Bei Kubickis Kommentar zu Erdogan kippt FAZ-Journalistin fast vom Stuhl

Wolfgang Kubicki „lobt“ Recep Erdogan als Kanalratte. Und Robert Habeck, so ist sich Kubicki sicher, ist von einem Wettkampf mit Annalena Baerbock getrieben.

Hamburg - Die Sendung beginnt mit einer Situation, bei der zunächst nicht ganz klar ist, ob man darüber lachen kann, oder ob diese dafür doch zu ernst ist. Auf die Frage von Markus Lanz an Wolfgang Kubicki (FDP), wie sein Verhältnis zu Recep Tayyip Erdogan sei, antwortet Kubicki sachlich: „Wie vorher auch. Wir reden nicht miteinander.“ Hintergrund der Frage von Lanz: Kubicki bezeichnete das türkische Staatsoberhaupt während einer Wahlkampfveranstaltung als „kleine Kanalratte“.

Kubicki verteidigt dies auf zwei verschiedene Weisen. Einmal der Situation wegen: „Das ist eben Wahlkampf. Ich stehe da eine Stunde auf der Bühne, da rutscht schon mal was heraus, was nicht so gemeint war.“ Andererseits aber auch mit den, wie er nun sagt, positiven Eigenschaften der Ratte: „Sie ist anpassungsfähig, intelligent und widerstandsfähig.“ Die FAZ-Journalistin Helene Bubrowski kippt dabei fast vom Stuhl. „In Wahrheit ist es also keine Beleidigung, sondern ein Kompliment?“, fragt sie lachend.

Markus Lanz im Gespräch mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki und Türkei-Expertin Carolina Drüten. © Markus Hertrich/ZDF

Markus Lanz – diese Gäste diskutieren am 16. Mai mit:

Wolfgang Kubicki (FDP) - Politiker

- Politiker Helene Bubrowski – Journalistin (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

– Journalistin (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Petra Pinzler – Journalistin (Die Zeit)

– Journalistin (Die Zeit) Carolina Drüten - Türkei-Expertin

Am Bosporus wurde die Lage jedenfalls nicht so amüsant eingeschätzt. Erdogan bestellte den deutschen Botschafter ein und stellte in Deutschland Strafanzeige gegen Kubicki. Das Verfahren wurde allerdings eingestellt.

Bubrowski versucht anschließend die Lehren aus dem Verhältnis mit Russland zu ziehen, um daraus für den Umgang mit der Türkei und Erdogan zu lernen. Die Gäste sind sich einig, dass Erdogan die anstehende Stichwahl gegen Kilicdaroglu gewinnen wird. „Die Lehre aus dem Russland-Versagen der vorherigen deutschen Regierungen muss doch sein, dass es auch nichts bringt, duckmäuserisch zu sein. Bloß niemanden zu provozieren, bloß niemanden aufbringen, das hat innenpolitischen Schaden, das hat wirtschaftspolitischen Schaden“, sagt Bubrowski.

FAZ-Journalistin Bubrowski fordert bei Markus Lanz klare Kante gegen Erdogan

Ihr Vorschlag: „Autokraten, dazu zählt Erdogan meiner Meinung nach, akzeptieren nur die Sprache der Stärke. Das muss nicht nur die militärische Stärke sein, das kann auch die diplomatische Stärke und ein entschiedener Auftritt sein. Man darf nicht meinen, durch einen Anbiederungskurs einen Wandel zu vollziehen, das hat nicht funktioniert. Eindrücklicher als mit Russland hätten diese Erfahrungen nicht sein können.“

Natürlich lädt Markus Lanz einen Gast wie Kubicki aber auch ein, um über die FDP zu sprechen. Dabei haut Kubicki ordentlich auf den Putz, kündigt an, man wolle bei der nächsten Bundestagswahl wieder eine zweistellige Prozentzahl der Stimmen erhalten. Interessanter Satz des 71-Jährigen: „Wir sind gerade dabei, unsere Perfomance zu verbessern.“ Als Lanz auf die Migrationspolitik und die Lösungsansätze der Liberalen zu sprechen kommt, wünscht sich Kubicki einerseits eine „gesteuerte Einwanderung von Fachkräften“ und „notfalls eine Grenzsicherung mit Zäunen“. Lanz legt seine Stirn in Falten und fragt: „Warum duckt man sich bei dem Thema so weg und druckst herum?“

Regierungsschelte von Lanz – Bubrowski widerspricht

Petra Pinzler schlägt in die gleiche Kerbe. Sie führt das Kuriosum vor Augen, dass die Länder nach dem sogenannten Flüchtlingsgipfel zwar eine Milliarde Euro zugesagt bekommen hätten und trotzdem unzufrieden seien. Darin sieht Pinzler ein Versäumnis der Bundesregierung. Lanz nickt und sagt: „Migration ist doch so unendlich viel mehr als ein Bett und ein Dach über dem Kopf.“ Widerspruch dagegen von Helene Bubrowski: „Seit einem Jahr ist das Thema wieder auf dem Tableau und ich finde, dass sich das in der politischen Debatte widerspiegelt. Ich kann das mit dem Wegducken so nicht unterschreiben.“

Doch dies ist nicht die einzige Meinungsverschiedenheit. Caroline Drüten kritisiert Kubicki wegen seiner Aussage zur Sicherung der Außengrenzen: „Wenn man sagt, man muss die Außengrenze schützen - die ist doch nicht offen. Das Problem ist, dass wir innerhalb Europas keinen richtigen Verteilungsmechanismus haben.“ Lanz schmunzelt, als habe er genau gewusst, was Drüten zu sagen beabsichtigte – er pflichtet bei: „Das meine ich mit ehrlicher Debatte. Die vermisse ich total.“

Kubicki: Habeck hätte die AKW gerne weiterlaufen lassen

In den vergangenen Monaten ließ Wolfang Kubicki kaum ein gutes Haar an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dies relativiert Kubicki aber bei Lanz und zeigt stattdessen Verständnis für den Zwiespalt Habecks: „Er befindet sich in einem internen Wettbewerb mit Annalena Baerbock. Deshalb muss er auf Strömungen Rücksicht nehmen, die ihm früher egal gewesen wären. Wenn es nur nach Robert Habeck gegangen wäre, hätten wir die Kernkraftwerke auch noch bis mindestens Ende 2024 weiterlaufen lassen und dann hätten wir sie abgeschaltet - aus Sicherheitsgründen.“

Interessant wird es auch, als Kubicki auf die Pläne aus dem Wirtschaftsministerium bezüglich der Wärmepumpe angesprochen wird. Man merkt, dass das Thema den Rechtsanwalt nicht kalt lässt. Dabei zielt Kubicki zunächst auf den Wortlaut des Koalitionsvertrages ab. Dort stehe kein Wort von „Wärmepumpe“ oder „nur elektrisch“. Lanz bohrt aber weiter und konfrontiert seinen Gast damit, dass die FDP Habeck als „Satan mit der Wärmepumpe“ dargestellt habe. Dem widerspricht Kubicki vehement und verspricht andererseits, dass das Gebäudeenergiegesetz anders aussehen werde, als es momentan geplant ist.

Markus Lanz – Das Fazit der Sendung:

Wolfgang Kubicki sorgte schon immer für großen Unterhaltungswert. Wie wenige Politiker versteht er es, sämtliche Themen mit einer Portion Humor anzureichern. Wertvoll für die Sendung ist es aber, dass der Politiker einige Gegenspielerinnen hat, die ihn dazu bringen, dass er sich inhaltlich auf die Migrationspolitik und das Gebäudeenergiegesetz einlässt. Dadurch entstehen interessante und lebendige Diskussionen. (Christoph Heuser)