Streit um Kruzifixe: Söder erhält überraschende Schützenhilfe von einem, den er fallen ließ

Ministerpräsident Markus Söder wird von vielen Seiten für seinen Kruzifix-Vorstoß kritisiert. Nun springt ihm ein einstiger Vertrauter zur Seite, den er eigentlich vergrault hatte.

München - Der ehemalige bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle hat den Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) für Kreuze in Landesbehörden verteidigt. Den zahlreichen Kritikern warf er einen „Willen zum bewussten Missverstehen“ vor. „Der bayerische Ministerpräsident steht mit seinem Vorstoß auf dem Boden der bayerischen Verfassung“, sagte Spaenle am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Der ehemalige Minister ergänzte, es treffe nicht zu, dass Söder mit seiner Entscheidung das Kreuz interpretiere. Söder tue nichts anderes, als auf die Verfassung des Freistaats Bezug zu nehmen. Dort heißt es unter anderem in Artikel 131, oberste Bildungsziele seien die „Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen“.

Söder hatte Spaenle völlig überraschend nicht in sein Kabinett berufen, daher ist die Unterstützung doch ein wenig verblüffend. „Ich wünsche dem neuen Ministerpräsidenten alles Gute und echte Freunde“, hatte Spaenle damals verbittert erklärt*. Eigentlich galt der einstige Kultusminister als Freund Söders, war gar Taufpate seines Sohnes. Beiden wurde zuletzt aber nachgesagt, dass Eiszeit zwischen ihnen herrsche*.

Kritik der Kirchen an Söder

Zuletzt hatte insbesondere der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die Entscheidung des bayerischen Kabinetts für Kreuze in Landesbehörden kritisiert. Dadurch seien „Spaltung und Unruhe“ entstanden, sagte der Erzbischof von München und Freising der „Süddeutschen Zeitung“. Wer das Kreuz nur als kulturelles Symbol sehe, habe es nicht verstanden. Es stehe dem Staat nicht zu, zu erklären, was das Kreuz bedeute.

Söder hatte nach dem Kabinettsbeschluss zunächst gesagt, das Kreuz sei „nicht ein Zeichen einer Religion“. Später räumte er ein: „Natürlich ist das Kreuz in erster Linie ein religiöses Symbol.“

dpa, mke

