischen Einberufenen und Soldaten der Tschetschenischen Republik seien nun drei Personen verletzt worden. Dies behauptet der ukrainische Generalstab. Zu dem Auslöser für den vermeintlichen Zwischenfall in Donezk machte die Ukraine keine Angaben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde in zwei Kriegen um die Unabhängigkeit Tschetscheniens gekämpft, wobei Russland letztendlich gewann.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: „Erheblicher Schaden im Ansehen“ durch Rückzug

+++ 13.10 Uhr: Das Verteidigungsministerium von Großbritannien bezeichnet den russischen Rückzug aus Cherson als „öffentliches Eingeständnis der Schwierigkeiten“, mit denen die Besatzungstruppen am westlichen Ufer des Dnjepr zu kämpfen hat. In dem täglich veröffentlichten Geheimdienst-Update wird Russland dementsprechend ein „erheblicher Schaden im Ansehen“ ausgestellt. Cherson war die einzige regionale Hauptstadt in der Ukraine, die Russland seit Kriegsbeginn erobern konnte.

+++ 11.12 Uhr: Der Ukraine zufolge hat Russland innerhalb der letzten 24 Stunden neue Verluste erlitten. Wie der Generalstab am Samstag (12. November) mitteilte, seien 29 russische Stellungen mit Raketen, Artillerie und Luftangriffen getroffen worden. Bei 22 davon soll es sich um Gebiete handeln, in denen sich Personal, Waffen und militärische Ausrüstung konzentrieren. Außerdem habe die ukrainische Armee zwei Kontrollpunkte getroffen.

Schwere Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Mehr als 4.000 Tote in einer Woche

+++ 9.22 Uhr: Der Generalstab der Ukraine hat aktuelle Angaben der russischen Verluste veröffentlicht. Demnach sollen seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehr als 80.000 Soldaten aus Russland getötet worden sein. Bedeutende Fortschritte seien auch bei der Zerstörung von Panzern und weiterer Kampffahrzeuge gemacht worden.

Soldaten: 80.210 (+810 zum Vortag)

80.210 (+810 zum Vortag) Flugzeuge: 278 (+0)

278 (+0) Hubschrauber: 261 (+1)

261 (+1) Panzer: 2838 (+24)

2838 (+24) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 5730 (+34)

5730 (+34) Artilleriesysteme: 1829 (+12)

1829 (+12) Mehrfachraketenwerfersysteme: 393 (+0)

393 (+0) Luftabwehrsysteme: 205 (+0)

205 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4279 (+20)

4279 (+20) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1506 (+1)

1506 (+1) (Stand: Samstag, 12. November)

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Update vom Samstag, 12. November, 07.25 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg weiter schwere Verluste hinnehmen. So sind nach Angaben des ukrainischen Generalstabs allein in der vergangenen Woche insgesamt 4.560 russische Soldaten bei den Kämpfen ums Leben gekommen. Die russischen Streitkräfte haben auch deshalb einen schweren Stand, weil sie mit Ausrüstung aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und schlecht funktionierenden Gewehren kämpfen müssen. Bis Freitag seien seit Kriegsbeginn fast 80.000 russische Soldaten von ukrainischen Streitkräften getötet worden, hieß es vom ukrainischen Generalstab am Freitag.

Verluste für Russland: Ukraine fordert Kapitulation von russischen Soldaten

+++ 16.09 Uhr: Der ukrainische Geheimdienst hat alle russischen Soldaten, die sich noch am verlassenen Westufer der Region Cherson befinden, aufgefordert, sich zu ergeben. In einer Nachricht auf seinem Telegram-Kanal schrieb das Geheimdienstdirektorium, dass Moskau die eigenen Soldaten „der Gnade des Schicksals“ überlassen habe. „Jeder Versuch, sich den Streitkräften der Ukraine zu widersetzen, wird unterbunden. Jeder russische Soldat, der sich widersetzt, wird vernichtet“, heißt es weiter.

Den verbliebenen russischen Soldaten teilte das Direktorat in dem Statement mit, dass eine sofortige Kapitulation die „einzige Chance ist, dem Tod zu entgehen.“ Man würde sich an die Genfer Konventionen halten und sei bereit, russische Soldaten gegen ukrainische Streitkräfte auszutauschen, die von Russland gefangen gehalten werden.

Verluste für Russland im Ukraine-Krieg: Kampffahrzeuge und Drohnen zerstört

+++ 14.51 Uhr: Neue Zahlen zum Ukraine-Krieg. Russland hat demnach weiterhin mit Verlusten zu kämpfen. So zerstörte Kiew sechs unbemannte Kampfdrohnen.

+++ 11.25 Uhr: Die Ukraine konnte im Krieg mit Russland, das sich aus der Region Cherson zurückzieht, 14 gepanzerte Kampffahrzeuge und 12 Artilleriesysteme zerstören. Somit nehmen die Verluste des Kremls weiter zu.

Verluste für Russland im Krieg: Ukraine zerstört Hubschrauber

+++ 9.55 Uhr: Im Vergleich zum Vortag hat die Ukraine außerdem einen Hubschrauber sowie zehn Panzer zerstört. Somit nehmen die russischen Verluste weiter zu. Russland hatte vor kurzem den Rückzug aus Cherson bekannt gegeben.

Außerdem sollen sechs weitere unbemannt Drohnen von der Armee der Ukraine abgeschossen worden sein. Bei der Einschätzung handelt es sich um Informationen der Ukraine, eine unabhägige Überpürfung war bisher nicht möglich.

Update vom Freitag, den 11. November, 6.20 Uhr: Am gestrigen Donnerstag (10. November) fügte die Armee der Ukraine den russischen Angreifern erneut Schaden zu. Insgesamt wurden acht Stützpunkte mit Soldaten und Militärgerät erfolgreich beschossen, wie der Pressedienst der Ukraine mitteilte.

Zudem wurde zwei Munitionslager und fünf Luftverteidigungssysteme zerstört. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig geprüft werden.

Russische Verluste laut Selenskyj „zehnmal größer als die der Ukraine“

+++ 22.25 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit CNN erklärt, dass die Verluste Russlands in seinem Krieg gegen die Ukraine zehnmal höher sind als die der ukrainischen Streitkräfte. Der ukrainische Präsident sagte zudem, dass Russlands militärische Verluste an Personal und Ausrüstung atemberaubend seien. Mithilfe westlicher Partner sei es den Streitkräften der Ukraine gelungen, die russische Offensive zu stoppen und die Initiative zu ergreifen. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte schätze, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine 78.690 Militärangehörige verloren hat.

Zuvor sagte der Vorsitzende des US-Generalstabs, General Mark Milley, dass Russland durch den Krieg in der Ukraine mehr als 100.000 getötete und verwundete Soldaten zu beklagen hat und dass die Ukraine wahrscheinlich mit ähnlichen Zahlen rechnen muss (siehe Erstmeldung vom 10. November).

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär erobert weite Teile des Gebiets von Cherson zurück

+++ 19.45 Uhr: Das ukrainische Militär erklärte, es habe weite Teile des Gebiets von Cherson zurückerobert, nachdem Moskau einen teilweisen Rückzug aus dem Gebiet angeordnet hatte. Allerdings warnten Beamte in Kiew, dass die sich zurückziehenden russischen Soldaten die Regionalhauptstadt auf ihrem Weg nach draußen in eine „Stadt des Todes“ verwandeln könnten.

Ein Militärsprecher sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte innerhalb von nur 24 Stunden die Frontlinie in der südlichen Schlüsselregion Cherson um 7 Kilometer vorverlegt und die Kontrolle über ein Gebiet von mehr als 260 Quadratkilometern übernommen hätten. Kiew erklärte, es habe die Kontrolle über die Städte Snihuriwka und Kyselivka übernommen, die beide an wichtigen Straßen liegen, die in die Regionalhauptstadt Cherson führen. Kyselivka liegt etwa 15 Kilometer von der Stadt Cherson entfernt.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: US-Generalstab sieht „Anfänge“ eines Truppenabzugs

Update vom Donnerstag, 10. November, 16.40 Uhr: Der Vorsitzende des US-Generalstabs, General Mark Milley, hat sich erneut zu dem angekündigten Rückzug Russlands aus der Region Cherson geäußert. Man sehe demnach die „Anfänge“ eines Truppenabzugs: „Sie sehen den Rückzug der russischen Streitkräfte aus Cherson. Wir sehen die Anfänge davon. Er wurde gestern von [Russlands] Verteidigungsminister [Sergej] Schoigu angekündigt. Es passiert also“, sagte Milley in einem Interview mit CNBC.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Russland hat rund 100.000 Soldaten verloren

Erstmeldung vom Donnerstag, 10. November: Kiew/Moskau – Im Krieg gegen die Ukraine hat Russland nach Einschätzung des US-Militärs bislang weit mehr als 100.000 getötete oder verwundete Soldaten zu beklagen. Das Gleiche gelte wahrscheinlich für die ukrainische Seite, sagte US-Generalstabschef Mark Milley laut Medienberichten am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Rede in New York. Zudem seien rund 40.000 ukrainische Zivilpersonen ums Leben gekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht.

Der im Februar begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine habe riesiges menschliches Leid verursacht und sei „ein enormer strategischer Fehler“ Russlands gewesen. Das Land werde dafür auf Jahre bezahlen müssen, ergänzte Milley demnach in einer Rede in der Denkfabrik The Economic Club of New York.

Sollten sich die Frontlinien während des Winters stabilisieren, könnte es möglicherweise eine Chance geben, ein Ende des Konflikts auszuhandeln. Falls sich eine solche Gelegenheit ergebe, müsse sie genutzt werden, wurde Milley zitiert. Sollten Verhandlungen aber nicht zustande kommen oder scheitern, würden die USA die Ukraine weiter mit Waffen versorgen. (nak mit dpa)