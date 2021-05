Letztes Spitzentreffen von Merkel und Macron: Entscheidungen könnten Einfluss auf ganz Europa haben

Deutsch-Französischer Ministerrat

+ © Thomas Samson/AFP Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht mit Kanzlerin Angela Merkel während des Deutsch-Französischen Ministerrats per Videokonferenz aus dem Élysée-Palast. © Thomas Samson/AFP

Am Montag treffen sich Kanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Minister beider Länder, um über Corona, Belarus und Europa zu sprechen. Vorab äußerte sich Sprecher Seibert positiv.

Berlin/Paris - Die deutsch-französische Freundschaft dauert nun schon seit einigen Jahrzehnten an. Und seit über 15 Jahren bemüht sich Kanzlerin Angela Merkel* (CDU*) für die deutsche Seite, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und auszubauen. In ihrer Zeit als Regierungschefin traf sie auf französischer Seite auf mehrere Kollegen. Aktuell sitzt Emmanuel Macron* im Élysée-Palast. Und zum Wochenanfang steht ein weiteres Treffen des deutsch-französischen Ministerrates an - daran nehmen auch Minister

beider Länder teil. Vor der Bundestagswahl* ist dies die letzte Zusammenkunft in diesem Rahmen für die beiden. Das Treffen findet als Videokonferenz statt.

Auf der Agenda befinden sich einige Themen, darunter die bilateralen Beziehungen, die Corona-Krise, Europapolitik,

Außenpolitik und internationale Krisen wie die Geschehnisse in Belarus. Gegen 17.30 Uhr am Montagabend wollen Merkel und Macron vor die Presse treten.

Merkel und Macron treffen sich mit Ministern - „Sehr positive erste Bilanz“ der Zusammenarbeit

Anlässlich des Treffens zog die Bundesregierung bereits eine „sehr positive erste Bilanz“ der Zusammenarbeit. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Montag in Berlin von einer „unglaublich engen Zusammenarbeit“ mit Frankreich in den vergangenen vier Jahren. Als „große Errungenschaft“ bezeichnete Seibert den Freundschaftsvertrag von Aachen, den Merkel und Macron im Januar 2019 unterzeichnet hatten. Dadurch habe die Zusammenarbeit bei Themen wie Verteidigung und Klimaschutz einen „neuen Schub bekommen“.

Aus dem Umfeld Macrons hieß es, „Höhepunkt“ seiner Zusammenarbeit mit Merkel sei die Einigung auf den europäischen Corona-Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden Euro gewesen. Nach Pariser Angaben wollten beide Seiten erneut die EU-Kommission aufrufen, die Mittel bis zum Sommer freizugeben. Die europapolitische Sprecherin der Grünen*, Franziska Brantner, erklärte, beide Länder sollten die Hilfsmilliarden für grenzüberschreitende Klima- oder Digitalprojekte nutzen, etwa für ein breites Nacht- und Schnellzugnetz oder ein europäisches 5G-Konsortium als Alternative zu dem chinesischen Anbieter Huawei.

Deutsch-Französischer Ministerrat: Corona, Belarus und Europa auf der Agenda

Neben den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie* sollen auch Sanktionen gegen Belarus thematisiert werden. Die belarussischen Behörden hatten am vergangenen Sonntag einen Jet der Fluggesellschaft Ryanair zur Landung gebracht und den Regimekritiker Roman Protassewitsch und dessen Partnerin Sofia Sapega festgenommen. Die EU-Staats- und Regierungschefs brachten danach neue Sanktionen gegen das osteuropäische Land auf den Weg - erst in den kommenden Wochen soll entschieden werden, gegen welche Unternehmen oder Wirtschaftszweige Strafmaßnahmen verhängt werden.

Bei dem Spitzentreffen mit Merkel und Macron steht aber auch die industrielle Zusammenarbeit der Rüstung auf der Agenda. Und zu internationalen Einsätzen äußerte die FDP* bereits Erwartungen. Sie drängte Merkel, Macron auf seine Drohung anzusprechen, die französischen Truppen aus Mali abzuziehen. Ohne Frankreich sei der Einsatz „faktisch militärisch nicht möglich“, erklärte der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai. Macron hatte mit seiner Drohung auf den jüngsten Militärputsch in Mali reagiert. Frankreich hat derzeit mehr als 5000 Soldaten in der Sahel-Zone stationiert, die dort gegen islamistische Milizen kämpfen. Die Bundeswehr ist im Rahmen von Missionen der UNO und der EU mit bis zu 1700 Soldaten vor Ort. (AFP/dpa/cibo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.