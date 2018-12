Steht Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt ohne Gehalt da?

Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt zwar CDU-Chefin, allerdings ist das ein Ehrenamt - und damit unbezahlt. Doch wovon lebt die Politikerin jetzt?

Die CDU steht vor einem Problem und sucht eine schnelle Lösung. Im Zentrum steht die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK).

Als CDU-Generalsekretärin erhielt sie von der Partei ein festes monatliches Gehalt. Sie störte sich auch nicht daran, dass sie im Vergleich zum vorherigen Verdienst Abstriche machen musste. Als Ministerpräsidentin des Saarlandes erhielt sie ein Grundgehalt von 10.920,72 Euro. Bekannt ist, dass sie als Generalsekretärin weniger verdiente. Wie viel ist nicht bekannt. Klar ist aber, dass ihr nun der Absturz droht.

Angela Merkel bekam auch kein Geld für CDU-Vorsitz

Für das Amt der Parteivorsitzenden war bislang gar kein Gehalt vorgesehen. Angela Merkel übte dies als Ehrenamt aus, und bezog ihr Gehalt ausschließlich aus ihrer Funktion als Bundeskanzlerin. Im Fall von AKK ist das nicht möglich. Die 56-Jährige ist weder Bundestagsabgeordnete noch als Ministerin oder Staatssekretärin Mitglied der Bundesregierung. Und Teil von Merkels Regierungsmannschaft will sie auch nicht werden. Somit schrumpft das Gehalt nach dem Wechsel vom Posten der CDU-Generalsekretärin zur Vorsitzenden auf null.

Das will die CDU jedoch vermeiden. Wie die Rheinische Post unter Berufung auf Parteikreise berichtet, könnten ihre Bezüge als Vorsitzende an die eines Bundestagsabgeordneten angelehnt werden. Die finanzielle Entschädigung für Abgeordnete liegt seit Juli dieses Jahres bei monatlich rund 9800 Euro. Dafür kommt der Staat auf, im Falle von AKK müsste die Bundespartei das Gehalt zahlen.

Theoretisch gibt es für die Saarländerin noch eine zweite Option: Sie könnte auch Rentenzahlungen aus ihrer Tätigkeit als Regierungsmitglied und Landtagsabgeordnete beantragen. AKK war von September 1999 bis März 2018 Mitglied des saarländischen Landtags. Von 2000 bis 2004 war sie zudem Ministerin für Inneres und Sport, von 2004 bis 2007 zusätzlich für Familien und Frauen zuständig. Im Rahmen der Bildung der Jamaika-Koalition wurde sie am 10. November 2009 Landesministerin für Arbeit, Familie, Soziales und Sport im Kabinett von Ministerpräsident Peter Müller. Den wiederum beerbte sie 2011 als Ministerpräsidentin.

Welche Lösung tatsächlich realisiert wird, will die Partei in den kommenden Tagen klären. So viel ist bekannt. Bisher war laut HNA* in der Parteizentrale niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Paul Ziemiak muss auf zusätzliches Gehalt verzichten

Im Falle des künftigen CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak ist das umgekehrte Szenario wahrscheinlich. Da er Mitglied des Bundestages ist, wird er wohl auf ein zusätzliches Gehalt als Generalsekretär verzichten. Bislang hat er sich jedoch nicht geäußert.

Ziemiak gab aber gestern bekannt, dass er das Amt des JU-Vorsitzenden niederlegen wird. „Als Generalsekretär an der Erneuerung der Partei zu arbeiten und gleichzeitig Vorsitzender der Jungen Union zu sein, sind aus meiner Sicht zwei unvereinbare Tätigkeiten“, erklärte er in einer Pressemitteilung.

Von Florian Quanz

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.