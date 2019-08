Er wurde von Deutschland gesucht: Spanische Polizei fasst mutmaßlichen Terror-Helfer

Der spanischen Polizei ist eine überraschende Festnahme gelungen. Ein vor zwei Jahren aus Deutschland geflohener mutmaßlicher Terrorhelfer ging den Behörden ins Netz.

Alicante - Ein von Deutschland gesuchter mutmaßlicher Helfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist in Spanien gefasst worden. Der 25 Jahre alte Marokkaner sei in Elda in der Provinz Alicante im Osten des Landes festgenommen worden, teilte die spanische Polizei am Donnerstag mit. Die Policía Nacional postete auf Twitter ein Video der Festnahme, die auf der Straße erfolgte.

Der mutmaßliche Dschihadist sei 2017 aus Deutschland geflohen, habe sich danach „heimlich in mehreren Ländern aufgehalten“ und sich zuletzt in Spanien versteckt, hieß es. Die Festnahme des Mannes sei aufgrund eines von Deutschland ausgestellten Europäischen Haftbefehls erfolgt.

Terrorverdächtiger soll dschihadistische Zelle logistisch unterstützt haben

Der Mann wird den amtlichen Angaben zufolge beschuldigt, eine dschihadistische Zelle mit Helfern in Deutschland, Frankreich und Marokko logistisch unterstützt zu haben. Diese Zelle habe unter anderem im Dezember 2016 in Paris einen Anschlag mit Kalaschnikow-Gewehren verüben wollen. Diese Attentatspläne seien von der Polizei vereitelt worden. Der Marokkaner werde unter anderem auch der Urkundenfälschung und des Betrugs beschuldigt.

dpa