Syrien-Krise: Kreml warnt vor Militärschlag - Maas fordert härteren Russland-Kurs

Heiko Maas am Freitag in Brüssel

Syrien-Krise im News-Ticker: Kommt es zu einem Militärrschlag der USA? US-Präsident Donald Trump kündigt eine Entscheidung „ziemlich bald“ an.

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Giftgaseinsatz via Twitter einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt.

Mit dem Militärschlag will Trump das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad für einen mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf die Rebellenstadt Duma bestrafen.

Droht nun eine offene Konfrontation der USA mit Russlands Präsident Putin, der das Assad-Regime unterstützt?

<<<AKTUALISIEREN>>>

12.12 Uhr: Russische Regierung warnt USA vor Militäreinsatz in Syrien

Die russische Regierung hat die USA vor einer Militäraktion in Syrien gewarnt. Ein Einsatz von Gewalt wäre ein grober Verstoß gegen das Völkerrecht, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Tass am Freitag in Moskau. „Wir warnen die USA vor unüberlegten Schritten.“

12.07 Uhr: Maas wirft Russland "zunehmend feindseliges" Verhalten vor

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich für einen härteren Russland-Kurs als unter seinen Vorgängern Frank-Walter Steinmeier und Sigmar Gabriel (alle SPD) ausgesprochen. "Russland agiert leider zunehmend feindselig", sagte Maas laut Vorabmeldung in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Spiegel". Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs seien "mitten in Europa geächtete chemische Waffen" eingesetzt worden, Cyber-Angriffe schienen "zu einem Bestandteil russischer Außenpolitik zu werden".

Maas kritisierte ferner, dass Russland in einem so schwerwiegenden Konflikt wie in Syrien den UN-Sicherheitsrat blockiere. Er halte auch nichts von der Idee seiner Vorgänger, Sanktionen bereits abzubauen, wenn Russland nur einen Teil seiner Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen in der Ost-Ukraine erfüllt. "Es gibt klare Vereinbarungen, die vorsehen, dass Sanktionen erst abgebaut werden, wenn Russland seine Verpflichtungen erfüllt", sagte der Außenminister. "Pacta sunt servanda. Daran sollten wir uns halten."

11.30 Uhr: Maas - USA und Partner wollen keine Eskalationsspirale in Gang setzen

Nach Einschätzung von Bundesaußenminister Heiko Maas wägen die USA, Frankreich und Großbritannien die möglichen Risiken eines Militärschlags gegen Syrien genau ab. Dass es derzeit eine intensive Abstimmung gebe, sei ein Hinweis darauf, dass man sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehe und keine Eskalationsspirale in Gang setzen wolle, sagte der SPD-Politiker am Freitag am Rande eines Gesprächs mit dem belgischen Außenminister Didier Reynders in Brüssel.

Maas machte am Freitag allerdings deutlich, dass die Bundesregierung dafür sei, den politischen Druck auf Syriens Schutzmacht Russland zu erhöhen. Es sei nicht akzeptabel, dass Moskau im Sicherheitsrat bereits etliche Male Resolutionen zum Syrien-Konflikt blockiert habe, sagte er.

11.15 Uhr: Syrien stellt sich auf Angriff ein - Damaskus in Alarmbereitschaft

Nach der Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Militärschlag stellt sich Syrien auf einen eventuellen Luftangriff ein. Aus regierungsnahen Kreisen hieß es, zahlreiche staatliche und militärische Einrichtungen in der Hauptstadt Damaskus seien in Alarmbereitschaft versetzt worden. In vielen Behörden sei die Zahl der anwesenden Mitarbeiter verringert worden. Ein dpa-Reporter meldete, in den vergangenen Tagen habe der Verkehr auf den Straßen der Hauptstadt deutlich abgenommen.

Das Weiße Haus hatte am Donnerstag erklärt, eine Entscheidung über einen Militäreinsatz als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgasangriff der syrischen Regierung sei noch nicht gefallen. Zunächst sollten weitere Geheimdiensterkenntnisse ausgewertet werden. Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) sollen ab Samstag in Syrien mit Untersuchungen beginnen.

10.57 Uhr: Paris will Beschluss über mögliche Militärschläge geheim halten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach den Worten eines engen Vertrauten eine mögliche Entscheidung über Militärschläge in Syrien geheim halten. „Falls die Schläge beschlossen werden, werde ich es Ihnen nicht sagen“, sagte der Chef der Präsidentenpartei La République en Marche, Christophe Castaner, am Freitag den Sendern BFMTV und RMC. „Und der Präsident der Republik (Macron) wird es Ihnen nicht sagen“, fügte er hinzu. Ein möglicher Beschluss solle nicht öffentlich gemacht werden, um die „Qualität des Einsatzes“ und die beteiligten Menschen nicht zu gefährden, sagte Castaner.

10.40 Uhr: Russland antwortet mit Spott auf Trumps Tweets

Mit seiner Twitter-Außenpolitik hat Donald Trump in den vergangenen Tagen die Welt in Atem gehalten - und an den Rande einer massiven politischen Krise gebracht. Aus dem Kreml kommt nun Spott über die digitalen Äußerungen des US-Präsidenten. "Die internationalen Beziehungen sollten nicht von der Stimmung einer Person abhängig sein, wenn diese morgens aufsteht", sagte Russlands stellvertretender Ministerpräsident Arkadi Dworkowitsch laut einem Bericht von Spiegel Online. Zuvor hatte etwa auch der frühere US-Botschafter Jeff Kornblum vor den Konsequenzen der Tweets gewarnt: Trump werde nicht mehr hinter seine Drohungen zurückkönnen, fürchtet er.

09.45 Uhr: Umfrage - Mehrheit fürchtet Verschärfung des Syrien-Konflikts

Die Mehrheit der Bundesbürger fürchtet eine Verschärfung des Konflikts in Syrien durch einen Militäreinsatz des Westens. In dem am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-„Politbarometer“ gaben 58 Prozent der Befragten an, ein Eingreifen der USA und westlicher Verbündeter könnte die Lage in Syrien weiter zuspitzen. Sieben Prozent erwarten hingegen, dass eine militärische Intervention zur Lösung des Konflikts beitragen könnte. 28 Prozent erwarten keine Veränderung.

Eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Militäreinsatz würden nur 18 Prozent der Befragten befürworten, 78 Prozent wären dagegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte einer deutschen Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien bereits eine klare Absage erteilt. Zudem sprachen sich 90 Prozent generell gegen eine Intervention der USA in Syrien aus. Lediglich sechs Prozent fänden einen solchen Angriff richtig.

09.39 Uhr: Kipping fordert Veto von Merkel in der Nato

Die Linke hat Kanzlerin Angela Merkels Haltung in der Syrien-Krise in die Kritik genommen - allerdings aus einem völlig anderen Grund als zuvor etwa die FDP (siehe 6.00 Uhr). Linke-Chefin Katja Kipping forderte in einem Interview mit der taz, die Bundesregierung dürfe Trump „jetzt auf keinem Fall nach dem Mund reden“. Stattdessen solle Merkel „das Friedensgebot des Grundgesetzes offensiv gegen Trump vertreten“ und „innerhalb der Nato ein Veto einlegen“.

07.00 Uhr: Ehemaliger US-Botschafter Kornblum rechnet mit Militärschlag Trumps

Nach Einschätzung des früheren US-Botschafters in Deutschland, John Kornblum, wird US-Präsident Donald Trump wegen seiner Drohungen mit einem Militärschlag kaum noch anders können, als in Syrien anzugreifen. „Nach der massiven Warnung wird Trump nicht mehr hinter seine Drohungen zurück können“, sagte Kornblum den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). „Jetzt gar nichts zu machen, käme einem Gesichtsverlust gleich. Ich gehe davon aus, dass es eine US-Militäraktion in der einen oder anderen Form geben wird.“

6.58 Uhr: Unions-Fraktionschef Kauder: Kalten Krieg mit aller Kraft verhindern

Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat die Konfrontation der Großmächte USA und Russland im Nahen Osten als „besorgniserregend“ bezeichnet. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen“, sagte Kauder der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag). Die EU müsse sich in der Weltpolitik mehr engagieren. Sie sei derzeit „viel zu wenig präsent“, beklagte der CDU-Politiker.

Kauder rief dazu auf, in der aktuellen Zuspitzung im Syrienkrieg „nicht Ursache und Wirkung zu vermengen“. Russland habe sich zur Schutzmacht des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad erklärt, der sich „schrecklicher Kriegsverbrechen schuldig gemacht hat“. Russland trage damit eine direkte Mitverantwortung für Tausende von Toten in Syrien. Dennoch müsse man das Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin suchen, damit „in der Weltpolitik wieder das Prinzip der Vernunft herrscht“.

Scharf kritisierte Kauder den Tonfall von US-Präsident Donald Trump, der in einem Tweet mit der Androhung eines Militärschlags in Syrien Raketen „nice“ (schön) genannt hat. Das sei „verstörend“ und könne „so nicht weitergehen“. Derlei Äußerungen seien in der „Weltpolitik absolut unangemessen“.

6.00 Uhr: Lambsdorff kritisiert Merkels Haltung zu Militärschlag in Syrien

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff hat die klare Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel an eine deutsche Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien kritisiert. „Ich finde es bedauerlich, dass die Bundeskanzlerin in ihrer Äußerung sofort jede Unterstützung an dieser Stelle ausgeschlossen hat“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag am Donnerstagabend. „Sollten unsere Partner Unterstützung brauchen und eventuell anfordern, dann sollte das zumindest nicht von vorneherein ausgeschlossen sein.“

Lambsdorff sagte, er finde es in der aktuellen Situation richtig, wenn Deutschland an der Seite der westlichen Partner stehe. „Wenn Frankreich, Großbritannien und Amerika der Meinung sind, in einer solchen Situation ein militärisches Signal senden zu müssen, dann ist das vor dem Hintergrund dieses fürchterlichen Chemiewaffenangriffs eine Entscheidung, die wir als Freie Demokraten auch nachvollziehen können.“

Die Nachrichten von Donnerstag, 12. April

22.50 Uhr: D ie USA haben nach Angaben des Weißen Hauses noch

keine Entscheidung über einen möglichen Militäreinsatz in Syrien gefällt. Nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinen Sicherheitsberatern erklärte Sprecherin Sarah Sanders am Donnerstag: „Wir werten weiterhin Geheimdiensterkentnisse aus und sind in engen Abstimmungen mit unseren Partnern und Alliierten.“

Trump wolle noch am Donnerstag mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May sprechen, erklärte Sanders. Am Morgen hatte Trump eine baldige Entscheidung über einen Militäreinsatz angekündigt. Verteidigungsminister James Mattis hatte am Mittwoch gesagt, endgültige Beweise für den mutmaßlichen und von Frankreich bestätigten Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierung würden noch gesucht.

19.12 Uhr: US-Verteidigungsminister Mattis: Expertenteam wird Verantwortung für Giftgasattacke nicht klären können

US-Verteidigungsminister James Mattis erwartet von einem Expertenteam der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) keine Erkenntnisse über die Urheberschaft der mutmaßlichen Giftgasattacke im syrischen n Ost-Ghuta. „Von diesem Untersuchungsteam, das hineingeht (...) werden wir nicht erfahren, wer es getan hat“, sagte Mattis am Donnerstag vor einem Ausschuss des Abgeordnetenhauses in Washington. Allein die Bestätigung eines Chemiewaffeneinsatzes werde von Tag zu Tag schwieriger, weil sich zum Beispiel Chlorgas verflüchtige.

Mattis erklärte, im Falle einer Entscheidung für einen US-Militärangriff werde der Kongress informiert. Ob dies bedeute, dass die Parlamentarier eine Entscheidung beeinflussen könnten, sagte er nicht. Er sehe im Falle eines US-Eingreifens zwei große Herausforderungen: Wie sei es zu schaffen, dass nicht noch mehr Zivilisten sterben? Und wie könne man es schaffen, die Situation nicht außer Kontrolle geraten zu lassen?

18.30 Uhr: Seehofer äußert sich zu Syrien-Krise: Europa muss Interesse an Konflikt-Lösung haben.

Vor dem Hintergrund der aktuell zugespitzten Syrien-Krise hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die Notwendigkeit einer Lösung des Konflikts betont. „Wir müssen auch in Europa Interesse haben, dass diese Konflikte, die nicht ganz neu sind und in der Vergangenheit starke Migrantenströme ausgelöst haben, dass diese Konflikte überwunden werden“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag bei einem Besuch in Paris. Er habe mit dem französischen Innenminister Gérard Collomb ausführlich über das Thema Syrien und andere Brennpunkte gesprochen. Eine „Fortsetzung dieser Spirale“ würde das Problem der Migration verstärken, so Seehofer.

Er war von einer Journalistin nach möglichen Konsequenzen der von den USA und Frankreich angedrohten Militärschläge in Syrien gefragt worden. „Ich darf Ihnen in meiner anderen Funktion als Parteivorsitzender sagen: Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, dass dieser Konflikt friedlich und im Dialog und diplomatisch gelöst wird“, sagte Seehofer.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump machen die syrische Regierung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff in dem Bürgerkriegsland verantwortlich und erwägen Militärschläge.

18.08 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Entscheidung zu einem möglichen US-Militäreinsatz in Syrien angekündigt.

„Wir müssen nun einige weitergehende Entscheidungen treffen. Sie werden ziemlich bald fallen“, sagte der US-Präsident am Donnerstag in Washington. Noch am Morgen hatte Trump via Twitter erklärt: „Es könnte sehr bald sein oder überhaupt nicht so bald.“ Einen Zeitplan habe er nie vorgelegt.

„Es ist bedauerlich, dass die Welt uns in eine solche Position bringt“, sagte Trump am Mittag. Er verwies zudem auf die Rolle der USA im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. „Wir haben den IS absolut dezimiert“, sagt Trump.

Verteidigungsminister James Mattis erklärte in einer Anhörung im Abgeordnetenhaus, der Nationale Sicherheitsrat werde noch am Donnerstag die Optionen in Syrien besprechen. Laut Mattis werden endgültige Beweise für den mutmaßlichen und von Frankreich bestätigten Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierung noch gesucht. „Ich glaube, dass es einen Chemiewaffeneinsatz gab und wir suchen nach den tatsächlichen Beweisen.“

Macron: Verfügen über Beweis für Giftgas-Attacke der syrischen Regierung

Die Gefahr einer militärischen Eskalation in Syrien hält die Welt in Atem: Am Donnerstag verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, er verfüge über einen Beweis für eine Giftgas-Attacke der syrischen Regierung. Macron, aber auch Großbritanniens Außenminister Boris Johnson könnten in absehbarer Zeit auf einen Militärschlag dringen - auch US-Präsident Donald Trump hatte entsprechende Andeutungen gemacht. Heikel ist das nicht zuletzt wegen Russland, das ein Eingreifen als Affront verstehen könnte.

Nach den Angriffsdrohungen der USA und Frankreichs warnte Russland den Westen erneut vor einem Eingreifen in Syrien. Alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sollten die "möglichen Konsequenzen" von Anschuldigungen, Drohungen und vor allem eines Vorgehens gegen Syrien "ernsthaft überdenken", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag in Moskau.

Niemand habe westliche Politiker ermächtigt, "die Rolle der Weltpolizei zu übernehmen" und dabei gleichzeitig "Ermittler, Staatsanwalt, Richter und Vollstrecker" zu sein. Russlands Position im Syrien-Konflikt sei "vollkommen klar und festgelegt", fügte Sacharowa hinzu: "Wir streben keine Eskalation an."

Merkel schließt militärische Beteiligung aus - sagt aber „Unterstützung in der Sache“ zu

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einer deutschen Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien unterdessen eine klare Absage erteilt. „Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen“, sagte sie bei einem Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen am Donnerstag in Berlin.

Ohne konkret zu werden, kündigte Merkel Unterstützung für mögliche Aktionen der USA, Großbritanniens und Frankreichs an. „Wenn die ständigen Vertreter im UN-Sicherheitsrat über das diplomatische Maß hinaus Schritte einleiten sollten, dann sind wir in der Sache selbst unterstützend tätig“, sagte sie. Es müsse alles getan werden, um zu zeigen, dass „dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist“.

Jetzt müsse das ganze Spektrum von Maßnahmen in Betracht gezogen werden, sagte Merkel. Für Deutschland bedeute das, dass man alle Aktivitäten im UN-Sicherheitsrat und die Arbeit der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) unterstütze.

Macron spricht von Beweisen für Chemiewaffen-Einsatz

Dass es tatsächlich zu einem Militärschlag kommt wird indes wohl wahrscheinlicher: Frankreich hat laut Präsident Emmanuel Macron den Beweis für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung. „Wir haben den Beweis, dass (...) Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Baschar al-Assad verwendet wurden“, sagte Macron am Donnerstag in einem Interview des Senders TF1.

+ Emmanuel Macron am Donnerstag in Nordwest-Frankreich © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Macron hatte den tödlichen Einsatz von Chemiewaffen im Bürgerkriegsland Syrien bereits mehrfach als eine „rote Linie“ bezeichnet und in diesem Fall mit Militärschlägen gedroht. Am Dienstag hatte er gesagt, dass eine Entscheidung „in den kommenden Tagen“ getroffen werden solle. Er hatte damals erläutert, dass Angriffe auf „chemische Kapazitäten“ des Regimes in Syrien möglich seien.

Kurz vor Beratungen der britischen Regierung über den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz in Syrien hat der britische Außenminister Boris Johnson eine Reaktion gefordert. „Es ist sicher die Ansicht der Regierung des Vereinigten Königreichs, dass das nicht ohne Konsequenzen und nicht ohne eine Antwort bleiben kann“, sagte er am Donnerstag bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas auf einem Militärstützpunkt in der Nähe von Oxford vor Journalisten. „Leider müssen Sie aber noch etwas warten, Kollegen, um zu sehen, wie genau sich diese Frage, diese Diskussion entwickelt.“

Video: Angriff auf Syrien: Trump rudert zurück

US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffsdrohung gegen Syrien wieder abgeschwächt. Ein Raketenangriff als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die Stadt Duma könne "sehr bald oder überhaupt nicht so bald" erfolgen, erklärte Trump am Donnerstag

Gespräch mit Merkel

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Macron hatten zuvor in einem Telefongespräch die aktuelle Entwicklung in Syrien erörtert. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Dabei sei es insbesondere um die „gemeinsame Sorge über den jüngsten Giftgaseinsatz und über eine drohende Erosion der internationalen Ächtung von Chemiewaffen“ gegangen. Merkel und Macron wollen sich zu diesen Themen weiterhin miteinander wie mit den Verbündeten eng abstimmen, sagte Seibert.

Merkel hatte am Mittwoch erstmals der syrischen Regierung eine mögliche Verantwortung für den mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf die Stadt Duma in Ost-Ghuta gegeben. „Es gibt schwere Indizien, die in Richtung des syrischen Regimes zeigen. Auf der Grundlage werden dann auch die weiteren Bewertungen durchgeführt werden“, sagte sie. An Spekulationen über einen Militärschlag wollte sich Merkel aber nicht beteiligen. Zuvor hatte sich Außenminister Heiko Maas (SPD) zu dem Thema geäußert.

Erdogan nennt Assad „Mörder“

Nach der US-Drohung mit einem Angriff auf Syrien hat sich auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in die Krise eingeschaltet und vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Erdogan sagte am Donnerstag in Ankara, nach einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump wolle er auch mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin beraten. Dabei gehe es darum, „wie wir dieses chemische Massaker gemeinsam stoppen können“. Erdogan griff erneut Syriens Präsidenten Baschar al-Assad an, den er für Chemiewaffenangriffe verantwortlich machte und erneut einen „Mörder“ nannte.

US-Parlamentarier wollen Mitspracherecht

Führende US-Parlamentarier haben vor einem möglichen Militärangriff ein Mitspracherecht des US-Kongresses verlangt. „Ohne Autorisierung des Kongresses wäre jede militärische Handlung, die Präsident Trump in Syrien tätigt und die nicht Selbstverteidigung ist, illegal“, sagte der demokratische Senator Tim Kaine am Donnerstag. Sein demokratischer Senatskollege Chris Murphy betonte: „Wir sind eine Nation der Gesetze und wir haben eine Verfassung, die sehr klar sagt, dass es der Kongress ist, der entscheidet, gegen wen wir Krieg führen.“ Der Präsident könne lediglich eigenmächtig entscheiden, wenn die USA angegriffen werden oder ein Angriff auf die USA unmittelbar zu befürchten sei.

Der republikanische Senator und Außenexperte Bob Corker hatte angekündigt, noch am Donnerstag einen Gesetzesentwurf veröffentlichen zu wollen, der die Befugnisse des Präsidenten bei der Anwendung von militärischer Gewalt neu regeln soll. Corker hatte zuvor aber auch erklärt, dass eine „klinische Antwort“, etwa die Bombardierung eines einzelnen, militärisch ausgesuchten Ziels nicht unbedingt einer vorherigen Zustimmung des Kongresses bedürfe. Beim Befehl zum Beschuss eines syrischen Militärflughafens vor einem Jahr hatte Trump ebenfalls keine parlamentarische Rückendeckung eingeholt.

Maas: Deutsche Beteiligung an Militärschlag stand nie zur Debatte

Die Bundesregierung hat nach Angaben von Außenminister Heiko Maas (SPD) nie eine Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien erwogen. „Dass wir uns an Militärschlägen gegen Syrien beteiligen als Reaktion auf den Giftanschlag, der zum wiederholten Mal in diesem mittlerweile siebenjährigen Krieg stattgefunden hat, hat nie irgendwo zur Debatte gestanden“, sagte Maas am Donnerstag im englischen Oxford. Er betonte aber, dass sich Deutschland nicht vor Militäreinsätzen drücke und verwies auf die zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr. „Wir werden unserer Verantwortung auch dort, wo es unangenehm wird, gerecht.“

+ Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) befand sich auf einer Reise nach Irland und Großbritannien, als er sich zu einem möglichen Militärschlag gegen Syrien äußerte. © dpa / Brian Lawless

Es wird erwartet, dass Deutschland sich nicht querstellen wird, wenn sich die USA, Frankreich und Großbritannien auf eine Militäraktion verständigen. Keiner der drei Verbündeten hat laut Maas bisher um militärische Unterstützung Deutschlands gebeten.

Lesen Sie auch: Syrien-Schlag- Trump rudert auf Twitter offenbar zurück

dpa/AFP/fn/lag