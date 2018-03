Bei ihrem Besuch in Pjöngjang wird eine Delegation aus Südkorea den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen.

Pjöngjang - Wie ein Sprecher des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In am Montag in Seoul mitteilte, vereinbarten beide Seiten, dass die ranghohen Gesandten an "einem Treffen und einem Abendessen" mit Kim teilnehmen. Die Delegation traf demnach inzwischen am Flughafen von Pjöngjang ein.

afp