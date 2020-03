Syrien: Erdogan und Putin einig – Waffenruhe in Kraft getreten

Nach stundenlangen Verhandlungen einigen sich der russische und der türkische Staatschef auf eine Waffenruhe in Idlib. Die humanitäre Lage in Syrien ist verheerend.

Die Situation im syrischen Idlib , der letzten umkämpften Rebellenprovinz, spitzt sich immer weiter zu.

, der letzten umkämpften Rebellenprovinz, spitzt sich immer weiter zu. Vor dem Gipfeltreffen zwischen Erdogan und Putin ist der Konflikt erneut eskaliert.

und ist der Konflikt erneut eskaliert. Nach stundenlangen Verhandlungen einigen sich die beiden Staatschefs auf eine Waffenruhe





Update, 06.03.2020, 7.45 Uhr: Eine zwischen der Türkei und Russland vereinbarte Waffenruhe in der syrischen Rebellenhochburg Idlib ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft getreten. Laut der Nachrichtenagentur AFP zeigte sie auch zumindest in den ersten Stunden Wirkung. In der Region herrsche "relative" Ruhe, teilten Aktivisten in der Nacht zum Freitag mit. Noch bis kurz vor Inkrafttreten waren die Gefechte in Idlib weitergegangen. Bis wenige Minuten vor Mitternacht habe es Bombardierungen gegeben, erklärte Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Update, 05.03.2020, 18.38 Uhr: Die Türkei und Russland haben sich nach langen Gesprächen auf eine neue Waffenruhe in der syrischen Rebellenhochburg Idlib geeinigt. Diese werde um Mitternacht in der Nacht zum Freitag in Kraft treten, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach dem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau.

Update, 05.03.2020, 18.17 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zur Lage in der syrischen Region Idlib dauern noch immer an. Damit sprechen die beiden Staatschefs nun schon mehr als fünf Stunden – deutlich länger als zunächst geplant. Putin und Erdogan sprachen zunächst fast drei Stunden unter vier Augen, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärt, danach hätten sie auch ihre Delegationen hinzugezogen. Ein Ende ist weiter nicht in Sicht.

Die Präsidenten verhandeln darüber, wie die Krise in der Rebellenhochburg Idlib im Nordwesten Syriens eingedämmt werden kann. Putin hatte zum Auftakt die Hoffnung geäußert, dass es eine Lösung gebe. Angestrebt wird eine Waffenruhe.

Erdogan zu Syrien: „Ich weiß, dass die Welt gerade zuschaut“

Update, 05.03.2020, 12.38 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag zu Gesprächen über die angespannte Lage in Syrienmit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan getroffen. Er hoffe, dass es eine Lösung für die Situation gebe, sagte Putin zum Auftakt der Gespräche in Moskau.

„Die Situation in Idlib hat sich derart verschlimmert, dass ein persönliches und direktes Gespräch erforderlich ist“, sagte er. Erdogan hofft nach eigenen Worten auf die Vereinbarung einer Feuerpause. Zugleich äußerte er sein Bedauern über den Tod Dutzender türkischer Soldaten in Idlib. Das russische Staatsfernsehen zeigte am Mittag den Beginn des Gesprächs zwischen den beiden Präsidenten.

„Ich weiß, dass die Welt gerade zuschaut“, sagte Erdogan zum Auftakt des Gesprächs. Er verwies auf die guten Beziehungen zwischen Russland und der Türkei. Sie seien „auf dem Höhepunkt“.

Update, 05.03.2020, 10.52 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu Gesprächen über den zuletzt eskalierten Bürgerkrieg in Syrien nach Moskau abgereist. In der russischen Hauptstadt trifft er an diesem Donnerstag Kremlchef Wladimir Putin. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge flog Erdogan am Vormittag mit einer großer Delegation los. Unter anderem wird er begleitet von Verteidigungsminister Hulusi Akar, Außenminister Mevlüt Cavusoglu, Finanzminister Berat Albayrak, Geheimdienstchef Hakan Fidan, Vizepräsident Mahir Ünal, Sprecher Ibrahim Kalin sowie Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun.

Syrien: Nach Türkei – Israelische Kampfflieger attackieren Damaskus

Update, 05.03.2020, 08.55 Uhr: Mutmaßlich israelische Kampfjets haben in der Nacht zum Donnerstag nach Berichten der Staatsmedien in Damaskus Ziele in Syrien* attackiert. Dabei seien nicht näher benannte Ziele in den Provinzen Homs und Kuneitra angegriffen worden. Die Raketen der israelischen Flugzeuge seien bereits über den Golanhöhen und aus dem libanesischen Luftraum abgefeuert worden, hieß es bei der Agentur Sana. Nach Darstellung der syrischen Staatsmedien wurden alle Raketen abgewehrt.

Eine israelische Armeesprecherin sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien.“ Das israelische Fernsehen berichtete, Israel habe den Luftraum über den Golanhöhen für zivile Flugzeuge, die über rund 1500 Metern fliegen, geschlossen. Die Maßnahme gelte für drei Tage. Dies wollte die Armeesprecherin zunächst nicht bestätigen.

Update, 20.09 Uhr: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Lage im vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien „eine der dramatischsten“ Situationen „seit dem Weltkrieg“ genannt. Die EU biete den Menschen, die in der Provinz Idlib vom militärischen Konflikt zwischen Rebellen, Regierung, Türkei und Russland betroffen sind, so viel Hilfe wie möglich. Das Problem sei nicht die Finanzierung, sondern die Logistik.

Wegen der militärischen Auseinandersetzung zwischen syrischen und türkischen Streitkräften sei es für Helfer und Material schwierig, in das Land zu gelangen. Deshalb müsse man einmal mehr zu einem Ende der militärischen Aktivitäten aufrufen. Zuvor hatte die EU zusätzliche 170 Millionen Euro an Hilfsgeldern angekündigt. Davon seien 60 Millionen Euro für die humanitäre Krise in Nordwestsyrien vorgesehen.

+ Ein syrisches Kind geht an einem Loch im Boden vorbei, das sich nach einem Raketenbeschuss gebildet hat. © Anas Alkharboutli/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der russische Staatschef Wladimir Putin, der Syriens Machthaber Baschar al-Assad unterstützt, kommen am Donnerstag in Moskau zusammen. Erdogan* hofft dabei nach eigenen Worten auf die Vereinbarung einer Feuerpause.

Syrien-Konflikt: Soldaten der Türkei in Idlib getötet

Update, 09.46 Uhr: In der nordsyrischen Provinz Idlib sind zwei weitere türkische Soldaten getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Ankara machte am Mittwoch syrische Truppen für den Beschuss verantwortlich. Sechs weitere Soldaten seien verletzt worden, hieß es. Das türkische Militär habe zurückgefeuert.

Seit Beginn der sogenannten „Operation Frühlingsschild“ der Türkei in Nordwestsyrien in der vergangenen Woche sind damit mindestens 37 türkische Soldaten getötet worden. Die Türkei hatte die Offensive gestartet, nachdem am Donnerstag bei einem Luftangriff in der Region um die Stadt Idlib mindestens 34 türkische Soldaten getötet worden waren. Ankara machte die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich.

Update, 04.03.2020, 08.55 Uhr: Vor dem Gipfeltreffen der Türkei und Russland ist der Konflikt zwischen den beiden Mächten in Syrien erneut eskaliert. Die türkische Armee hat am Dienstag zum dritten Mal ein syrisches Kampfflugzeug abgeschossen.

Die Truppen Assads konnten wiederum mit russischer Hilfe die strategisch wichtige Kleinstadt Saraqib unter ihre Kontrolle bringen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor knapp einem Monat die türkische Armee über die Grenze nach Idlib geschickt, um den Vormarsch der syrischen Regierungstruppen aufzuhalten.

Eskalation zwischen Türkei und Syrien: Mehrere Zivilisten bei Raketenangriff getötet

Update, 14.40 Uhr: Bei einem Raketenangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Idlib im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens neun Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien auch fünf Kinder, meldeten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die Rettungsorganisation Weißhelme am Dienstag. Demnach wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Die Menschenrechtler machten die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich.

+ Ein russischer Militärkonvoi nahe der Stadt Batabu. © AAREF WATAD / AFP

Update, 03.03.2020, 11.20 Uhr: Ein türkischer Kampfjet hat am Dienstag ein Kampfflugzeug der syrischen Streitkräfte über der umkämpften Provinz Idlib abgeschossen. Das von einer türkischen F-16 abgeschossene Flugzeug sei im Süden von Idlib abgestürzt. Das Schicksal der Besatzung sei unklar, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Das türkische Verteidigungsministerium in Ankara bestätigte den Abschuss. Die syrische Militärmaschine vom Typ L-39 sei „im Rahmen der Militäroperation 'Frühlingsschild', die erfolgreich fortgesetzt wird“, abgeschossen worden.

Syrien: Türkei startet umfassende Angriffe in Idlib

Update, 18.40 Uhr: Am Samstagabend hat Erdogan nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zu Idlib telefoniert. Details zu dem Gespräch waren zunächst nicht bekannt.

Update, 11.30 Uhr: Die Türkei hat nach Worten von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Syriens Provinz Idlib umfassende Angriffe gestartet. Dabei seien Anlagen zum Bau von Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag. Mehrere Ziele, darunter auch Waffendepots und Flugzeughangars seien „unter schweren Beschuss genommen und zerstört“ worden, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul. Mehr als 300 Militärfahrzeuge seien zerstört worden, darunter mehr als 90 Panzer.

Update, Samstag, 29.02.2020, 08.15 Uhr: Nach der jüngsten Eskalation des Konflikts zwischen Syrien und der Türkei hat Ankara mit Vergeltungsschlägen gedroht. „Wenn sie es auf die harte Tour lernen wollen, können sie das haben. Die Türkei will keinen Krieg. Aber die Türkei wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn ihre Sicherheit bedroht ist“, sagte der türkische UN-Botschafter Feridun Hadi Sinirliolu am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

Türkei: Angriffe auf Streitkräfte Syriens

Die USA stärkte der Türkei den Rücken. „Die Türkei hat unsere volle Unterstützung, um in Selbstverteidigung auf ungerechtfertigte Angriffe auf türkische Beobachtungsposten zu reagieren, die zum Tod ihrer eigenen Streitkräfte geführt haben“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Kelly Craft. Auch US-Außenminister Mike Pompeo teilte mit, die USA stünden nach dem „verachtenswerten“ Angriff an der Seite des Nato-Bündnispartners.

Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja äußerte Bedauern über den Tod der türkischen Soldaten, sagte dabei aber auch, dass diese sich außerhalb eines Beobachtungspostens aufgehalten hätten. „Als klar wurde, dass es passiert ist, ergriff die russische Seite umfassende Maßnahmen, um die Feindseligkeiten zu beenden.“ Er betonte, dass es sich trotz allem bei der Region Idlib um syrisches Staatsgebiet handele.

Update, 16.12 Uhr: Griechische Grenzschützer haben am Freitag hunderte Geflüchtete am Übertreten der türkisch-griechischen Grenze gehindert. Die Grenze sei bei Kastanies im Nordosten Griechenlands abgeriegelt worden, verlautete aus griechischen Polizeikreisen. Hunderte Migranten steckten daraufhin in der Pufferzone zwischen der Türkei und Griechenland fest, wie AFP-Journalisten vor Ort berichteten.

+ Türkischer Protest vor dem russischen Konsulat. Hintergrund ist die Eskalation zwischen der Türkei und Russlands Partner Syrien. © picture alliance/dpa/Omer Kuscu

Update, 13.37 Uhr: Die EU hat die Türkei wegen der Drohung einer Grenzöffnung für syrische Flüchtlinge aufgerufen, ihre Verpflichtungen aus dem EU-Türkei-Flüchtlingspakt einzuhalten. Die türkische Regierung habe Brüssel bisher nicht formell über eine veränderte Flüchtlingspolitik informiert, sagte der Sprecher der EU-Kommission, Peter Stano, am Freitag. Er verwies in dem Zusammenhang auf Berichte, wonach die Türkei ihre „Grenze geöffnet“ habe, um syrische Flüchtlinge in die EU zu lassen. Die EU-Kommission prüft die Lage demnach derzeit. Noch am Morgen hatte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen.

Türkei dementiert Berichte über Geflüchtete

Update, 12.56 Uhr: Die Nato hat den jüngsten Luftangriff in Nordsyrien scharf verurteilt. „Die Alliierten verurteilen die fortgesetzten rücksichtslosen Luftangriffe des syrischen Regimes und Russlands auf die Provinz Idlib“, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einem kurzfristig einberufenen Treffen der Nato-Botschafter. Der Norweger rief Syrien und Russland dazu auf, ihre Offensive zu beenden, internationales Recht zu achten und die Bemühungen der Vereinten Nationen für eine friedliche Lösung zu unterstützen. „Diese gefährliche Situation muss deeskaliert werden.“

Die Türkei weist Berichte zurück, wonach sie den Geflüchteten im Land die Grenzen Richtung Europa geöffnet habe. „In der Flüchtlings- und Migrationspolitik unseres Landes, das die meisten Flüchtlinge in der Welt aufgenommen hat, gibt es keine Änderung“, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme des Außenministeriumssprechers Hami Aksoy. Noch am Morgen hatte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP bestätigt, die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen.

+ Geflüchtete Menschen aus Afghanistan kommen an der griechischen Insel Lesbos an Land. © AFP

Nach einem Luftangriff auf türkische Truppen im nordsyrischen Idlib mit mindestens 33 Toten waren in der Nacht vor allem über regierungsnahe Quellen entsprechende Gerüchte aufgetaucht. In vielen Provinzen machten sich daraufhin Medien zufolge Migranten in Richtung Küstenprovinzen oder EU-Grenzübergängen auf den Weg.

Syrien: Nato hält Dringlichkeitssitzung ab

Update, 09.42 Uhr: Nach der militärischen Eskalation in der syrischen Provinz Idlib mit 33 getöteten türkischen Soldaten kommt der Nordatlantikrat der Nato am Freitag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Die Türkei habe um das Treffen der 29 Nato-Botschafter nach Artikel 4 der Nato-Verträge gebeten, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Die türkische Regierung forderte eine Flugverbotszone in Idlib. Bei türkischen Angriffen in der Provinz starben am Freitag nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 16 syrische Soldaten.

Die EU hat zum sofortigen Ende der Eskalation in Syrien aufgerufen. Es gebe das Risiko einer „größeren, offenen internationalen militärischen Konfrontation“, schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag auf Twitter. Zugleich stellte er „alle nötigen Maßnahmen“ in Aussicht, um die Sicherheitsinteressen der EU zu schützen. Welche das sein könnten, sagte er nicht. Der Konflikt verursache unerträgliches menschliches Leid und bringe Zivilisten in Gefahr. „Die EU ruft alle Seiten zur schnellen Deeskalation auf.“

Syrien: Wegen Eskalation in Idlib – Türkei öffnet Grenze für Geflüchtete

Update, 09.20 Uhr: Die türkische Regierung will syrische Geflüchtete auf dem Weg nach Europa nach eigenen Angaben nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Geflüchtete schließen, „die nach Europa wollen“, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Bereits zuvor hatten türkische Medien berichtet, die Türkei habe ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien „geöffnet“.

+ Syrische Rebellen feiern ihren Sieg in der Stadt Saraqib in Idlib. © AFP

Der Sprecher von Präsident Recep Tayyip Erdogans Partei AKP, Ömer Celik, sagte dem Sender CNN Türk am Freitag, bei einer Krisensitzung der Regierung sei festgehalten worden, dass die Türkei „dem Druck durch neu ankommende Flüchtlinge nicht standhalten“ könne. „Es gibt nur eine Sache, die die Europäische Union tun kann, und das ist, der Türkei zu helfen“, fügte er hinzu. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte Erdogan mit der Öffnung der Grenzen gedroht.

Syrien: 33 Soldaten der Türkei während Luftangriff in Idlib getötet

Erstmeldung, 08.53 Uhr: Nach dem Tod von mindestens 33 türkischen Soldaten in der in Syrien umkämpften Provinz Idlib fordert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan internationalen Beistand. „Wir rufen die gesamte internationale Gesellschaft dazu auf, ihre Pflichten zu erfüllen“, hieß es in einer Stellungnahme des Kommunikationsdirektors von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in der Nacht zu Freitag.

Syrien: Erdogan fordert Nato zu Beistand auf

Ömer Celik, Sprecher von Erdogans Partei AKP, sagte im Fernsehen, die Nato müsse an der Seite der Türkei stehen. Informationen der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge soll er damit gedroht haben, den Geflüchtete im Land die Grenzen nach Europa zu öffnen. „Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir können die Flüchtlinge nicht mehr halten“.

Die türkischen Soldaten sollen während eines Luftangriffs der syrischen Regierung unter Baschar al-Assad getötet worden sein. Celik sagte dazu: „Das mörderische Regime und die, die es ermutigen, werden den Preis für diese Niedertracht auf die härteste Weise bezahlen.“ Als Vergeltung griff die Türkei in der Nacht zu Freitag Stellungen der syrischen Regierungstruppen an, wie der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun in einer Stellungnahme mitteilte.

Syrien: Türkische Soldaten während Luftangriff getötet

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und mehr als ein Dutzend weitere EU-Außenminister haben an die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad appelliert, ihre Offensive in der umkämpften syrischen Provinz Idlib* zu beenden. In einem am Mittwoch auf dem Nachrichtenportal „T-Online“ veröffentlichten Appell fordern die Diplomaten die „unverzügliche Einstellung aller Kampfhandlungen“ in Syrien*. Der 2018 vereinbarte Waffenstillstand für das Gebiet müsse eingehalten werden.

+ Ein syrischer Rebellenkämpfer trägt ein Stofftier durch die Stadt Saraqib in Idlib. © Bakr ALKASEM/AFP

„Das Regime in Syrien setzt seine Strategie der militärischen Rückeroberung des Landes um jeden Preis fort, ungeachtet ihrer Konsequenzen für die syrische Zivilbevölkerung“, heißt es in dem Schreiben. Mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge hätten Assads Streitkräfte ihre Angriffe auf Idlib seit Dezember noch verstärkt. Binnen weniger Wochen sei fast eine Million Menschen aus Syrien vertrieben worden.*

