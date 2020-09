Winfried Kretschmann: Ministerpräsident in schweren Unfall verwickelt - Vater und Kind (1) schwer verletzt

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ist in einen schweren Unfall auf der A81 verwickelt worden. Ein Vater und seine kleine Tochter wurden schwer verletzt.

war auf der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen sein. Aquaplaning war offenbar der Auslöser. Schlimm wurde es erst, als ein folgendes Auto in die Unfallstelle krachte.

Update vom 1. September 2020, 13.35 Uhr: In einer Stellungnahme hat sich nun auch Winfried Kretschmann geäußert. Gegenüber Bild sagte der Ministerpräsident des süddeutschen Bundeslandes: „Meine ganze Sorge gilt den schwer Verletzten. Meine Gedanken sind natürlich bei ihnen. Ich selber und mein Team sind Gott sei dank unverletzt geblieben und es geht uns gut.“

Update vom 1. September 2020, 10.15 Uhr: Bei dem Unfall von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf der Autobahn 81 im Kreis Heilbronn in Richtung Stuttgart gab es drei Verletzte, darunter ein schwer verletztes einjähriges Kind. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Das erste Fahrzeug einer Kolonne, bei dem es sich nach Medienberichten um Kretschmanns Limousine handeln soll, kam vermutlich aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn ab.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Begleiterin bleiben bei Unfall unverletzt

Laut Polizei stieß es zunächst gegen eine Leitplanke und kam dann zum Stehen. Weitere Fahrzeuge der Kolonne hätten dann hinter dem Wagen angehalten. Ein nachfolgendes Fahrzeug soll ebenfalls durch Aquaplaning zum Schleudern gekommen und gegen eines der Kolonnenfahrzeuge geprallt sein.

Der 33-jährige Fahrer sowie einjährige Kind, das auf der Rückbank saß, wurden schwer verletzt. Die 29-jährige Beifahrerin wurde demnach leicht verletzt. Der 72-jährige Kretschmann und seine Begleiter blieben unverletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Infolgedessen hat Kretschmann Teile seiner aktuellen Sommertour abgesagt. Im Anschluss an den ersten Termin am Morgen in Tuttlingen werde Kretschmann am Dienstag laut einem Regierungssprecher keine weiteren Termine des Tagesprogramms mehr wahrnehmen. Ob die Termine von Mittwoch bis Freitag stattfinden werden, entscheide sich im Laufe des Tages.

Ministerpräsident Kretschmann in schweren Unfall verwickelt: Zwei Schwerverletzte in Klinik - Foto zeigt Wrack

Update vom 1. September 2020, 6.55 Uhr: Nachdem Bild bereits am späten Montagabend über einen möglichen Unfall von Ministerpräsident Kretschmann berichtet hatte, folgt nun die Bestätigung des baden-württembergischen Innenministeriums. Demnach blieb der Grünen-Politiker „wohl unverletzt“. Bei dem schweren Unfall habe es jedoch andere Verletzte gegeben. Wie schwer diese verletzt seien, sei laut des baden-württembergischen Innenministeriums noch unklar. Wie Bild jedoch berichtet, seien zwei weitere Verkehrsteilnehmer bei dem Unglück schwer verletzt worden. Beide sollen mit Helikoptern ins Krankenhaus geflogen worden sein.

Schwerer Unfall: Auto von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerät ins Schleudern

Wie Bild und SWR3 berichten, soll zunächst die Limousine von Kretschmann auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten sein. Das Auto soll laut SWR3 zunächst an die Leitplanke gekracht sein, dann sei es in den Graben gerutscht. Das Begleitfahrzeug soll laut Bild abgebremst haben. Laut Informationen des Blatts soll dann ein hinter dem Begleitfahrzeug fahrendes Auto in die Limousine des Staatsministeriums gekracht sein.

Wie SWR3 berichtet, soll das Begleitfahrzeug bereits angehalten und die Unfallstelle abgesichert haben, als das Fahrzeug in die Limousine krachte.

Ministerpräsident Kretschmann in schweren Unfall verwickelt: Zwei Schwerverletzte mit Helikopter in Klinik geflogen

Ursprungsmeldung vom 31. August 2020, 23 Uhr: Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist einem Medienbericht zufolge in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Einem Bericht der Bild nach geschah der Crash auf der Autobahn 81, als sich der Politiker gerade auf der Rückfahrt von seiner Sommertour auf dem Weg von Heilbronn Richtung Stuttgart befand.

Winfried Kretschmann in schweren Unfall verwickelt - zwei Menschen schwer verletzt

Demnach kam der Wagen des Ministerpräsidenten auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete in einem Graben. Ein Begleitauto soll dann die Unfallstelle abgesichert haben. Anschließend soll jedoch ein weiteres Fahrzeug mit zwei Insassen in die Unfallstelle gefahren sein. Demnach sollen beide Personen in dem weiteren Auto so schwer verletzt worden sein, dass sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden mussten.

+ Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde in einen Unfall verwickelt. © Christoph Schmidt/dpa

Der Ministerpräsident soll unverletzt sein. Regierungssprecher Rudi Hoogvliet sagte noch am Abend zur Bild: „Dem Ministerpräsidenten geht es gut. Er traf später im Staatsministerium in Stuttgart ein.“ (rjs) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

