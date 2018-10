Die Staatseinnahmen werden wegen eingetrübter Konjunkturaussichten nicht mehr so stark steigen wie zuletzt.

Berlin - Bund, Länder und Kommunen können bis zum Jahr 2022 aber noch mit 6,7 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen rechnen als bei der letzten Steuerschätzung im Mai vorhergesagt. Das teilte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin mit.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Frank Kleefeldt