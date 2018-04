König von Swasiland will sein Reich umbenennen - einen Namen hat er schon gefunden

Zur Feier des 50. Jahrestags der Unabhängigkeit von Großbritannien hat sich der König von Swasiland einen neuen Namen für sein Reich ausgedacht.

Mbabane - Der als absoluter Monarch herrschende König von Swasiland hat seinem Land einen neuen Namen verordnet. Künftig soll es „eSwatini“ heißen, was übersetzt etwa der „Ort der Swasis“ bedeutet. König Mswati III. verkündete die Namensänderung bei den Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien. Swasiland hatte damals den Englischen Namen für das Land beibehalten. Von jetzt an werde das Land „Königreich eSwatini“ heißen, erklärte der Monarch am Donnerstag örtlichen Medienberichten und einem YouTube-Video seines Auftritts zufolge.

Mswati III., einer der letzten absoluten Monarchen auf der Welt, regiert das kleine an Südafrika und Mosambik grenzende Land bereits seit 1986. Politische Parteien sind verboten, die Presse ist nicht frei. Der 50-Jährige ist für einen verschwenderischen Lebensstil bekannt, zwei Drittel der 1,4 Millionen Einwohner leben der Weltbank zufolge jedoch in Armut. Der Monarch ist bekennender Polygamist und hatte 2015 nach offiziellen Angaben mindestens 14 Ehefrauen.

Swasiland hält den traurigen Rekord, die weltweit höchste Rate an HIV-Infektionen zu haben. Mehr als jeder vierte Bewohner ist betroffen. Das Land weist auch die höchste Tuberkulose-Infektionsrate auf. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt nur bei 56 Jahren - fast 30 Jahre weniger als in Deutschland.

