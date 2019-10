Syrien-Konflikt erreicht Deutschland: Prokurdische Aktivisten kündigen Demos in elf deutschen Städten an

So könnte es am Wochenende auch in Deutschland aussehen: In Zürich protestieren Demonstranten gegen Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien.

Der Syrien-Konflikt hat Deutschland erreicht. Während der Bundespressekonferenz machen prokurdische Aktivisten auf sich aufmerksam. Diese planen für das Wochenende zahlreiche Demonstrationen.

Update vom 16. Oktober, 18.21 Uhr: Die prokurdische Organisation „riseup4rojava“ plant für das Wochenende regionale Großdemonstrationen in deutschsprachigen Städten. Via Twitter rufen die Aktivisten dazu auf, am Samstag in zehn deutschen Städten sowie in Wien und Bern auf die Straßen zu gehen, um Solidarität mit Rojava - so die kurdische Bezeichnung für die Demokratische Föderation Nord- und Ostsyrien - zu demonstrieren und anschließend öffentliche Plätze, die Infrastruktur allgemein und Bahnlinien zu blockieren. Am Sonntag erhoffen sich die Aktivisten dann Unterstützung auf der NoPEGIDA-Demo in Dresden.

On 19th October take to the streets in solidarity with #Rojava and afterwards block public spaces, infrastructure, railways...



If the states won't act, the people will act.



Shut down the world, stop Turkish fascism!#riseup4rojava pic.twitter.com/APDVPOYNqI — Riseup4Rojava (@RISEUP4R0JAVA) 16. Oktober 2019

Syrien-Konflikt erreicht Deutschland: Prokurdische Aktivisten stören wichtigen politischen Termin in Berlin

Update vom 16. Oktober, 17.02 Uhr: Aktivisten der linksgerichteten prokurdischen Organisation "riseup4rojava" haben kurzzeitig die Bundespressekonferenz in Berlin unterbrochen. Sie entrollten Transparente, auf denen sie gegen den türkischen Einmarsch in Kurdengebiete Nordsyriens protestierten. Auf Veranlassung des Vorsitzenden der Pressekonferenz wurden die Demonstranten von der Polizei aus dem Saal geführt.

Die Demonstranten kritisierten die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Türkei und ihrem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Auf Transparenten wurden der "türkische Angriffskrieg" sowie "ethnische Säuberungen" zu Lasten der Kurden durch die Invasionstruppen angeprangert. Auch wurde dazu aufgerufen, die im Rahmen der kurdischen Selbstverwaltung erreichten Frauenrechte in der Region zu verteidigen. Die Kurden bezeichnen das Gebiet als Rojava.

+ Siegesgewiss: Prokurdische Demonstranten werden nach der Störung der Bundespressekonferenz zur Personalienfeststellung geleitet. © dpa / Michael Kappeler

Prokurdische Demonstranten stören Bundespressekonferenz - TV-Übertragung wird unterbrochen

Die TV-Übertragung der dreimal wöchentlich stattfindenden Pressekonferenz mit den Sprechern der Bundesregierung und der Bundesministerien wurde wegen der Aktion durch den Vorsitzenden unterbrochen. Er warf den Aktivisten einen Verstoß gegen das Hausrecht der Bundespressekonferenz vor und kündigte deswegen Strafanzeigen gegen die Demonstranten an.

"riseup4rojava" verteidigte das Vorgehen der Aktivisten. "Ihr könnt uns kriminalisieren, schikanieren, festnehmen - aber ihr werdet nicht verhindern, dass wir uns gegen Krieg und Genozid in Rojava erheben“, hieß es im Internetdienst Twitter.

Friends in Germany visited the federal press conference to help the press to report on the genocidal attack on Northern Syria and the brave resistance of the people and democratic self defense forces#riseup4rojava pic.twitter.com/8Y7jYMTiL4 — Riseup4Rojava (@RISEUP4R0JAVA) 16. Oktober 2019

Syrien-Konflikt erreicht Deutschland: Türkische Ladenbesitzer angegriffen

Update vom 16. Oktober, 9.30 Uhr: „Die Lage ist zunehmend angespannt“, sagt Gökay Sofuoglu. Gegenüber welt.de erklärt der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, was ihm mehrere Betriebe berichtet hätten. Nach einer Kundgebung in Stuttgart sollen türkische Restaurantbesitzer mit Stühlen angegriffen worden sein. „Die allermeisten Kurden und Türken distanzieren sich von der Gewalt“, stellt Sofuoglu klar. Leider gebe es Extremisten, die „weltpolitische Konflikte für ihre eigene aggressive Agenda nutzen.“

Auch sein Pendant Ali Ertan Toprak, Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, mahnt. Die Ditib-Moscheen, die direkt dem türkischen Präsidenten unterstellt seien, täten „alles, damit die Türken die nationalistische Politik Erdogans unterstützen“, sagte Toprak gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Kurden würden weiterhin mit demokratischen Mitteln dagegen protestieren. „Aber wir wissen nicht, welche Verbrechen in den nächsten Tagen noch passieren“, sinniert der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde.

Das Bundesinnenministerium sieht sich noch nicht veranlasst, die Lage neu zu bewerten, bereitet sich jedoch auf mögliche Konflikte vor. Es sei nicht auszuschließen, „dass es aufgrund des hohen Emotionalisierungspotenzials des Themas vereinzelt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande solcher Veranstaltungen kommen kann.“

Syrien-Konflikt erreicht Deutschland: Kurden attackieren türkische Läden in Herne

Erstmeldung vom 15. Oktober:

Herne - Eine Demonstration in Deutschland lebender Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien hat am Montagabend zu Ausschreitungen im nordrhein-westfälischen Herne geführt. Dabei wurden fünf Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der angemeldeten Demonstration, die unter dem Motto „Hände weg von Rojava“ stand, hatten sich rund 350 Menschen versammelt.

Rojava ist der kurdische Name der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien, die ein de facto autonomes Gebiet in Syrien darstellt. In Deutschland ist das Gebiet als Westkurdistan bekannt. In dieses Gebiet ist die Türkei am 9. November einmarschiert.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Fünf Menschen verletzt

In Herne seien ein Kiosk und ein türkisches Café von kurdischen Demonstranten angegriffen worden. Dabei seien im Kiosk ein Mann und eine Frau verletzt worden. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In dem türkischen Café seien außerdem eine Person und ein Polizeibeamter verletzt worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Der Beamte habe lediglich leichte Verletzungen davongetragen und konnte das Krankenhaus noch am Montagabend verlassen.

Der Versammlungsleiter habe die Demonstration schließlich am geplanten Ort beendet. Beim Versuch, die Demonstration zu beenden, soll der Mann dann von Demonstranten angegriffen worden sein. Nach Polizeiangaben wurde er ebenfalls verletzt.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Provokationen aus Café und Kiosk

In dem türkischen Café sind nach Angaben der Polizei sowohl Schaufensterscheiben als auch Mobiliar zerstört worden. Zunächst habe es Provokationen aus dem Café heraus gegeben, die schließlich zu den Angriffen geführt haben. Von wem der Kiosk betrieben wurde, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch hier soll es soll es Provokationen gegeben haben, die dem Angriff vorausgingen.

Die Stimmung bei der Versammlung sei laut Polizei „ziemlich aufgebracht“ gewesen. Nach dem Ende der Demonstration gegen 21.00 Uhr war die Polizei weiter im Stadtgebiet von Herne im Einsatz. Weiteren Ausschreitungen habe es dabei nicht gegeben.

Versammlungsleiter war nach den Angaben ein Deutscher. Nach Angaben des Polizeisprechers hält er regelmäßig Demonstrationen in Herne ab und hatte sie dieses Mal unter das Thema türkische Syrienoffensive gestellt.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Am Dienstag will die Polizei Videoaufnahmen der Vorfälle auswerten, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Rund 100 der etwa 350 Demonstranten hätten sich an dem Angriff auf einen Kiosk beteiligt. Etwa genauso viele stürmten und beschädigten demnach am Montagabend ein türkisches Café. Von einigen Beteiligten seien die Namen erfasst worden.

Seit Mittwoch, den 9. Oktober, gehen türkische Truppen mit verbündeten Rebellen gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vor. Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.

Die türkische Fußballnationalmannschaft hatte sich mit ihren Truppen solidarisch gezeigt und nach ihren Länderspielen salutiert. Dabei verweigerten zwei Bundesliga-Profis den Gruß. Ein anderer Profi in Deutschland wurde wegen der Zurschaustellung von Sympathien für den türkischen Einmarsch freigestellt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum türkischen Einmarsch in Nordsyrien lesen Sie im News-Ticker auf Merkur.de.

Droht der Bundeswehr eine Beteiligung am Krieg der Türken in Nordsyrien? Der NATO-Bündnisfall könnte greifen.