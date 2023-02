Staatsmedien: 53 Tote nach IS-Anschlag in Syrien

Von: Niklas Hecht

Laut Berichten der Staatsagentur Sana sind bei einem Terroranschlag des IS in Syrien am Freitag 53 Menschen getötet worden.

Damaskus - In Syrien sind bei einem Anschlag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) am Freitag (17. Februar) mindestens 53 Menschen getötet worden. Das berichten Aktivisten und Staatsmedien. Nach Angaben der Staatsagentur Sana und der Syrischen Beobachtungsstelle ereignete sich der Angriff in der östlichen Stadt Al-Suchna.

Mehr Informationen folgen in Kürze. (nhe/dpa)