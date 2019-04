Tausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen "Mietenwahnsinn" - Schwacher Protest in Bayern

Am Samstag gingen gegen den „Mietenwahnsinn“ bundesweit Tausende auf die Straße. In Bayern fiel der Protest vergleichsweise schwach aus.

Berlin - In mehreren deutschen Großstädten haben am Samstag tausende Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen Verdrängung durch steigende Mieten demonstriert. Beispielsweise in Berlin versammelten sich am Samstagmittag einige tausend Menschen auf dem Alexanderplatz, um gegen steigende Mieten zu protestieren. „Wohnen ist Grundrecht“ und „Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“ stand auf Transparenten. Angemeldet waren 6000 Teilnehmer.

Am Rande der Demonstration sammelten Menschen in bunten Westen Unterschriften für das Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Es fordert, dass Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden.

Mietervereine ergreifen die Initiative

Das Land Berlin soll die Wohnungen den Firmen zwangsweise abkaufen. Das Volksbegehren startet um Mitternacht. Es ist der erste Tag der sechsmonatigen Frist für die erste Stufe eines Volksbegehrens. Für weitere Schritte werden zunächst 20 000 Unterschriften gebraucht.

Zu der Demonstration aufgerufen hat ein Bündnis von Mietervereinen und Initiativen. Im Rahmen eines europaweiten Aktionstages soll es weitere Demonstrationen oder Aktionen geben.

Lindner: Miet-Demonstranten sollten vor Seehofers Ministerium ziehen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat den Demonstranten gegen steigende Mieten in großen Städten unterdessen eine verfehlte Zielrichtung vorgeworfen. „Mit Enteignungen wird nicht eine einzige neue Wohnung geschaffen“, sagte Lindner am Samstag beim Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Duisburg. „Es werden nur private Investoren verschreckt, die neue Wohnungen bauen können.“

Auch die FDP bestreite das Problem steigender Mieten in den Metropolen nicht. Es müsse ein größeres Angebot an Wohnungen geschaffen werden. Baugenehmigungen dauerten zu lange, zu wenige Flächen würden ausgewiesen, Baustandards seien zu hoch. „Ich verstehe die Menschen, die für bezahlbares Wohnen demonstrieren, aber sie demonstrieren gegen die Falschen“, sagte Lindner. „Sie sollten nicht vor die Wohnungsgesellschaften ziehen, sondern vor die Büros der Bürgermeister in Berlin und München und vor Horst Seehofers Bauministerium.“

In Bayern demonstrierten rund 350 Menschen gegen steigende Mieten

In Bayern haben sich laut der Polizei etwa 350 Menschen an den Protesten beteiligt - deutlich weniger, als von den Organisatoren erwartet. Während in München am Samstag nach Polizeiangaben etwa 300 Teilnehmer auf die Straße gingen, waren es in Fürth etwa 40 - in beiden Städten verliefen die Demos demnach ohne Zwischenfälle. In Fürth hatten die Veranstalter mehr Demonstranten gezählt als die Polizei, die Rede war von rund hundert Teilnehmern. Die Organisatoren in München waren zunächst nicht erreichbar.

