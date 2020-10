Terror in Paris: Lehrer auf offener Straße enthauptet - Erschreckende Details über mutmaßlichen Täter veröffentlicht

Schreckliche Tat in Frankreich: In der Nähe von Paris ist ein Mann enthauptet worden. Die Anti-Terror-Ermittlungen laufen, Präsident Macron spricht von einem islamistischen Anschlag.

In Frankreich wurde ein Mann auf offener Straße ermordet. Der mutmaßliche Täter stammt aus Moskau und starb später nach Schussverletzungen.

Ein islamistischer Hintergrund wurde mittlerweile bestätigt, die Anti-Terror-Ermittlungen laufen.

laufen. Mittlerweile sind zehn Personen in Polizeigewahrsam genommen worden.

genommen worden. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 18. Oktober, 8.40 Uhr: Der islamistische Anschlag in Paris sorgt auch am Sonntag für Entsetzen weit über die Grenzen Frankreichs hinaus. Am Samstag haben hunderte Menschen in Conflans-Sainte-Honorine des Opfers gedacht. Sie versammelten sich an der Schule, in deren Nähe am Vortag ein 18-jähriger Russe tschetschenischer Herkunft den 47-Jährigen enthauptet hatte. Anschließend hatte der mutmaßliche Attentäter ein Foto des abgetrennten Kopfes seines Opfers beim Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag wurden bis Samstagabend zehn Menschen in Polizeigewahrsam genommen. Der Angreifer, der von der Polizei in der Nähe des Tatorts nordwestlich von Paris erschossen worden war, war in Frankreich bislang nicht wegen Radikalisierung erfasst worden. Er war der Polizei wegen krimineller Delikte bekannt, für die er bislang jedoch nicht verurteilt wurde. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Samstag.

Terror in Paris: Auch Eltern, Großvater und Bruder des mutmaßlichen Attentäters in Gewahrsam

Unter den Personen sind unter anderem Eltern, der Großvater und der jüngere Bruder des mutmaßlichen Täters. Später wurden nach Angaben aus Gerichtskreisen zunächst fünf weitere Menschen festgenommen, darunter der Vater eines Schülers, der sich mit dem Lehrer über dessen Unterricht gestritten haben soll. Der Vater hatte sich im Internet darüber beschwert, dass der Lehrer seinen Schülern Nackt-Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt habe. Die Halbschwester des Festgenommenen soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) nach Syrien gezogen sein.

Unter den Menschen, die in Gewahrsam genommen wurden, befindet sich Ermittlerkreisen zufolge auch ein islamistischer Aktivist. Er soll zusammen mit dem festgenommenen Vater die Entlassung des Lehrers beantragt haben. Am Samstagabend gab es eine weitere Festnahme. Der 47-jährige Geschichtslehrer hatte mit seinen Schülern das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht behandelt und dabei die umstrittenen Karikaturen verwendet.

Bei einer kurzen Rede vor der Schule am Freitagabend sagte Macron: „Sie werden nicht durchkommen. Sie werden uns nicht spalten.“ Der Lehrer sei ermordet worden, weil er seinen Schülern „Meinungsfreiheit und die Freiheit zu glauben und nicht zu glauben“ beigebracht habe.

Terror in Paris: Mann wird auf der Straße enthauptet - erste Details zum Täter

Update vom 17. Oktober, 16.57 Uhr: Am Nachmittag hat sich die Pariser Staatsanwaltschaft mit weiteren Details zu der grausamen Tat geäußert: Der mutmaßliche Täter soll seinem Opfer, einem 47-jährigen Lehrer, auf dem Nachhauseweg von der Schule aufgelauert haben. Er hatte seit dem Frühjahr einen Flüchtlingsstatus in Frankreich und sei 2002 in Moskau geboren worden und russischer sowie tschetschenischer Herkunft gewesen. Unweit des Tatorts sei ein blutverschmiertes Messer gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter postete nach der Tat ein Foto des gestorbenen Opfers im Netz. „Ich habe einen Ihrer Höllenhunde hingerichtet, der es gewagt hat, Mohammed herabzusetzen“, zitierte der Staatsanwalt aus dem Tweet.

Frankreich/Paris: Heiko Maas (SPD) und Ursula von der Leyen (CDU) verurteilen die Tat

Update vom 17. Oktober, 12.56 Uhr: In Frankreich herrscht Entsetzen. Der Täter hat mit der Ermordung eines Lehrers in einem Pariser Vorort auf zwei hohe Güter in der Republik gezielt: die Bildung und die Meinungsfreiheit. „Mein erstes Gefühl ist zunächst einmal Angst, aber ich glaube, es ist genau das, wonach diese Terroristen suchen“, sagte die Beigeordnete Ministerin im Innenministerium, Marlène Schiappa, dem Sender Franceinfo. „Die Schule bildet den freien Geist, aufgeklärte Bürger - und genau das ist es, was die Islamisten, die von Dummheit, Unwissenheit, Indoktrination und Hass leben, nicht tolerieren können.“

Zurzeit spekuliert Frankreich noch über das Motiv der Tat. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen übernommen hat, will sich am Nachmittag äußern. Aus Kreisen des Élysée-Palastes hieß es, dass eine nationale Gedenkfeier geplant sei, wann genau, stehe jedoch noch nicht fest.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben den tödlichen Anschlag auf einen Lehrer nahe Paris verurteilt. „Von Terror, Extremismus und Gewalt dürfen wir uns nie einschüchtern lassen“, schrieb Maas auf Twitter. Von der Leyen sprach den Angehörigen des Opfers ihr Beileid aus und betonte die Bedeutung von Lehrern in einer Demokratie.

Ich verurteile den abscheulichen Anschlag in #ConflansSainteHonorine. Wir stehen fest an der Seite unserer französischen Freundinnen und Freunde. Von Terror, Extremismus und Gewalt dürfen wir uns nie einschüchtern lassen. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) October 17, 2020

Update vom 17. Oktober, 9.16 Uhr: Nach der Enthauptung eines Geschichtslehrers in der Nähe von Paris hat die Polizei nach Angaben aus Justizkreisen in der Nacht zu Samstag fünf weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen. Insgesamt befinden sich damit nun neun Menschen in Gewahrsam. Bei dem mutmaßlichen Täter, der von der Polizei angeschossen wurde und später starb, soll es sich nach Informationen aus den selben Kreisen um einen 18-Jährigen tschetschenischer Herkunft handeln.

Frankreich/Paris: Präsident Macron sieht Angriff auf die Meinungsfreiheit

Update vom 17. Oktober, 8.38 Uhr: Nach allem, was bisher bekannt ist, war die tödliche Attacke auf einen Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort am Freitagabend ein grausamer Akt. Von einer Enthauptung des Mannes auf offener Straße ist die Rede, was Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jedoch nicht bestätigt. Bei seinem Besuch am Tatort nennt er kaum Details. Aber er sieht mit der Tat einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, da das Opfer, Berichten nach Mitte 40, Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt habe soll. Daraufhin soll es in der Schule zu Ärger und Drohungen gekommen sein. Der Mann wurde am Freitag ganz in der Nähe des Schulgebäudes attackiert.

„Unser Mitbürger wurde feige angegriffen, er war das Opfer eines bösartigen islamistischen Terroranschlags“, sagte Macron am Freitag. „Sie werden nicht durchkommen. Sie werden uns nicht spalten.“

Aktuell warten alle auf die Ergebnisse der Ermittler, die sich zum Tathergang und den Hintergründen äußern wollen. Die

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei hat den Täter getötet, nachdem er laut Medienberichten versucht haben soll, die Polizisten anzugreifen, als sie ihn kurze Zeit nach der Tat aufgriffen. Unbestätigten Berichten zufolge ist er 18 Jahre alt, wurde in Moskau geboren und war den Geheimdiensten bisher nicht bekannt. Er soll „Allahu akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben und mit einem Küchenmesser bewaffnet gewesen sein. Außerdem soll er mit der Tat im Netz geprahlt haben.

„Islamistischer Terroranschlag“ in Paris: Vier Personen nach Attentat in Polizeigewahrsam

Bei dem Täter wurde nach Angaben aus Justizkreisen ein Ausweisdokument gefunden, demzufolge der Angreifer 2002 in Moskau geboren wurde. Eine formelle Identifizierung steht jedoch noch aus.

Am Abend und in der Nacht liefen Medien zufolge Durchsuchungen - außerdem gab es mehrere Festnahmen. Vier Personen seien in Polizeigewahrsam genommen wurden. Die Festgenommenen, darunter ein Minderjähriger, seien aus dem Familienkreis des Angreifers, hieß es in der Nacht zu Samstag aus Justizkreisen.

Frankreich/Paris: Präsident Macron spricht von einem islamistischen Terroranschlag

Update vom 16. Oktober, 23.08 Uhr: Die blutige Attacke auf einen Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort war laut Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ein islamistischer Terroranschlag. Das sagte Macron am späten Freitagabend in der Nähe des Tatorts.

Update vom 16. Oktober, 21.49 Uhr: Emmanuel Macron ist mittlerweile am Tatort eingetroffen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ein Krisenstab wurde eingerichtet, Innenminister Gérald Darmanin brach eine Marokko-Reise ab.

Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen reagierte auf Twitter auf die Ereignisse und schrieb: „Der Islamismus führt einen Krieg gegen uns: Wir müssen ihn mit Gewalt aus unserem Land vertreiben.“ Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach von einem Angriff auf die Republik: „Unsere Einheit und Entschlossenheit sind die einzige Antwort auf die Ungeheuerlichkeit des islamistischen Terrorismus.“ Richard Ferrand, Präsident der Nationalversammlung, erklärte auf Twitter: „Die Ermordung eines Geschichtslehrers ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Werte der Republik. Einen Lehrer anzugreifen bedeutet, alle französischen Bürger und die Freiheit anzugreifen.“

+ Die Polizei sichert derweil den Tatort - ein Gymnasium in Conflans-Saint-Honorine. © ABDULMONAM EASSA / AFP

Frankreich/Paris: Geschichtslehrer auf offener Straße enthauptet - islamistischer Hintergrund?

Update vom 16. Oktober, 20.24 Uhr: Bei dem Opfer einer brutalen Messerattacke bei Paris soll es sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um einen Geschichtslehrer handeln. Der Mann soll seinen Schülern während des Unterrichts zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt haben, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Polizeiquellen am Freitagabend. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

Der Angreifer sei ein junger Mann im Alter von 18 Jahren, berichtete der Sender Franceinfo. Auch hierfür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Der Mann soll nach der Tat „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen habenDafür bestätigte die Polizei, der Angreifer sei am Tatort von der Polizei getötet worden. Innenminister Gérard Darmanin kündigte einen Krisenstab mit Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex an. Die führenden Politiker des Landes werden gegen 21 Uhr am Tatort erwartet.

De retour à Paris, je me tiens informé en direct de la cellule de crise que j’ai faite ouvrir, en lien avec le Président de la République et le Premier ministre. #Conflans — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 16, 2020

Frankreich/Paris: Mann auf offener Straße enthauptet - Anti-Terror-Ermittlungen laufen

Erstmeldung vom 16. Oktober 2020, 19.06 Uhr: Paris - Angst und Schrecken in Frankreich. In der Nähe von Paris ist am Freitag ein Mann enthauptet worden. Nach der brutalen Tat am späten Nachmittag nahe einer Schule in Conflans Saint-Honorine wurde die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Man ermittle unter anderem wegen „Mordes* in Verbindung mit einem terroristischen Unternehmen“ und wegen einer „kriminellen terroristischen Vereinigung“.

Frankreich/Paris: Mann enthauptet - Anti-Terror-Ermittlungen laufen

Um den mutmaßlichen Täter gibt es derweil sich widersprechende Angaben. Der Sender BFM TV berichtete mit Verweis auf den lokalen Bürgermeister, dass er von der Polizei getötet worden sei. Andere Medien schrieben, er sei von der Polizei schwer verletzt worden. Es hieß, dass er die Polizisten zuvor angegriffen habe. Offensichtlich war der mutmaßliche Täter mit einer Stichwaffe unterwegs.

Das Opfer soll am Freitagnachmittag in Conflans-Sainte-Honorine nordwestlich von Paris auf offener Straße angegriffen worden sein. Die Polizei schrieb auf Twitter, dass dort aktuell ein Einsatz laufe und die Menschen den Bereich meiden sollten. Der mutmaßliche Angreifer soll dann im nahe gelegenen Éragny-sur-Oise von der Polizei aufgegriffen worden sein. Auch hier warnte die Polizei via Twitter, den Bereich zu meiden, ohne weitere Angaben zu machen. „Respektieren Sie den Sicherheitsbereich“ hieß es beispielsweise. Wie die dpa erfuhr, sei der Umkreis der Orte aus Angst vor einer Sprengstoffweste abgesperrt und Sprengstoffexperten hinzugezogen worden.

🚨 Une intervention de police est actuellement en cours Place René Picard à @VilledeConflans.

➡️Évitez le secteur

➡️Respectez le périmètre de sécurité

➡️Suivez les instructions des #FDO

➡️Ne génez pas l'intervention en cours pic.twitter.com/gvAdmgPLsd — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) October 16, 2020

Frankreich/Paris: Mann enthauptet - Sorge vor Terror im Land

Bei derartigen Ereignissen schrillen bei vielen Menschen in Frankreich die Alarmglocken. Das größte EU-Land wird seit Jahren von islamistischen Anschlägen erschüttert - dabei starben mehr als 250 Menschen. Daher ist die Terrorgefahr fast ständig im Bewusstsein der Menschen. Erst vor einigen Wochen hatte es vor dem ehemaligen Redaktionsgebäudes des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ eine Messerattacke gegeben. (as/dpa) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks