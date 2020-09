Stichwahlen in NRW: Bekommt Dortmund CDU-Oberbürgermeister? Newsblog zur Kommunalwahl

Bekommt Dortmund einen CDU-Oberbürgermeister? Andreas Hollstein tritt in der Stichwahl gegen SPD-Kandidat Thomas Westphal an.

Stichwahl in NRW: In vielen Städten ist Sonntag (27. September) der Tag der Entscheidung. Wer macht das Rennen und wird (Ober-)Bürgermeister?

Hamm (NRW) - 27. September, Tag der Entscheidung in Nordrhein-Westfalen. Schon im ersten Durchgang vor zwei Wochen haben die Kommunalwahlen in vielen Städten in NRW die politischen Verhältnisse durcheinander gewirbelt - Mehrheiten in den Stadträten haben sich teils unerwartet verschoben, schreibt WA.de.*

Doch der politische Top-Job wurde vielerorts noch nicht vergeben: das Amt des Oberbürgermeisters oder Bürgermeisters. Deshalb kommt es am 27. September zu Stichwahlen in vielen NRW-Städten. Gleiches gilt auch für die Landratswahlen in einigen Kreisen.

In einigen Großstädten zeichnen sich spannende Duelle ab, darunter in Dortmund. Eine Frage wird sein: Erobert die CDU nach Jahrzehnten die SPD-Hochburg? Nicht nur in der Ruhrgebietsmetropole erwartet man die Ergebnisse der Stichwahlen in NRW mit Spannung*. - *WA.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.