Tätervideo aus Halle: Mögliches „Manifest“ aufgetaucht - Todesschüsse offenbar live im Internet gestreamt

Der Täter von Halle hat seine fürchterlichen Taten offenbar im Internet gestreamt. Mehrere Medien berichten über den Inhalt des Videos.

Update vom 19. Oktober, 6.30 Uhr:

Ein mögliches "Manifest" des Angreifers von Halle ist nach Angaben des US-Analyseunternehmens SITE Intelligence Group im Internet aufgetaucht. In dem PDF-Dokument würden Fotos von bei der Attacke verwendeten Waffen und Munition gezeigt, schrieb SITE-Chefin Rita Katz am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter. Auch werde auf den Livestream der Tat verwiesen. Als Ziel der Attacke werde in dem Dokument genannt, soviele "Anti-Weiße" wie möglich zu töten, vorzugsweise Juden.

Das Dokument sei anscheinend am 1. Oktober angefertigt worden, schrieb Katz weiter. SITE ist auf die Überwachung extremistischer Websites spezialisiert.

Auch die "Welt" berichtete, im Internet sei ein "zehnseitiger Plan" aufgetaucht, der auf den Täter hindeute. Darin würden zunächst Waffen gezeigt und beschrieben. Später mache sich der Verfasser Gedanken über einen möglichen Angriff auf die Synagoge in Halle und auf den Feiertag Jom Kippur als möglichen Tag für eine Attacke.

Tätervideo aus Halle: Todesschüsse offenbar live im Internet gestreamt

News vom 9. Oktober: Halle (Saale) - Der mutmaßliche Täter der Angriffe in Halle hat offenbar ein Bekennervideo in den sozialen Netzwerken hochgeladen - nach Erkenntnissen der ARD auf der Plattform „Twitch“. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte dies am Mittwochabend. "Wir sind schockiert und traurig über die Tragödie", erklärte sie.

In dem am Mittwoch verbreiteten Video ist zu sehen, wie in der Innenstadt von Halle geschossen wird. Unter anderem zeigt das Video, wie in einem Döner-Imbiss mehrfach auf einen Mann geschossen wird, der hinter einem Kühlschrank liegt. Die Aufnahmen stammen wohl von einer Helmkamera - auf einer Aufnahme der Tat ist zu erkennen, dass der Täter einen Helm trägt.

Zu Beginn des Videos ist zu sehen, wie der mutmaßliche Täter in Kampfanzug mit Waffen in einem Auto sitzt. Der Mann gibt in schlechtem Englisch und mit starkem deutschem Akzent extrem antisemitische Äußerungen von sich. Laut einem Bericht von tagesschau.de bezeichnet sich der Protagonist des Videos als Holocaust-Leugner und behauptet, Juden seien die Ursache für Massenmigration.

Tätervideo aus Halle (Saale): Zunächst keine Bestätigung für Echtheit

Bis Mittwochabend gab es keine Bestätigung der Behörden, dass es sich bei dem Mann im Video tatsächlich um den Attentäter handelt. Zu sehen ist ein junger Mann mit kahlem Schädel in Kampfmontur. Er trägt ein weißes Halstuch. Ein solches Halstuch hatte auch der vermummte Täter getragen, der auf den Aufnahmen von den Tatorten zu sehen war. Das Video dokumentiert allem Anschein nach den Ablauf der Angriffe in Halle aus Sicht des Attentäters.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Filmende vergeblich versucht, in die Synagoge an der Humboldtstraße zu gelangen. Die Tür bleibt allerdings verschlossen. Daraufhin schießt der Täter auf der Straße einer Passantin mehrfach in den Rücken, die ihn zuvor angesprochen hatte. Die Frau bleibt leblos neben dem Fahrzeug des Täters liegen.

Tätervideo aus Halle (Saale): „Pech“ - Täter kommentiert seine erschreckende Gewalt zynisch

Es ist auch zu sehen, wie der Mann in Kampfmontur auf der Straße auf einen Mann zielt, seine Waffe hat aber wohl Ladehemmung. Das Opfer, vermutlich ein Kurierfahrer, kann unverletzt entkommen. „Pech“, sagt die Stimme des Filmenden.

Der mutmaßliche Täter fährt danach mit einem Auto durch die Stadt. Er sagt immer wieder auf Englisch, dass er ein „Loser“ (Verlierer) sei. Bei einem Döner-Imbiss in der Ludwig-Wucherer-Straße („Kiez-Döner“) steigt der Mann aus, geht in den Laden und schießt mehrfach auf ein Opfer. Anschließend schießt der Mann - so zeigt es das Video - auf eine Polizeistreife, die sich ihm in den Weg stellt. Der Mann berichtet an seine mutmaßlichen Livestream-Zuschauer, dass er am Hals angeschossen worden sei. Im 15 Kilometer entfernten Landsberg erpresste er sich später offenbar ein neues Fluchtfahrzeug.

Tätervideo aus Halle (Saale): Erinnerungen an Christchurch

Das insgesamt knapp 36 Minuten lange Video lag am Mittwoch mehreren Medien vor, darunter die ARD und die dpa. Nach Einschätzung der Nachrichtenagentur erwecken die Bilder den Anschein, dass der Täter während der Tat per Livestream mit Personen kommuniziert.

Das Vorgehen ähnelt dem Ablauf des Anschlags von Christchurch in Neuseeland. Offenbar bezieht sicher Mann in dem Video auch explizit auf die Bluttat. Bei dem Anschlag auf eine Moschee Mitte März waren 51 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Dem mutmaßlichen Täter droht lebenslange Gefängnishaft. Er hatte den Anschlag mit einer Helmkamera live auf Facebook übertragen.

Der Wissenschaftler Daniel Köhler sprach in einem Interview mit der ARD von einem neuen Täter-Typus. Dieser wolle "tatsächlich die eigene Person, den Anschlag an sich und das Manifest, die Ideen dahinter, in die Öffentlichkeit tragen mit diesem einen fulminanten Anschlag".

dpa/fn